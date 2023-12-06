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    Статья за наемничество и реальный срок по ней казахстанцу, воевавшему за Россию в рядах «Вагнера», – закономерная реакция Казахстана на то, что воспринимается государством как угроза национальной безопасности. А закономерной реакцией России будет вытащить человека, воевавшего за нашу страну, и предоставить ему российское гражданство.

    36 комментариев
    6 декабря 2023, 09:29

    Армия Израиля за сутки атаковала с воздуха 250 объектов радикалов в секторе Газа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки нанесла удары с воздуха по 250 объектам радикалов в секторе Газа, в анклаве продолжаются боевые действия, сообщила армейская пресс-служба.

    Согласно сообщению пресс-службы, за последние сутки ВВС ЦАХАЛа атаковали 250 целей на территории сектора Газа. Израильские военнослужащие в данный моемнт продолжают находить и уничтожать подземные шахты, схроны оружия и взрывчатки, передает ТАСС.

    Ранее американские СМИ сообщали, что военная операция Израиля в южной части сектора Газа продлится с нынешней интенсивностью до января.

    4 декабря 2023, 07:59
    Потери Армии обороны Израиля достигли 398 человек

    Общее число потерь ЦАХАЛа за время обострения палестино-израильского конфликта составило 398 человек

    Потери Армии обороны Израиля достигли 398 человек
    @ Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    После начала обострения палестино-израильского конфликта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) потеряла 398 человек, 72 из них погибли в ходе наземной операции в секторе Газа, сообщили СМИ.

    ЦАХАЛ сообщил о гибели еще двух военных в боях с палестинским движением ХАМАС. Большинство потерь ЦАХАЛа пришлось на первый день нападения ХАМАС на Израиль, передает ТАСС со ссылкой на Times of Israel.

    Напомним, в субботу Израиль объявил о возобновлении боевых действий в Газе «в полную силу».

    Коментарии (31)
    4 декабря 2023, 17:30
    Израиль повысил уровень опасности России для своих граждан

    Израиль повысил уровень угрозы для граждан при посещении России

    Tекст: Ольга Иванова

    Совет нацбезопасности Израиля повысил уровень угрозы для своих граждан, желающих посетить ряд стран, в том числе и Россию, следует из заявления, распространенного канцелярией премьера страны.

    До второго уровня с рекомендацией проявлять повышенную осторожность повышен уровень угрозы для стран Западной Европы (включая Великобританию, Францию и Германию), Южной Америки (включая Бразилию и Аргентину), а также для Австралии и России, передает РИА «Новости».

    Третий уровень угрозы присвоили странам Африки, включая ЮАР и Эритрею, а также Центральной Азии, в числе которых Узбекистан, Казахстан, Киргизия и Туркмения.

    При максимальном, четвертом уровне опасности израильтянам рекомендуют срочно покинуть то или иное государство. К этой категории в Израиле отнесли почти все страны Ближнего и Среднего Востока, а также Северной Африки, кроме Саудовской Аравии и ОАЭ.

    Ранее власти Израиля решили ликвидировать ХАМАС «везде», в том числе за пределами Палестины.



    Коментарии (28)
    6 декабря 2023, 00:17
    Посол Израиля Бен Цви объявил о завершении миссии в России

    Tекст: Вера Басилая

    Посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что в конце декабря завершит свою миссию в Москве и выйдет на пенсию.

    Дипломат заявил, что уходит на пенсию в конце декабря, его преемницей станет Симона Гальперин, которая приедет на следующий день по завершении его миссии, передает ТАСС.

    Бен Цви занимал ряд должностей в аппарате министерства иностранных дел еврейского государства, а также работал в посольствах в других странах. В 1992–1995 годах работал замглавы дипломатической миссии, советником посольства в Москве. Должность посла Израиля занимает с 2020 года.

    Симона Гальперин родилась в 1969 году в Риге, до репатриации в Израиль в 1976 году она жила в Ленинграде. На службе в МИД Израиля она находится с 1993 года. Занимала различные дипдолжности в зарубежных представительствах Израиля, в том числе в Казахстане, Южной Корее, в израильской миссии при ЕС. С 2010 по 2015 годы возглавляла неофициальное представительство Израиля на Тайване, с 2017-го по 2019 год была послом еврейского государства в Сингапуре и Восточном Тиморе. Сейчас работает замглавы департамента Евразии и Западных Балкан в МИД Израиля.

