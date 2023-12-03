Национальный суверенитет неразрывно связан со свободой. Но не с той ложной независимостью отчужденных друг от друга социальных единиц, которую декларирует Запад, а с истинной свободой общества и государства, языка и культуры, без которой не может быть и личной свободы каждого.12 комментариев
Венгрия захотела дистанцироваться от «внутриполитических разборок Зеленского»
Венгерский госсекретарь Ковач заявил о нежелании Будапешта участвовать во «внутриполитических разборках Зеленского»
Венгрия «не желает помогать во внутриполитических разборках» президента Украины Владимира Зеленского, заявил венгерский госсекретарь Золтан Ковач.
Ковач, комментируя сообщение о сорванном визите экс-президента Украины Петра Порошенко в Венгрию, заявил, что «политические разборки» на Украине свидетельствуют о неготовности Киева к вступлению в ЕС, передает РИА «Новости».
Напомним, Порошенко сообщил, что украинские пограничники не выпустили его из страны. В СБУ заявили, что рекомендовала не выпускать Порошенко с Украины на встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который системно выражает антиукраинскую позицию.