Япония закупает крылатые ракеты «Томагавк» для своего флота. Этот фактор надолго изменит баланс сил в регионе, и военное планирование нашей страной должно вестись с его учетом. В конце концов, именно с Японией у нашей страны было больше всего войн в ХХ веке.29 комментариев
Трамп не верит, что Байден «дотянет до выборов»
Дональд Трамп заявил, что нельзя смеяться над умственными способностями Байдена
Президент США Джо Байден находится не в лучшем состоянии, над этим шутить нельзя, вряд ли он дотянет до выборов, заявил бывший американский президент Дональд Трамп.
Трамп на встрече со сторонниками в штате Айова отметил, что когнитивные способности Байдена оставляют желать лучшего, но это совсем не смешно, потому что речь идет о ядерном оружии, передает РИА «Новости».
Сам кандидат в президенты не отрицает, что часто пародирует Байдена, высмеивая его растерянность на сцене после выступлений. Политик подчеркнул, что Байдена в бытность законодателем описывали как «самого тупого сенатора».
Также Трамп заявил, что не думает, что Байден дотянет до выборов, из-за плохой физической и умственной формы.
Ранее Джо Байден заявил, что, вероятно, не стал бы повторно баллотироваться на пост главы государства, если бы не выдвигался Дональд Трамп, которому «нельзя позволить победить».
Трамп назвал свое участие в выборах в США «праведным крестовым походом по освобождению» страны от ее нынешнего лидера Джо Байдена и «преступников» в его администрации.