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В ЦАХАЛ заявили о недоступности дороги «Салах-эд-Дин» для эвакуации
В ЦАХАЛ заявили о недоступности дороги «Салах-эд-Дин» для эвакуации с севера Газы
Дорога «Салах-эд-Дин», которая использовалась для эвакуации жителей северных районов Газы на юг, стала зоной боевых действий, заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авихай Эдри.
Боевые действия в районе Хан-Юниса препятствуют передвижению гражданского населения по дороге, там стало опасно. ЦАХАЛ разрешит перемещение жителей через объездную дорогу к западу от Хан-Юниса, передает ТАСС.
Также приостановлены боевые действия в районе лагеря Рафах до 14.00 в гуманитарных целях.
Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ атаковал 200 военных объектов ХАМАС в Газе.