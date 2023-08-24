Путин: В генетическом коде россиян есть защита Отечества

Путин считает, что в генетическом коде россиян есть защита Отечества

Tекст: Ольга Иванова

Президенту в ответ рассказали, что у одного из бойцов экипажа дедушка участвовал в Курской битве. «Правда? Дед участвовал? Здорово! Вот это и есть связь поколений, это и есть наш генетический код – защита Отечества. Здорово, очень здорово», – приводит его слова ТАСС.

Накануне Путин лично вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша». Напомним, экипаж танка «Алеша» представлен к званию Героев России. Во время боя на Запорожском направлении им уничтожены два украинских танка Т-72Б, бронетранспортер М113 и пять бронетранспортеров MaxxPro с десантом.

Ранее механик-водитель российского танка «Алеша» рассказал о подвиге своего экипажа, остановившего в одиночку колонну бронетехники ВСУ. Министр обороны Сергей Шойгу за проявленное мужество и героизм представил к государственным наградам экипаж танка.