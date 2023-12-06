РБК: Производитель колонок «Урал» выиграл суд у американской «дочки» Samsung

Tекст: Ольга Никитина

Срок подачи апелляции на решение суда, которое было вынесено в сентябре 2023 года, истек 30 ноября, сообщил РБК представитель «Урала». Это также подтверждают материалы Арбитражного суда города Москвы.

Harman International Industries обратилась с иском в суд в сентябре 2021 года, обвинив «Урал» в том, что он якобы скопировал дизайн и запатентованные решения продукции американской компании. Истец требовал запретить «Уралу» использование двух промышленных образцов в четырех колонках «Урал». Свои потери из-за действий российского конкурента компания оценила в не менее чем 500 тыс. рублей. Также Harman International Industries требовала компенсацию в размере 3 млн рублей и возмещения судебных издержек.

Компания «Урал» в суде отвергла практически все выдвинутые обвинения, в том числе касающиеся похожего внешнего вида товаров.

В первой инстанции в марте 2022 года Арбитражный суд Москвы отказался удовлетворить требования американской компании, которая впоследствии обжаловала решение. В сентябре 2023 года суд вновь встал на сторону ответчика. После этого в апелляционный суд Harman International Industries так и не обратилась.