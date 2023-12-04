В ЦАХАЛ заявили о недоступности дороги «Салах-эд-Дин» для эвакуации с севера Газы

Tекст: Кристина Цыцура

Боевые действия в районе Хан-Юниса препятствуют передвижению гражданского населения по дороге, там стало опасно. ЦАХАЛ разрешит перемещение жителей через объездную дорогу к западу от Хан-Юниса, передает ТАСС.

Также приостановлены боевые действия в районе лагеря Рафах до 14.00 в гуманитарных целях.

Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ атаковал 200 военных объектов ХАМАС в Газе.