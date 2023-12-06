В лекарственный перечень «Круга добра» собрались включить десять новых препаратов

В лекарственный перечень «Круга добра» собрались включить еще десять препаратов

Tекст: Ольга Никитина

«В ближайшее время мы ожидаем рассмотрение на экспертном совете еще несколько уникальных лекарственных препаратов, речь идет ориентировочно о десяти инновационных лекарствах примерно для 3 тыс. детей», – сказал Ткаченко на конференции фонда «Круг добра» «Социальное партнерство в интересах детей с тяжелыми заболеваниями», которая проходит в Общественной палате России, передает РАПСИ.

По его словам, сумма закупок может составить до 40 млрд рублей.

«Мы ожидаем получение доказательств эффективности препаратов и их регистрации в разных странах. И после этого они будут вынесены на рассмотрение экспертного совета», – пояснил глава фонда.

Кроме того, Ткаченко напомнил, что в перечне фонда уже 88 заболеваний, для которых закупается 103 вида лекарственных препаратов. «Более 23 тыс. детей получили от нас помощь. Только вдумайтесь, за каждым этим ребенком – папы, мамы, братья, сестры, целые семьи, жизнь которых превратилась в ад, когда им поставили диагноз. Только представьте, какое огромное количество людей, граждан нашей страны, для которых фонд стал единственной надеждой», – сказал он.

Между тем Ткаченко сообщил, что фонд планирует подготовить аналитику о социальном эффекте, который принесла его деятельность. «Сейчас трудно в каких-то коротких терминах оценить социально-экономический эффект, который фонд произвел на структуру общественной жизни. Мы в ближайшее время планируем такую аналитику провести и в понятных терминах, цифрах донести до общества», – добавил он.

Ткаченко также отметил особый вклад фонда в борьбу с вирусом гепатита С. «В этом году стали доступны лекарственные препараты, которые практически со 100% результатом позволяет полностью нивелировать вирус», – рассказал он.

В октябре экспертный совет фонда «Круг добра» включил в лечебный перечень тяжелых жизнеугрожающих и хронических заболеваний, в том числе редких (орфанных), еще два заболевания, таким образом перечень расширился до 88 заболеваний.