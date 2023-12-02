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    Германия захотела превратить Украину в фабрику смерти
    Захарова описала дикое действо перед Белым домом
    MWM: ВСУ понесли огромные потери из-за российских «двойных ударов»
    Дано объяснение хорошему русскому журналистки, которой Лавров не стал «разжевывать» ответ
    В канцелярии Нетаньху сообщили об отзыве переговорщиков из Катара
    В России разработали сверхзвуковой снаряд увеличенной дальности
    Пушков рассказал об унынии активных противников России в Киеве
    Средства ПВО России сбили восемь самолетов ВСУ за неделю
    Медведев пообещал ассиметричный ответ на вмешательство во внутренние дела России
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Русская триада: Верность, Единство, Свобода

    Национальный суверенитет неразрывно связан со свободой. Но не с той ложной независимостью отчужденных друг от друга социальных единиц, которую декларирует Запад, а с истинной свободой общества и государства, языка и культуры, без которой не может быть и личной свободы каждого.

    7 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв В европейской русофобии не всегда виноваты США

    Антироссийское поведение многих европейских стран часто кажется нам противоестественным. Однако в действительности для него имеются глубокие предпосылки. Отличный пример тому – Чехия, Финляндия, Голландия, Швейцария и Португалия.

    25 комментариев
    Дмитрий Володихин Дмитрий Володихин Казаки на фронте перестали быть «ряжеными»

    Как только русское казачество всерьез и по-настоящему пошло воевать на фронтах спецоперации, сразу выяснилось, что военные функции казаков – далеко не игрушечные, и Россия вновь нуждается в них.

    22 комментария
    2 декабря 2023, 18:48

    СБУ рекомендовала не выпускать Порошенко с Украины

    СБУ рекомендовала Раде не выпускать Порошенко с Украины на встречу с Орбаном

    Tекст: Валентина Григоренко

    Верховной раде необходимо не выпускать в заграничную командировку экс-президента Украины Петра Порошенко, который сейчас является депутатом парламента, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

    Как утверждает СБУ, спецслужбы России якобы намерены использовать встречи некоторых украинских политиков в третьих странах в российских интересах. В сообщении СБУ говорится, что в таком контексте необходимо рассматривать информацию о запланированной встрече председателя партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который системно выражает антиукраинскую позицию, передает ТАСС.

    В ведомстве уточнили, что в офис президента Украины обратились кабинет министров и парламент с предложением учесть мнение спецслужбы во время согласования заграничных командировок украинских делегаций, поэтому руководство Верховной рады не предоставило разрешение на заграничную командировку Порошенко.

    Ранее Порошенко сообщил, что украинские пограничники не выпустили его из страны, несмотря на документы о служебной командировке в Варшаву и Вашингтон.

    1 декабря 2023, 22:12
    Херш заявил о вероятных тайных переговорах Герасимова и Залужного
    Херш заявил о вероятных тайных переговорах Герасимова и Залужного
    @ Максим Гучек/РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Россия и Украина якобы ведут тайные переговоры по линии высших военачальников, чей диалог набирает обороты, несмотря на возражения президента Украины Владимира Зеленского и Белого дома, заявил американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на анонимных чиновников США.

    В статье на платформе Substack Херш написал, что якобы обсуждается вопрос возможной фиксации границ в обмен на согласие с присоединением Украины к НАТО с рядом ограничительных условий, передает РИА «Новости».

    Как указал Херш, серьезные переговоры между Россией и Украиной быстро набрали темп. По его словам, «их движущей силой» стали два высокопоставленных генерала, которые руководят боевыми действиями – начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

    Он напомнил интервью Залужного журналу Economist, в котором тот признал тупиковую ситуацию на фронте. Херш добавил, что в обмен на территории рассматривается вариант, что Россия якобы не будет возражать против возможного вступления в НАТО Украины, но с четким обязательством, что альянс не станет размещать там свои войска и наступательные вооружения.

    В Белом доме, по словам Херша, «полностью против предлагаемого соглашения». Еще одним возможным препятствием журналист называет позицию Зеленского, который настаивает на войне до победного конца и инициировал законодательный запрет на переговоры с Россией.

