Лавров предложил создать Каспийский совет из четырех стран

Глава МИД Лавров заявил, что создание Каспийского совета повысило бы эффективность сотрудничества в регионе

Tекст: Денис Тельманов

«Мы с уверенностью можем утверждать, что сотрудничество на Каспии достигло высокого уровня, однако требуются дополнительные усилия по повышению качества пятистороннего взаимодействия, укреплению его международно-правовых основ», – цитирует Лаврова ТАСС.

По его словам, создание Каспийского совета – «форума сотрудничества, диалога без бюрократических схем» – могло бы повысить эффективность работы дипломатов.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала об обстоятельствах, в которых прозвучала реплика главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, попросившего «оставить его в покое».