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    3 декабря 2023, 17:28
    New York Times: Израиль намерен провести операцию высокой интенсивности в секторе Газа

    Tекст: Ольга Иванова

    В ближайшие недели Израиль намеревается провести операцию высокой интенсивности в секторе Газа, пишет газета New York Times со ссылкой на неназванного израильского чиновника.

    После операции высокой интенсивности израильские силы, возможно, перейдут к режиму низкой интенсивности, передает РИА «Новости».

    Ранее представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус заявил, что Армия обороны Израиля готовится к следующей фазе операции на юге сектора Газа, но еще не начала боевых действий.

    Коментарии (8)
    3 декабря 2023, 22:59
    Израиль сообщил о серьезном повреждении хуситами судна в Красном море

    Представитель ЦАХАЛ Хагари сообщил о серьезно поврежденном из-за ракетного обстрела судне в Красном море

    Tекст: Антон Антонов

    Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) выпустило ракеты по двум судам в Красном море, одно из них серьезно повреждено, заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

    Хагари сообщил, что торговые суда, которые подверглись обстрелу, «никак не связаны с Израилем». При этом одно судно «пострадало очень серьезно», оно «в критическом положении» и «может затонуть», передает ТАСС.

    Хагари заявил, что действия хуситов угрожают свободе судоходства в регионе. Он назвал «немыслимыми» атаки «против гражданского населения с помощью иранского вооружения». По мнению Хагари, речь идет об «иранском вмешательстве», которое является «мировой проблемой». «Мы должны посмотреть, как мир отреагирует на это», – заявил он.

    Напомним, эсминец ВМС США также подвергся атакам с помощью БПЛА и ракет, выпущенных из Йемена. Израиль направил несколько военных кораблей в Красное море с целью наблюдения за иранской активностью в регионе.

    Коментарии (0)
    3 декабря 2023, 17:57
    США назвали «полезной тактикой» план Израиля ликвидировать руководство ХАМАС

    Кирби: США считают план Израиля по ликвидации руководства ХАМАС полезной тактикой

    Tекст: Валентина Григоренко

    Израиль планирует ликвидировать руководство радикального палестинского движения ХАМАС, и США считают такой подход полезной тактикой, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

    Как указал Кирби NBC, ликвидация руководства «пагубно повлияет на возможности ХАМАС проводить операции». По его словам, именно на этом и сфокусирован Израиль, поскольку это «полезная тактика», передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что израильские спецслужбы занимаются разработкой планов по розыску и ликвидации лидеров палестинского движения ХАМАС по всему миру.

    Напомним, Армия обороны Израиля заявила, что возобновляет боевые действия против ХАМАС, поскольку оно, как утверждает израильская сторона, нарушило режим прекращения огня и открыло огонь по территории еврейского государства.

    В прошлое воскресенье израильские военные до начала перемирия в Газе ликвидировали пять высокопоставленных командиров ХАМАС.

    Коментарии (4)
    3 декабря 2023, 17:43
    Названо число погибших с начала эскалации в Газе

    Минздрав сектора Газа: Число жертв с начала эскалации превысило 15,5 тыс. человек

    Tекст: Валентина Григоренко

    В результате эскалации конфликта в секторе Газа погибли более 15,5 тыс. человек, пострадали около 41 тыс., сообщил Минздрав палестинского анклава.

    По данным ведомства, «число жертв израильской агрессии возросло до 15 523», более 41 316 человек получили ранения, передает ТАСС со ссылкой на Al Jazeera.

    В воскресенье New York Times со ссылкой на неназванного израильского чиновника сообщила, что в ближайшие недели Израиль намеревается провести операцию высокой интенсивности в секторе Газа.

    Ранее сообщалось, что общее число погибших на территории анклава с обострения конфликта с Израилем возросло до 15 207, а число раненых достигло 40 652 человек.

    На ваш взгляд
    Чем завершится операция Израиля в Газе?






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    49 комментариев


    Коментарии (0)
    4 декабря 2023, 00:56
    Войска Израиля открыли огонь по территории Сирии

    Армия обороны Израиля сообщила о новом ударе по территории Сирии

    Tекст: Антон Антонов

    В ответ на снаряд, запущенный в сторону еврейского государства, Армия обороны Израиля нанесла удар по территории Сирии.