    «Американский чиновник сообщил, что Зеленскому дали понять, что не ему, а «военным решать эту проблему, и переговоры продолжатся с вами или без вас». «Если понадобится, мы оплатим вашу поездку на Карибы», – сказал мне американский чиновник», – отметил Херш.

    Ранее сенатор Рэнд Пол заявил, что ситуация на поле боя говорит о том, что Украине нужно задуматься о переговорах с Россией для урегулирования конфликта. В ноябре Залужный в журнале The Economist опубликовал эссе, в котором он констатировал невозможность ВСУ добиться «красивого прорыва» и переход к «позиционной фазе войны».

    Коментарии (101)
    2 декабря 2023, 05:33
    Украинский разведчик предупредил о последствиях «захвата» Крыма

    Полковник СБУ в отставке предупредил о партизанской войне в случае захвата Крыма Украиной

    Украинский разведчик предупредил о последствиях «захвата» Крыма
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В случае гипотетического захвата Крыма ВСУ встретили бы сопротивление в виде миллиона враждебно настроенных партизан, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков.

    Стариков отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что захват Крыма якобы мог оказаться проще, чем Донбасса. По его словам, если произойдет «захват» Крыма, то Киев получит миллион враждебно настроенных людей, а это приведет к гражданской войне, передает РИА «Новости».

    Ранее Зеленский заявил, что Украине будет сложнее вернуть Донбасс, чем Крым, потому что «десять лет были постоянные боевые действия».

    Коментарии (18)
    2 декабря 2023, 06:33
    Российские войска «Ланцетами» уничтожили десант ВСУ на правом берегу Днепра

    Минобороны: Российские войска «Ланцетами» уничтожили десант ВСУ на правом берегу Днепра

    Российские войска «Ланцетами» уничтожили десант ВСУ на правом берегу Днепра
    @ Лев Федосеев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские десантники успешно атаковали ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области с помощью барражирующих боеприпасов «Ланцет», сообщили в Министерстве обороны России.

    В Минобороны рассказали, что беспилотники обнаружили на правом берегу Днепра вражеские плавсредства, на которые осуществлялась погрузка противника для высадки на левый берег, передает ТАСС.

    Операторы уничтожили «Ланцетами» значительное количество солдат, моторные лодки, грузовой автомобиль, а также другие материальные средства ВСУ.

    Ранее российский беспилотник нового поколения «Ланцет» уничтожил украинский Су-25 ВСУ на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области.

    Напомним, издание Business Insider писало, что российские беспилотники «Ланцет» стали проклятием на поле боя для Украины.

    Коментарии (18)
    2 декабря 2023, 01:04
    Стало известно о планах сына Сороса захоронить химотходы на Украине

    Журналист Венсен: Киев выделит плодородные земли сыну Сороса под захоронение химотходов

    Стало известно о планах сына Сороса захоронить химотходы на Украине
    @ M. Popow/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Сын известного американского финансиста Джорджа Сороса Александр Сорос договорился с украинскими властями о безвозмездном и бессрочном выделении 400 квадратных километров земель под захоронение опасных отходов, следует из расследования французского журналиста Жюля Венсена.

    Венсен опубликовал расследование в соцсети X(бывший Twitter, заблокирован в России). По его словам, анонимный источник из министерства сельского хозяйства Украины рассказал, что между Соросом-младшим и главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком было достигнуто соглашение о бессрочной и безвозмездной передаче американским компаниям земли. Там будут захоронения опасных отходов химических, фармацевтических и нефтяных компаний, передает РИА «Новости».

    Называются компании Dow Chemical, DuPont, BASF, Evonik Industries, Vitol и Sanofi.Журналист опубликовал пописанный документ с заявлением Сороса, который выражает намерение обеспечить надежную коммуникацию между офисом Зеленского и представителями упомянутых компаний. Речь идет о десятках земельных участков в Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

    Источник в минсельхозе Украины называет это решение «фатальным», которое причинит невосстановимый ущерб экосистеме этих регионов, а также сделает плодородные земли непригодными для возделывания.

