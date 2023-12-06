Не пойдут подростки, посмотрев сериал, создавать группировки. Не потому, что искусство не влияет на массы – очень даже влияет. А потому, что нет ни одной причины, почему это может произойти.5 комментариев
Москвичам пообещали снежную новогоднюю ночь
Новогодняя ночь в Москве будет со снегом, снежный покров в столице сохранится в ближайшие месяцы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Говоря о новогодней ночи, можно уверено говорить, что она будет со снегом. Ничего более конкретного [нельзя сказать]. Только то, что она будет снежной», – сказал Вильфанд, передает ТАСС.
По словам Вильфанда, сейчас высота снега в Москве достигает рекордных 37 см и растаять он может только в том случае, если в течение восьми дней подряд в столице будет плюс 10 градусов.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей о рекордных морозах.