Губернатор Запорожской области Балицкий сообщил об отмене решения сократить комендантский час в новогоднюю ночь

Tекст: Антон Антонов

Балицкий пояснил в Telegram, что сокращать комендантский час в новогоднюю ночь не будут. Он призвал с пониманием отнестись к такому решению, поскольку вопросы безопасности людей «в приоритете». Как заявил Балицкий, для украинской стороны «нет ничего святого», киевский режим ведет «войну с мирными гражданами, женщинами и детьми», это необходимо учитывать.

Напомним, жертвами украинского обстрела Белгорода стали 18 человек, пострадали 111 жителей. До того, как Белгород подвергся обстрелу, в Запорожской области собирались сократить действие комендантского часа в ночь на Новый год.