И для России, и для коллективного Запада, инструментом которого сейчас является Украина, дело не в том, чей Крым, Донбасс, восток Украины в целом. Дело в самом факте полноценного и суверенного существования России и русских.8 комментариев
Кремль: Путин в пятницу вручит медали «Золотая Звезда» Героям России
Путин в пятницу вручит медали «Золотая Звезда» Героям России
Президент России Владимир Путин накануне Дня Героев Отечества, который отмечается 9 декабря, вручит в Кремле медали «Золотая Звезда», сообщили в пресс-службе главы государства.
Как указали в пресс-службе Кремля, на торжественное мероприятие в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца приглашены более 200 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм, передает ТАСС.
Там добавили, что среди участников мероприятия – Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, кавалеры ордена Святого Георгия, а также награжденные тремя и более орденами Мужества.
Ранее президент России Владимир Путин в беседе с экипажем танка Т-80 «Алеша» заявил, что готовность защищать свою Родину заложена в генетическом коде россиян.