    Ранее американский предприниматель Илон Маск выразил мнение, что Сорос ненавидит человечество. Бизнесмен обвинил Сороса в желании «разрушить саму ткань цивилизации».

    Напомним, Джордж Сорос не отрицает, что его деньги помогли провести на Украине «оранжевую революцию» в 2004 году и Евромайдан в 2013 году. В некоторых странах финансиста обвиняют в вмешательстве во внутренние дела.

    Коментарии (27)
    2 декабря 2023, 12:08
    Экс-глава ЦРУ сделал хвалебное заявление о российских военных

    Экс-глава ЦРУ Петреус сделал хвалебное заявление о российских военных

    Экс-глава ЦРУ сделал хвалебное заявление о российских военных
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Россия грамотно выстроила линию обороны против ВСУ, заявил бывший глава ЦРУ генерал-майор Дэвид Петреус.

    У него состоялась презентация книги «Конфликт: эволюция ведения войны с 1945 года до Украины» на YouTube-канале Washington Post, передает РИА «Новости».

    Петреус заявил, что в ходе летнего наступления Украина «безусловно, не достигла всего того, на что надеялась». Причиной стала задержка вооружения, которое должны были предоставить ВСУ.

    Ранее сообщалось, что ВС России создали украинским войскам угрозы на трех направлениях.

    Коментарии (13)
    2 декабря 2023, 12:45
    Средства ПВО России сбили восемь самолетов ВСУ за неделю
    Средства ПВО России сбили восемь самолетов ВСУ за неделю
    @ РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Средства противовоздушной обороны ВС России за неделю сбили восемь самолетов ВС Украины и один вертолет.

    Были сбиты пять Миг-29, два Су-27, один Су-25, а также вертолет Ми-8, сообщает Telegram-канал российского военного ведомства.

    Также были уничтожены 41 снаряд РСЗО HIMARS и «Ураган», три противорадиолокационные ракеты HARM, а также 188 беспилотников.

    Всего с начала СВО уничтожено 545 самолетов и 256 вертолетов.

    Коментарии (32)
    2 декабря 2023, 02:19
    Bloomberg: ЕС придумал план по использованию российских активов
    Bloomberg: ЕС придумал план по использованию российских активов
    @ IMAGO/Heike Lyding/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейская комиссия планирует обнародовать проект налога на непредвиденные доходы от 200 млрд евро замороженных активов ЦБ России, чтобы помочь восстановлению Украины, пишет Bloomberg.

    Источник Bloomberg сообщил, что в проекте будет разъяснено, что некоторые вопросы, затронутые государствами-членами, еще не решены и что предложение ЕС не будет мешать ни национальным налогам, ни другим мерам, передает ИноСМИ.

    Между тем, Бельгия, Германия, Франция, Италия и Люксембург призвали к более постепенному подходу, и сочли законодательную инициативу преждевременной.

    Однако, лидеры ЕС посоветовали руководству блока ускорить работу над предложением. Встреча национальных экспертов и комиссии  состоится 6 декабря.

    В ЕС находится свыше 200 млрд евро активов России, большая их часть – в бельгийской клиринговой палате Euroclear, остальное – в других странах ЕС. Отмечается, что в прошлом месяце российские активы в Euroclear принесли с момента заморозки и до третьего квартала этого года почти 3 млрд евро прибыли, которая будет расти.

    Между тем, Бельгия заявила, что в следующем году намерена выделить 1,7 млрд евро на помощь Украине из собственных налоговых поступлений от замороженных российских активов.

    Если Европейская комиссия одобрит проект 12 декабря, лидеры ЕС смогут рассмотреть его на саммите, который состоится на той же неделе в Брюсселе.

    Ранее премьер Бельгии де Кроо сообщил о планах ЕС зарабатывать по 3 млрд евро в год на замороженных активах России.

    Напомним, Bloomberg сообщил, что ЕС планирует сосредоточиться на временном использовании замороженных российских активов, вместо того чтобы полностью изымать эти средства. При этом ЕС решил ввести налог на прибыль с замороженных активов России.

