Трамп не верит, что Байден «дотянет до выборов»

Дональд Трамп заявил, что нельзя смеяться над умственными способностями Байдена

Tекст: Вера Басилая

Трамп на встрече со сторонниками в штате Айова отметил, что когнитивные способности Байдена оставляют желать лучшего, но это совсем не смешно, потому что речь идет о ядерном оружии, передает РИА «Новости».

Сам кандидат в президенты не отрицает, что часто пародирует Байдена, высмеивая его растерянность на сцене после выступлений. Политик подчеркнул, что Байдена в бытность законодателем описывали как «самого тупого сенатора».

Также Трамп заявил, что не думает, что Байден дотянет до выборов, из-за плохой физической и умственной формы.

Ранее Джо Байден заявил, что, вероятно, не стал бы повторно баллотироваться на пост главы государства, если бы не выдвигался Дональд Трамп, которому «нельзя позволить победить».

Трамп назвал свое участие в выборах в США «праведным крестовым походом по освобождению» страны от ее нынешнего лидера Джо Байдена и «преступников» в его администрации.