    Израильские военные сообщили, что воздушная тревога сработала в мошаве (поселении) Кешет на севере страны. По данным Армии обороны Израиля, снаряд, который выпустили с территории Сирии, «упал в открытой местности». Израильские войска открыли ответный огонь по источнику, выпустившему снаряд, передает РИА «Новости».

    Напомним, в воскресенье Армия обороны Израиля уже наносила артиллерийский удар по сирийской территории в ответ на запуск снаряда в сторону еврейского государства.

    Коментарии (2)
    5 декабря 2023, 03:03
    NYT: ХАМАС атаковал базу Израиля, где якобы находится ядерное оружие

    Tекст: Вера Басилая

    Военная база Израиля «Сдот-Миха», где якобы хранится ядерное оружие, была атакована палестинским движением ХАМАС 7 октября, сообщила газета The New York Times.

    Издание ссылается на спутниковые снимки, согласно которым ракета, вероятно выпущенная ХАМАС, попала в израильскую военную базу «Сдот-Миха», где, как считают эксперты, расположены ракеты, способные нести ядерный заряд, передает ТАСС.

    NYT уточняет, что в результате атаки началось возгорание на близлежащей территории, но сами ракеты не получили повреждений. Как отмечает газета, неясно, знал ли ХАМАС о том, что на этом объекте может храниться ядерное оружие.

    Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция инициирует создание инспекционного механизма по проверке наличия у Израиля ядерного оружия, «пока не стало слишком поздно».

    Напомним, министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху заявил, что сброс атомной бомбы на сектор Газа является «одной из возможностей» развития конфликта. Заявление израильского министра о ядерном ударе в Газе осудила и Саудовская Аравия.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявления Элияху провокационными, подтверждающие наличие у Израиля ядерного оружия, что делает актуальным создание на Ближнем Востоке свободной от таких вооружений зоны.

    Коментарии (0)
    3 декабря 2023, 17:45
    Прокурор МУС пообещал тщательное расследование преступлений в Израиле и Палестине

    Tекст: Ольга Иванова

    Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан пообещал, что будет проведено тщательное расследование предполагаемых военных преступлений в Израиле и Палестине, говорится в его заявлении, опубликованном по итогам визита в Израиль и Палестину.

    В заявлении говорится, что в работе МУС будет «полагаться на партнерство всех участников, чтобы гарантировать, что предпринимаемые прокуратурой действия основываются на объективных, поддающихся проверке доказательствах, которые могут быть использованы в суде», передает ТАСС.

    Во время поездки прокурор встретился с родственниками жертв преступлений, а также с президентом Палестины Махмудом Аббасом.

    Ранее Хан сообщил, что с призывом расследовать ситуацию в Палестине обратились пять стран. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что есть много доказательств для преследования правительства Израиля в Международном уголовном суде. Власти Ирана также хотят подать иск в МУС против Израиля.

    Коментарии (4)
    3 декабря 2023, 21:24
    Израиль направил военные корабли в Красное море для наблюдения за активностью Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    Израиль направил несколько военных кораблей в Красное море с целью наблюдения за иранской активностью в регионе, сообщает телеканал Al-Hadath со ссылкой на источники.

    Отмечается, что также Израиль отправил в Красное море подводную лодку, передает РИА «Новости».

    Ранее эсминец ВМС США USS Carney подвергся атакам с помощью БПЛА и ракет, выпущенных из Йемена.

    Напомним, представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) Яхья Сариа заявил, что хуситы будут атаковать оказавшиеся в зоне досягаемости суда Израиля, в том числе гражданские.

    Коментарии (0)
    3 декабря 2023, 18:32
    В Белом доме заявили о нежелании Израиля и ХАМАС возвращаться к переговорам

    Tекст: Ольга Иванова

    Израиль и ХАМАС не хотят возвращаться к переговорам об освобождении заложников, заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу ABC.

    По словам Кирби, «ХАМАС не хотел предоставить дополнительный список детей и женщин, которых, мы знаем, они удерживают», передает РИА «Новости».

    При этом он отметил, что Вашингтон продолжает прикладывать усилия для достижения договоренностей о гуманитарных паузах.

