Прокурор запросил 19,5 года для экс-министра Абызова

Прокурор запросил для экс-министра Абызова 19,5 года колонии за создание преступного сообщества

Tекст: Валентина Григоренко

Представитель гособвинения попросил признать Абызова виновным и по совокупности преступлений назначить ему наказание в виде 19 с половиной лет колонии строгого режима. Прокурор также попросил назначить экс-министру штраф в размере 470 млн рублей, передает ТАСС.

Он уточнил, что обвинение по ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества) полностью нашло подтверждение. По его словам, соучастники были знакомы друг с другом больше месяца, у них даже была своя иерархия. «Первый – Абызов, потом Степанов, потом все остальные», – добавил прокурор.

Кроме того, гособвинение просит лишить его ордена Дружбы и на пять лет запретить выполнять распорядительные функции. Генпрокуратура также попросила суд удовлетворить иск потерпевшей стороны в полном объеме – взыскать солидарно со всех подсудимых 1,5 млрд рублей.

Как ожидается, во вторник адвокаты и их подзащитные озвучат в суде свою позицию. Приговор может быть оглашен до конца этого года.

Ранее сообщалось, что Абызов выплатил из своих средств более 20 млрд рублей по иску Генпрокуратуры.



Напомним, Абызова арестовали в марте 2019 года. Он занимал пост министра «открытого правительства» с 2012 по 2018 годы. Его и еще нескольких человек обвиняют в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, а также в мошенничестве в особо крупном размере и незаконном предпринимательстве. В апреле квартиру Абызова выставили на торги за 411,56 млн рублей.