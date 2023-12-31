Подполье сообщило подробности об ударах по «Правому сектору» и «Кракену»

Рожин объяснил ответ России на теракт ВСУ в Белгороде

Военный эксперт Рожин: В отличие от ВСУ, Россия целенаправленно не наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры

Tекст: Алёна Задорожная

«Россия на протяжении всей спецоперации, и все это хорошо видят, не бьет по гражданской инфраструктуре. В то время как ВСУ в Белгороде целенаправленно наносили удары по мирным гражданам и жилым кварталам», – сказал военный эксперт Борис Рожин.

«Примечательно, что противник наверняка знал, что никаких военных целей в местах прилета не было. В свою очередь российские ответы нацелены строго на военные объекты», – акцентирует собеседник.

«В той же гостинице «Харьков Палас», которая была поражена, еще весной проводились встречи с участием натовских генералов. Там же принимали иностранных наемников, что подтверждалось украинскими СМИ. Мы атаковали одно из зданий СБУ, также были прилеты по месту локации HIMARS», – указывает аналитик.

«Важно понимать – часть этих объектов и так планировалась к поражению, работа по ним велась еще до атаки на Белгород. У Генштаба всегда есть расширенный список целей, которые формируются разведкой. Но когда стоит задача произвести ответ на какие-то бесчинства ВСУ, мы поднимаем эти списки и выбираем конкретные точки», – заключил Рожин.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные в ответ на теракт в Белгороде поразили военные объекты и центры принятия решений в Харькове. В Telegram-канале ведомства отмечается, что высокоточным ракетным ударом, нанесенным по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас», были уничтожены представители ГУР и ВСУ, которые принимали участие в планировании и осуществлении теракта в Белгороде.

В военном ведомстве указывают, что там же находились порядка 200 иностранных наемников, которых планировалось привлечь к проведению террористических рейдов на приграничной с Украиной территории России.

Также подчеркивается, что ударами высокоточных ракет по зданию Службы безопасности Украины (СБУ) по Харьковской области и пункту временной дислокации нацформирования «Правый сектор» (организация, запрещенная в России) ликвидированы члены руководящего состава СБУ, наемники и боевики подразделения «Кракен» (организация признана в России террористической и запрещена), осуществлявшие подготовку диверсий на российской территории.

Российские войска поразили филиал национального центра управления космическими средствами около Залесцев Хмельницкой области, который используется ВСУ для разведки.

В Минобороны добавили, что ВС России ударили по пунктам дислокации подразделений 59-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и наемников численностью до 600 боевиков, а также местам стоянки техники в Курахово, Селидово и на территории шахты Коротченко в ДНР.

Украина в результате понесла значительные потери. Отмечается, что ВС России уничтожили две установки РСЗО HIMARS, с помощью них киевский режим в праздники планировал наносить удары по Донецку.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате украинского обстрела Белгорода погибли 24 человека, ранения получили 108 человек. Напомним, ВСУ подвергли массовому обстрелу кассетными боеприпасами Белгород. Среди погибших и пострадавших есть дети.