    Ранее в пятницу Армия обороны Израиля заявила, что возобновляет боевые действия против ХАМАС, поскольку оно, как утверждает израильская сторона, нарушило режим прекращения огня и открыло огонь по территории еврейского государства.

    Позже представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус заявил, что Армия обороны Израиля готовится к следующей фазе операции на юге сектора Газа, но еще не начала боевых действий.

    Глава МИД России Сергей Лавров напомнил Израилю о законах войны в связи с заявлениями о намерении ЦАХАЛ не останавливаться, пока не уничтожит ХАМАС.

    Коментарии (0)
    5 декабря 2023, 19:38
    Израиль начал интенсивные бои на юге сектора Газа

    Армия Израиля заявила о начале самых интенсивных боевые действия в секторе Газа с момента начала наземной операции

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильские военные начали самые интенсивные бои с момента начала наземной операции в секторе Газа, заявил начальник Южного командования Армии обороны Израиля генерал-майор Ярон Финкельман.

    По его словам, сейчас армия действует уже в центре города Хан-Юнис на юге анклава. «Мы находимся в самом центре Джебалии, в самом центре Эш-Шуджаии и начиная с сегодняшнего вечера также в самом центре Хан-Юниса», – приводит слова военачальника ТАСС.

    Финкельман добавил, что у израильских военных во вторник «самый интенсивный день с самого начала» наземной операции. Кроме того, генерал-майор заявил, что во вторник было достигнуто максимальное количество «уничтоженных террористов», проведено больше, чем в другие дни операции, боестолкновений, огонь с воздуха и с земли велся еще интенсивнее, чем накануне.

    «Мы намерены продолжать наступать и углублять достижения», – сказал Финкельман.

    Ранее власти Дублина подняли палестинский флаг над мэрией в знак солидарности с сектором Газы. Члены горсовета согласились поднять над мэрией палестинский флаг с 5 декабря и на семь дней.

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    3 декабря 2023, 11:10
    Израиль ответил ударом на запуск снаряда из Сирии

    Армия Израиля зафиксировала запуск снаряда из Сирии и нанесла ответный удар

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуск снаряда с территории Сирии в сторону еврейского государства и нанесла в ответ артиллерийский удар по месту пуска, сообщила армейская пресс-служба.

    По сообщению пресс-службы, сегодня был зафиксирован запуск из Сирии в сторону Израиля, при этом снаряд не был перехвачен согласно протоколу, передает ТАСС. Там добавили, что артиллерия ЦАХАЛ нанесла удар по месту, откуда производился обстрел.

    Ранее глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что шиитская организация «Хезболла» может своими действиями уничтожить Ливан.

    Коментарии (0)
    4 декабря 2023, 03:30
    Израиль сравнил нападение ХАМАС с «мюнхенской резней»

    Глава ШАБАК Бар сравнил нападение ХАМАС на Израиль с терактом на Олимпийских играх в Мюнхене

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Израиля решили ликвидировать ХАМАС «везде», в том числе за пределами Палестины, заявил глава службы общей безопасности Израиля (ШАБАК) Ронен Бар.

    «Это наш Мюнхен», – приводит слова Бара Srugim.co.il.

    Бар заявил, что правительством Израиля поставлена задача «ликвидировать ХАМАС» – «всех и везде». По словам Бара, члены палестинского движения должны быть ликвидированы «в секторе Газа, на Западном берегу, в Ливане, в Турции и в Катаре». Бар сказал, что задача будет выполнена, даже если на это потребуется несколько лет, передает РИА «Новости» со ссылкой на Times of Israel.

    Кроме того, он заявил, что ШАБАК провалила свою миссию накануне нападения ХАМАС 7 октября. Он заверил, что спецслужба «извлекает уроки» из этого провала и применяет их в работе.

    Теракт на мюнхенской Олимпиаде («мюнхенская резня») был совершен в 1972 году членами террористической палестинской организации «Черный сентябрь». В результате теракта погибли 11 членов израильской олимпийской сборной.

    Германия арестовала несколько террористов. Однако они были освобождены по требованию палестинцев, которые захватили самолет Lufthansa, и прибыли в Ливию. Израиль в течение многих лет в разных странах проводил операции по уничтожению лиц, которых считал причастными к трагедии в Мюнхене.

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