    Коментарии (38)
    2 декабря 2023, 03:31
    Солдаты ВСУ пожаловались на неисчерпаемые ресурсы армии России

    Журналистка Кимер: Солдаты ВСУ говорят, что ресурсы армии России неисчерпаемы

    Солдаты ВСУ пожаловались на неисчерпаемые ресурсы армии России
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) жалуются на то, что российская армия превосходит их по вооружениям и оснащенности, а также обладает неисчерпаемыми ресурсами, заявила корреспондент радио DR на Украине Матильда Кимер.

    Журналист рассказала, что украинцы угнетены, потому что склады ВСУ пусты, и нечем стрелять. Кроме того, они находятся под впечатлением от неисчерпаемых ресурсов российской армии, передает RT.

    Кимер отметила, что боевые действия со стороны ВСУ зашли в тупик, а многие украинцы считают, что ради прекращения конфликта с Россией можно пойти на территориальные уступки.

    Ранее Bloomberg сообщило, что из-за провала контрнаступления ВСУ и ощущения нескончаемости конфликта жители Украины испытывают чувство уныния.

    Напомним, депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко ранее заявил о провале контрнаступления. По его словам, ВСУ переходят в оборону.

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении построить укрепления от Донбасса до Западной Украины.

    Коментарии (21)
    1 декабря 2023, 21:17
    Жители украинских сел отказались сносить советские памятники

    Tекст: Валерия Городецкая

    Жители сел Кинашев и Загорье-Кукольницкое, расположенных в Ивано-Франковской области на западе Украины, решили не демонтировать памятники советским солдатам.

    По словам директора Ивано-Франковского областного музея освободительной борьбы имени Бандеры Ярослава Коретчука, жители этих сел провели собрание, в ходе которого высказались против сноса монументов, передает RT со ссылкой на украинское издание «Страна».

    Коретчук добавил, что на памятниках указаны фамилии жертв Организации украинских националистов (ОУН) и Украинской повстанческой армии (УПА) (признаны экстремистскими и запрещены в России). При этом надпись «Погибли от рук украинских буржуазных националистов» была замазана.

    В августе в Львовской области Украины снесли памятники советским солдатам.

    Коментарии (4)
    2 декабря 2023, 17:19
    MWM: ВСУ понесли огромные потери из-за российских «двойных ударов»
    MWM: ВСУ понесли огромные потери из-за российских «двойных ударов»
    @ Константин Морозов/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВСУ из-за использования Россией систем «Искандер-М» несут значительные потери, говорится в статье издания MWM.

    ВС России одновременно запускают несколько ракет по заданной цели, передает РИА «Новости».

    ПВО Украины становится все более критически истощенной, что позволяет российским ракетам действовать более эффективно, говорится в публикации.

    Говоря «двойной удар», автор заметки, очевидно, подразумевает одновременный запуск по цели нескольких ракет.

    Дальность стрельбы оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» может достигать 500 км. Также крылатые ракеты могут на сверхнизких высотах и огибать рельеф местности.

    Ранее средства ПВО России сбили восемь самолетов ВСУ за неделю.

    Коментарии (9)
    2 декабря 2023, 12:21
    Rheinmetall назвал сроки начала производства бронетехники на Украине

    Концерн Rheinmetall запланировал начать производство бронетехники на Украине в 2024 году

    Rheinmetall назвал сроки начала производства бронетехники на Украине
    @ rheinmetall.com

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Германский оборонный концерн Rheinmetall намерен начать производство бронетехники на Украине в 2024 году. В частности, производить планируется бронетранспортеры Fuchs и БМП Lynx, заявил глава Rheinmetall Армин Паппергер в интервью изданию WirtschaftsWoche.

    По словам Паппергера, контракт будет заключен с Киевом не позднее начала следующего года. Глава концерна заявил, что необходимо стремиться к тому, чтобы первый бронетранспортер был готов на Украине примерно через шесть-семь месяцев, а первый Lynx – через 12-13 месяцев», передает ТАСС.

    Он уточнил, что десять БМП Lynx производятся в Германии или в Венгрии, в рамках совместного производства между Берлином и Киевом.Также правительство Германии дало понять, что выдаст экспортную лицензию, необходимую для производства.

