Это последний материал известного публициста и многолетнего автора газеты ВЗГЛЯД Максима Соколова, который скончался на 65-м году жизни. Редакция газеты «Взгляд» выражает искренние соболезнования близким.5 комментариев
Власти Запорожской области отменили сокращение комендантского часа
Губернатор Запорожской области Балицкий сообщил об отмене решения сократить комендантский час в новогоднюю ночь
В связи с террористической атакой Украины на Белгород решено усилить меры безопасности в период новогодних праздников и в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
Балицкий пояснил в Telegram, что сокращать комендантский час в новогоднюю ночь не будут. Он призвал с пониманием отнестись к такому решению, поскольку вопросы безопасности людей «в приоритете». Как заявил Балицкий, для украинской стороны «нет ничего святого», киевский режим ведет «войну с мирными гражданами, женщинами и детьми», это необходимо учитывать.
Напомним, жертвами украинского обстрела Белгорода стали 18 человек, пострадали 111 жителей. До того, как Белгород подвергся обстрелу, в Запорожской области собирались сократить действие комендантского часа в ночь на Новый год.