Национальный суверенитет неразрывно связан со свободой. Но не с той ложной независимостью отчужденных друг от друга социальных единиц, которую декларирует Запад, а с истинной свободой общества и государства, языка и культуры, без которой не может быть и личной свободы каждого.12 комментариев
Трамп объявил «крестовый поход» против Байдена
Трамп объявил «крестовый поход» по освобождению США от «преступников» Байдена
Экс-президент США Дональд Трамп назвал свое участие в выборах в США «праведным крестовым походом по освобождению» страны от ее нынешнего лидера Джо Байдена и «преступников» в его администрации.
Трамп считает, что Байден вместо защиты демократии в США «разрушает» ее. Как заявил Трамп, нынешняя американская власть стремится контролировать то, что люди говорят, на чем они ездят. По его мнению, сейчас власти США хотят получить контроль над соцсетями, передает ТАСС.
«Они хотят все поменять. Эти люди больные», – заявил Трамп, заверив, что в случае победы на выборах он положит конец «их правлению». Трамп сказал, что при его президентстве «Америка снова будет свободной страной».
Напомним, следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Верховный суд США отказался рассматривать требование запретить Трампу участвовать в президентских выборах.