    Паппергер заявил, что в 2022 году году концерн получил заказы на сумму около 900 млн евро, а в 2023 году – около 2,5 млрд евро. Ожидается, что в следующем году количество заказов увеличится.

    Ранее издание Welt писало, что Rheinmetall в два раза поднял цену боеприпасов для Украины.

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    1 декабря 2023, 20:50
    Дело о терроризме возбудили после пожара цистерны на БАМе

    Коммерсант: Дело о терроризме возбуждено после пожара цистерны на БАМе

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Дело о терроризме завели после взрыва и возгорания поезда на БАМе, который произошел 29 ноября, сообщил источник, знакомый с ходом следствия.

    Дело завели в отношении «неустановленных лиц» в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте, сообщил собеседник «Коммерсанта».

    Согласно предварительным данным, цистерна загорелась из-за подрыва неустановленного взрывного устройства, находившегося под вагоном.

    В конце ноября Северомуйский тоннель БАМ в Бурятии закрыли из-за возгорания грузового поезда. Никто не пострадал. По данным CNN, подрыв устроила украинская служба безопасности (СБУ).

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    2 декабря 2023, 13:12
    Российские войска предотвратили высадки боевых групп ВСУ на левый берег Днепра
    Российские войска предотвратили высадки боевых групп ВСУ на левый берег Днепра
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    ВС России пресекли попытку ВСУ высадиться на островах на левом берегу Днепра на Херсонском направлении, сообщили в Минобороны России.

    Российские войска действовали на опережение. При помощи огневых налетов артиллерии потери ВСУ на данном направлении за неделю составили до 450-ти военнослужащих, 13 орудий полевой артиллерии, 23 лодки и 26 автомобилей. Также ликвидированы две дивесионно-разведывательные группы противника, говорится в Telegram-канале военного ведомства.

    Также ВС России нанесли поражение подразделениям 35-й, 36-й и 37-й бригад морской пехоты ВСУ в районах  Тягинки, Токаревки и Садового Херсонской области.

    В плен захвачены 14 украинских военнослужащих.

     За неделю авиацией и ракетными войсками группировок войск российской армии поражены: топливное хранилище и стоянка авиационной техники на аэродоме Миргород Полтавской области, а также шесть радиолокационных станций П-18.

    В Минобороны сообщили также, что за неделю ВСУ потеряли на южнодонецком направлении почти 900 военных.

    Коментарии (9)
    2 декабря 2023, 16:36
    Стало известно о желании Зеленского провести выборы без участия Залужного

    Украинские СМИ сообщили о желании Зеленского провести выборы без участия в них Залужного

    Стало известно о желании Зеленского провести выборы без участия Залужного
    @ Ukrainian Presidency/ABACAPRESS.COM/Reuters

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Владимир Зеленский хочет провести выборы на Украине, но, чтобы в них не участвовал главнокомандующего ВСУ Валерий Залужный, пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на источники.

    По данным источника, Зеленский хотел бы провести выборы, «но возникла одна проблема – Залужный», передает РИА «Новости».

    Отмечается, что офис Зеленского сначала хочет добиться гарантий, что Залужный не будет выдвигать свою кандидатуру на возможных выборах. Если будет отказ, то офис президента попытается уволить главкома.

    «Причем не просто так, а с максимальной дискредитацией», – подчеркнул источник.

    Ранее сообщалось, что Зеленский запретил главам обладминистраций контактировать с Валерием Залужным.

    Коментарии (6)
    2 декабря 2023, 05:09
    Российские войска улучшили положение на Купянском направлении в зоне СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Группировка российских войск «Запад» улучшила положение по переднему краю на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

    Зыбинский заявил, что группировка войск «Запад» добилась успехов при поддержке авиации и огня артиллерии, ВС Украины потеряли на Купянском направлении более роты живой силы, передает РИА «Новости».

    Ранее военкоры сообщили, что российские военные заняли западные окраины Марьинки в Донецкой народной республике (ДНР) и подняли над одним из разрушенных зданий флаг России.

    Коментарии (22)
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