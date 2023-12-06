Армия Израиля за сутки атаковала с воздуха 250 объектов радикалов в секторе Газа

Израиль повысил уровень опасности России для своих граждан

Израиль повысил уровень угрозы для граждан при посещении России

Tекст: Ольга Иванова

До второго уровня с рекомендацией проявлять повышенную осторожность повышен уровень угрозы для стран Западной Европы (включая Великобританию, Францию и Германию), Южной Америки (включая Бразилию и Аргентину), а также для Австралии и России, передает РИА «Новости».

Третий уровень угрозы присвоили странам Африки, включая ЮАР и Эритрею, а также Центральной Азии, в числе которых Узбекистан, Казахстан, Киргизия и Туркмения.

При максимальном, четвертом уровне опасности израильтянам рекомендуют срочно покинуть то или иное государство. К этой категории в Израиле отнесли почти все страны Ближнего и Среднего Востока, а также Северной Африки, кроме Саудовской Аравии и ОАЭ.

Ранее власти Израиля решили ликвидировать ХАМАС «везде», в том числе за пределами Палестины.







