Растущая самостоятельность партнеров из стран Аравийского полуострова для России полезна, а для устойчивого мирового порядка – необходима.0 комментариев
Российская делегация в Вене получила провокационную посылку
В начале декабря российская делегация на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями получила анонимную посылку провокационного содержания, сообщила член делегации Юлия Жданова.
Жданова сообщила, что злоумышленники таким образом пытались деморализовать официального представителя государства и помешать ее работе в ответственный для нашей страны период. С заявлением об этом Жданова выступила на заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, передает ТАСС.
Содержание посылки не уточняется. Нота российской стороны направлена в МИД Австрии.