Не пойдут подростки, посмотрев сериал, создавать группировки. Не потому, что искусство не влияет на массы – очень даже влияет. А потому, что нет ни одной причины, почему это может произойти.30 комментариев
СК опубликовал видео работы криминалистов на месте убийства экс-депутата Рады Кивы
Следователи и криминалисты работают на месте убийства бывшего украинского депутата Ильи Кивы, тело которого было обнаружено в среду в Подмосковье.
«На месте убийства экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы продолжают работу следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области. Проводится осмотр, по результатам которого будут назначены экспертизы», – сообщило ГСУ СК России по Московской области в своем Telegram-канале.
Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива был обнаружен мертвым в среду в парке коттеджного поселка в деревне Супонево Одинцовского городского округа. Следствие полагает, что неизвестный выстрелил в политика из неустановленного оружия. По данным украинских СМИ, ответственность за смерть Кивы взяло на себя Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.