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    Участие казачества в войне 80 лет назад показало ровно то же, что показывает участие казачества в нынешней СВО: казак – прежде всего профессиональный воин, стойкий, отважный и умелый боец.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Что будет определять мировую политику в 2024 году

    Тенденции международной жизни 2023 года выглядят, как создающие сложности, но не несущие в себе существенных рисков для положения России. Воспользоваться этими возможностями и справиться с рисками – дело национальной внешней политики.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Украинцы осознают, что это не их война

    Как только большинство украинцев признаются сами себе, что конфликт с Россией чужд их интересам и разрушает будущее их детей, ЗЕ-режим падет, и проект «майданная Украина» уйдет в небытие.

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    29 декабря 2023, 14:52

    Песков: Власти России будут защищать отечественных производителей до конца

    Дмитрий Песков пообещал, что власти России будут защищать отечественных производителей до конца

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти России защищают и будут защищать отечественных производителей, заверил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на обращение пивоваренной компании «Балтика» защитить ее бренды в дружественных странах.

    «Отечественных производителей защищали и будем защищать до конца... Эта тема есть, неоднократно фигурировала, об этой теме хорошо известно президенту», – цитирует Пескова ТАСС.

    При этом само обращение «Балтики» пресс-секретарь президента комментировать отказался. «Мы служебную переписку никогда не комментируем», – пояснил он.

    Агентство напоминает, что первый президент российской пивоваренной компании «Балтика» Александр Дедегкаев попросил руководителя администрации президента РФ Антона Вайно помочь защитить ее бренды в дружественных странах, чтобы бывшие зарубежные совладельцы не смогли зарегистрировать в них аналогичные торговые марки.

    Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что речь о национализации пивоваренной компании «Балтика» в настоящее время не идет.

    Он подчеркнул, что «Балтика» находится во временном управлении по аналогии с теми решениями, которые принимали недружественные страны по отношению к активам компаний России за рубежом.

    28 декабря 2023, 21:28
    ПВО отразила украинскую атаку на Мелитополь

    Рогов: ПВО России отразила украинскую атаку на Мелитополь

    ПВО отразила украинскую атаку на Мелитополь
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киевский режим попытался атаковать город Мелитополь Запорожской области, средствами противовоздушной обороны России атака была отбита, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

    «В Мелитополе громко. Система ПВО России поразила вражескую цель в небе над Мелитополем», – написал Рогов в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».

    Ранее ВСУ обстреляли город Токмак в Запорожской области.

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    29 декабря 2023, 13:53
    Песков: Россия может конфисковать западные активы, список есть

    Песков: У России есть список западных активов, которые могут быть конфискованы в ответ на действия Запада

    Tекст: Денис Тельманов

    Список активов, которые Россия может конфисковать в ответ на аналогичные действия Запада, есть, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя предложение США Группе семи (G7) конфисковать российские активы на 300 млрд долларов.

    У российских властей есть список западных активов, которые могут быть конфискованы в ответ на действия Запада по блокировке собственности России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя предложение США Группе семи (G7) конфисковать российские активы на 300 млрд долларов, передает ТАСС.

    При этом Песков подчеркнул, что Москва все будет делать исходя из своих интересов.

    «Все будем делать так, чтобы это наилучшим образом соответствовало нашим интересам», – подчеркнул Песков.

    По его словам, в Кремле понимают «полную непредсказуемость наших контрагентов», а также их «склонность к нарушению международного права и других законов, в том числе и своих собственных», и «саморазрушению, я имею в виду разрушению современной экономической системы».

    Кроме того, многие действия Запада ведут к подрыву доверия к основным постулатам мировой экономической системы – основной резервной валюте, принципам неприкосновенности собственности, добавил Песков.

    Ранее Песков заявил, что тема незаконного изъятия активов опасна для финансовой системы мира, так как в случае реализации этих планов это окажется серьезным ударом по всей системе координат международной финансовой системы.

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    28 декабря 2023, 20:02
    В Германии назвали объем замороженных российских активов

    Минфин ФРГ заявил о заморозке российских активов на 4,1 млрд евро

    Tекст: Денис Тельманов

    По состоянию на начало декабря власти Германии заморозили российские активы на сумму 4,1 млрд евро в рамках санкционного режима Евросоюза, сообщил Минфин ФРГ.

    «Сюда включены все подлежащие санкциям активы, охватывающие замороженные деньги, экономические ресурсы физических лиц, а также заблокированные активы российского Центробанка», – приводит слова представителя финансового ведомства Германии ТАСС.

    Агентство отмечает, что ранее генпрокуратура Германии подала в суд запрос на изъятие более 720 млн евро российских активов, решения о начале основного судебного производства пока нет.

    Ранее в Германии заявили, что Евросоюз готовит новые пакеты санкций против России, а система ограничений будет расширена и доработана с целью предотвращения обхода ограничений.

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    28 декабря 2023, 18:35
    Эксперт: СВО показала миру преимущество российского оружия над натовским

    Политолог Баширов: Российский ВПК добился впечатляющих результатов в производстве необходимых вооружений

    Эксперт: СВО показала миру преимущество российского оружия над натовским
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Мир увидел эффективность предприятий российского ВПК, которые быстро развернулись и начали выдавать дополнительные объемы техники и боеприпасов в условиях проведения СВО, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. В четверг Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Ростеха Сергеем Чемезовым.

    «Цифры, которые привел гендиректор Ростеха на встрече с президентом, впечатляют. Мы видим высокую скорость увеличения объемов производства необходимых видов вооружений, которые заказывает Минобороны и другие силовые ведомства. И все это вопреки санкциям», – отметил Марат Баширов, политолог, профессор ВШЭ.

