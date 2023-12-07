Кремль: Путин в пятницу вручит медали «Золотая Звезда» Героям России

Путин в пятницу вручит медали «Золотая Звезда» Героям России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как указали в пресс-службе Кремля, на торжественное мероприятие в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца приглашены более 200 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм, передает ТАСС.

Там добавили, что среди участников мероприятия – Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, кавалеры ордена Святого Георгия, а также награжденные тремя и более орденами Мужества.

Ранее президент России Владимир Путин в беседе с экипажем танка Т-80 «Алеша» заявил, что готовность защищать свою Родину заложена в генетическом коде россиян.