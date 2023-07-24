Рухнувшая стена повредила четыре машины в Кисловодске

Подпорная стена обрушилась на припаркованные машины в Кисловодске. Четыре автомобиля оказались под завалами и получили повреждения, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Как сообщает РЕН ТВ, подпорная стена обрушилась на площади в 25 квадратных метров на территории промзоны на улице Промышленная в Кисловодске, под завалами оказались четыре автомобиля в результате инцидента никто не пострадал.

По словам источника, имеется угроза дальнейшего обрушения подпорной стены, также из-за этого может получить повреждения находящийся рядом ангар.

Ранее стена рухнула на припаркованные машины в Красноярске, повреждения получили пять машин.