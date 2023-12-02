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СБУ рекомендовала не выпускать Порошенко с Украины
СБУ рекомендовала Раде не выпускать Порошенко с Украины на встречу с Орбаном
Верховной раде необходимо не выпускать в заграничную командировку экс-президента Украины Петра Порошенко, который сейчас является депутатом парламента, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).
Как утверждает СБУ, спецслужбы России якобы намерены использовать встречи некоторых украинских политиков в третьих странах в российских интересах. В сообщении СБУ говорится, что в таком контексте необходимо рассматривать информацию о запланированной встрече председателя партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который системно выражает антиукраинскую позицию, передает ТАСС.
В ведомстве уточнили, что в офис президента Украины обратились кабинет министров и парламент с предложением учесть мнение спецслужбы во время согласования заграничных командировок украинских делегаций, поэтому руководство Верховной рады не предоставило разрешение на заграничную командировку Порошенко.
Ранее Порошенко сообщил, что украинские пограничники не выпустили его из страны, несмотря на документы о служебной командировке в Варшаву и Вашингтон.