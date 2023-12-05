Япония закупает крылатые ракеты «Томагавк» для своего флота. Этот фактор надолго изменит баланс сил в регионе, и военное планирование нашей страной должно вестись с его учетом. В конце концов, именно с Японией у нашей страны было больше всего войн в ХХ веке.22 комментария
Часть стены рухнула на дорогу при сносе здания в Москве
Часть стены рухнула на дорогу при сносе здания корпуса Российского университета транспорта в Москве
Фрагмент стены рухнул на проезжую часть в ходе работ по сносу здания корпуса Российского университета транспорта в Минаевском переулке в Москве.
На кадрах видео, на котором запечатлено ЧП, видно, как часть стены высотой в несколько этажей падает на дорогу перед проезжающим мимо автомобилем. Прокуратура организовала проверку по факту инцидента.
«Московской межрегиональной транспортной прокуратурой организована проверка по информации в СМИ об обрушении стены при сносе здания корпуса Российского университета транспорта в Москве», – говорится в сообщении в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. Ведомство даст оценку оценку соблюдению требований градостроительного законодательства при сносе здания.
В июле подпорная стена обрушилась на припаркованные машины в Кисловодске, четыре автомобиля оказались под завалами и получили повреждения.