Предлагая идеологию в качестве средства, вы этим сразу же ее обесцениваете. Потому что истину нельзя придумать – ее можно только открыть. Или, скорее, воспринять от тех, кто открыл ее раньше. И это открытие не может быть спущено сверху – каждый человек делает его сам.0 комментариев
Армия Израиля за сутки атаковала с воздуха 250 объектов радикалов в секторе Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки нанесла удары с воздуха по 250 объектам радикалов в секторе Газа, в анклаве продолжаются боевые действия, сообщила армейская пресс-служба.
Согласно сообщению пресс-службы, за последние сутки ВВС ЦАХАЛа атаковали 250 целей на территории сектора Газа. Израильские военнослужащие в данный моемнт продолжают находить и уничтожать подземные шахты, схроны оружия и взрывчатки, передает ТАСС.
Ранее американские СМИ сообщали, что военная операция Израиля в южной части сектора Газа продлится с нынешней интенсивностью до января.