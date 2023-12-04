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ВСУ на Донецком направлении потеряли за сутки до 300 военных
Российские военные в последние сутки на Донецком направлении поразили технику и живую силу 24-й и 93-й механизированных бригад ВСУ у Курдюмовки и Клещеевки, сообщило Минобороны России.
Украинская сторона потеряла до 300 человек, два бронетранспортера и три автомобиля, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.
На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» поразила живую силу и технику 102-й бригады теробороны у Приютного в Запорожской области. Там ВСУ потеряли до 100 человек и четыре бронемашины.
Западная группировка на Купянском направлении отразила атаку украинских штурмовиков 57-й механизированной бригады у Синьковки в Харьковской области. Там украинская армия потеряла до 35 человек, три бронемашины и САУ «Гвоздика».
На Краснолиманском направлении группировка «Центр» отразила пять атак украинских штурмовиков 63-й и 67-й механизированных бригад у Ямполовки (ДНР) и Червоной Дибровы (ЛНР). Общие потери ВСУ на этом направлении составили до 280 человек, пять бронемашин «Козак».
На Запорожском направлении отражена атака штурмовых групп 118-й механизированной бригады ВСУ у Нестерянки в Запорожской области. Украинская сторона за сутки потеряла там до 40 человек и два БТР.
На Херсонском направлении поражены скопления живой силы и техники 36-й и 37-й бригад украинских морпехов у Тягинки в Херсонской области. Ликвидированы порядка 50 украинских военных, американская артиллерийская система М777 и гаубица «Гиацинт».
ПВО сбили 30 украинских дронов у Нововодяного, Лисичанска (ЛНР), Песков, Спорного и Александровки (ДНР), Новой Збурьевки (Херсонская область) и Токмака (Запорожская область). Также уничтожен снаряд РЗСО HIMARS.
С начала СВО уничтожено: 545 самолетов, 256 вертолетов, 9391 беспилотник, 442 ЗРК, 13 775 танков и других бронемашин, 1187 машин РСЗО, 7227 орудий полевой артиллерии и минометов.