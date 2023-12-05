Япония закупает крылатые ракеты «Томагавк» для своего флота. Этот фактор надолго изменит баланс сил в регионе, и военное планирование нашей страной должно вестись с его учетом. В конце концов, именно с Японией у нашей страны было больше всего войн в ХХ веке.5 комментариев
Лавров предложил создать Каспийский совет из четырех стран
Глава МИД Лавров заявил, что создание Каспийского совета повысило бы эффективность сотрудничества в регионе
Повысить уровень сотрудничества между прикаспийскими странами – Россией, Азербайджаном, Казахстаном, Ираном и Туркменией – могло бы создание Каспийского совета, заявила министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главами МИД прикаспийских государств.
«Мы с уверенностью можем утверждать, что сотрудничество на Каспии достигло высокого уровня, однако требуются дополнительные усилия по повышению качества пятистороннего взаимодействия, укреплению его международно-правовых основ», – цитирует Лаврова ТАСС.
По его словам, создание Каспийского совета – «форума сотрудничества, диалога без бюрократических схем» – могло бы повысить эффективность работы дипломатов.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала об обстоятельствах, в которых прозвучала реплика главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, попросившего «оставить его в покое».