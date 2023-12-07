Путин заявил о пользе ограничений мировых платежных систем для России

Tекст: Валерия Городецкая

«Цели, которые ставили наши недоброжелатели, явно не достигнуты – напротив, мы только укрепляем свой суверенитет в этой сфере и делаем это достаточно уверенно», – сказал глава государства в ходе форума ВТБ «Россия зовет!», передает РИА «Новости».

Ранее Путин заявил, что внутренний продукт России вырос на 3,2%, на сегодняшний день он выше, чем был до введения множества санкций западными странами.