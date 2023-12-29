Петербуржцам пообещали 20-градусные морозы после новогодней ночи

Tекст: Валентина Григоренко

Колесов в своем Telegram-канале уточнил, что с 31 декабря на востоке Ленинградской области, с 1 января 2024 года на всей территории области и в Санкт-Петербурге отклонение температуры воздуха от нормы составит 10–15 градусов, в отдельных районах даже ниже может быть. По его словам, среднесуточная температура воздуха понизится до минус 15 – минус 20 градусов, и продлится все это ориентировочно до 5 января, передает ТАСС.

Как указал синоптик, согласно прогнозу, в этот период температура воздуха по Ленинградской области в ночные часы может опускаться до минус 30 градусов, в Петербурге – до минус 20 градусов и ниже. Он добавил, что в новогоднюю ночь в городе ожидается температура чуть ниже 10 градусов мороза, возможен слабый снег.

Колесов отметил, что такие похожие морозы последний раз были зафиксированы в 2003 году, тогда в новогоднюю ночь в Петербурге температура воздуха понизилась до минус 26,7 градуса. Он подчеркнул, что со 2 января следующего года необходимо внимательно следить за показаниями термометров.

По его мнению, аномально холодная погода охватит весь Северо-Запад, при этом теплее всего будет в Псковской области. Он также пояснил, что потепление ожидается только к концу следующей недели, при условии, что антициклон начнет отступать.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что температура воздуха в европейской, южной и азиатской частях России в январе ожидается выше нормы. Ранее в Гидрометцентре рассказали москвичам о погоде в новогоднюю ночь.