    «Но дело не только в объемах. Мы производим современное оружие, которое позволяет сохранять жизни наших ребят, выполняющих боевую задачу. Но Ростех не ограничивается достигнутым, поэтому президент обсудил с Чемезовым достаточно широкий круг вопросов, – продолжил политолог. – Это крайне важно, потому что СВО закончится, а Ростех должен показывать гармоничное развитие».

    По его словам, многие российские военные технологии позволяют производить и гражданскую продукцию. На встрече Путина с Чемезовым речь шла о том, чтобы добиться выпуска военной и гражданской продукции в равных объемах. «Также есть товары двойного назначения, в первую очередь это высокотехнологичные изделия – это все, что касается электроники и систем навигации», – добавил спикер.

    Он считает, что в мире увидели высочайшую эффективность производителей российского оружия. «Мир также увидел эффективность предприятий ВПК, которые очень быстро развернулись и начали выдавать дополнительные объемы техники и боеприпасов в условиях проведения СВО. Это очень важно с точки зрения экспорта», – считает Баширов.

    Российский ВПК, подчеркивает собеседник, является лидером по продаже оружия на мировых рынках. «Все, что происходит в зоне СВО – это демонстрация эффективности российского оружия: оно дешевле и способно противостоять вооружениям стран НАТО. Это делает его привлекательным. Кроме того, российское оружие ремонтопригодное в боевых условиях», – указал эксперт.

    Таким образом, как считает профессор ВШЭ, Ростех решает одну из важнейших задач по обеспечению технологического и научного суверенитета страны, а также наращиванию ее экспортного потенциала.

    В четверг президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Ростеха Сергеем Чемезовым, который доложил главе государства о том, что госкорпорация в 50 раз нарастила производство боеприпасов для стрелкового вооружения и реактивных систем залпового огня. Кроме того, в 5,5 раза увеличено производство бронемашин, а танков – в семь раз.

    До 2030 года госкорпорация планирует выпустить более 500 гражданских самолетов, в том числе 270 МС-21, 142 Superjet и 115 Ту-214. По словам Чемезова, сегодня в разной степени готовности находятся 18 самолетов МС-21, в 2024 году запланирован серийный выпуск и передача «Аэрофлоту» шести таких самолетов. К 2029 году объемы производства должны достигнуть 72 самолетов в год.

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    28 декабря 2023, 20:11
    Певица Лолита после «голой» вечеринки занялась уборкой квартиры

    Певица Лолита после «голой» вечеринки рассказала о планах на будущее

    Tекст: Денис Тельманов

    Певица Лолита Милявская, попавшая на видео с «голой» вечеринки Насти Ивлеевой, записала видео, на котором поблагодарила тех, кто поддержал ее после скандала, и показала, как моет пол в своей квартире.

    Она сообщила, чем собирается заниматься в ближайшем будущем, продемонстрировав швабру и ведро воды. Певица сообщила, что будет мыть полы в квартире. «Я так давно не убирала квартиру, что видно она написала в Небесную канцелярию, чтобы меня лишили концертной работы. Я пенсионерка... и привыкаю быть домохозяйкой», – цитирует певицу РИА «Новости».

    Лолита выразила благодарность «за безумное количество поддержки». «Ребят, все нормально, жизнь есть жизнь», – добавила Лолита.

    Ранее Тюменское региональное отделение движения «Зов Народа» направило обращение с требованием отменить в Тюмени концерт Милявской из-за ее участия в вечеринке Ивлеевой.

    На прошлой неделе блогер Настя Ивлеева организовала в московском клубе «Мутабор» «голую» вечеринку, которую суд Москвы признал пропагандой гомосексуальных отношений. На ней отметились несколько знаменитостей, включая Филиппа Киркорова, Дмитрия Билана, Лолиты Милявской и других.

    Сама блогер сначала заявила, что не видит ничего «бесовского» в организованном ею мероприятии, но позже принесла извинения и попросила у народа России второй шанс. Позже на Ивлееву подали в суд на 1 млрд рублей, а ФНС начала проверку, поскольку Ивлеева задолжала налоговой около 137 млн рублей.

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    28 декабря 2023, 16:31
    Чемезов назвал объем производства пассажирских самолетов до 2030 года

    Глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что госкорпорация до 2030 года выпустит более 500 гражданских самолетов

    Tекст: Денис Тельманов

    Ростех до 2030 года планирует выпустить более 500 гражданских самолетов, в том числе 270 МС-21, 142 Superjet и 115 Ту-214, рассказал глава госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    «У нас основные гражданские проекты — это в первую очередь, конечно, производство гражданских самолетов для гражданской авиации. И этому у нас как раз уделяется большое внимание», – подчеркнул Чемезов, передает ТАСС.

    По его словам, сегодня в разной степени готовности находятся 18 самолетов МС-21, в 2024 году запланирован серийный выпуск и передача «Аэрофлоту» шести таких самолетов.

    К 2029 году объемы производства должны достигнуть 72 самолетов в год, добавил Чемезов.

    Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что российский дальнемагистральный самолет Ил-96-400, который сейчас рассматривается для правительственных и грузовых перевозок, в перспективе может стать пассажирским.

    При этом он напомнил, что в России идут научно-исследовательские работы по новому широкофюзеляжному дальнемагистральному самолету следующего поколения.

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    28 декабря 2023, 19:54
    Миллер рассказал о технологическом суверенитете в газовом секторе

    Миллер: Россия почти достигла технологического суверенитета в газовом секторе

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия уже практически достигла технологического суверенитета в газовом секторе, заявил глава Газпрома Алексей Миллер.

    «В этом направлении Газпром работает уже на протяжении очень многих лет и решает сложные технологические задачи... Особо хочу сказать, что технологический суверенитет в газовом секторе мы уже практически достигли. Осталось совсем чуть-чуть. Осталось совсем немного», – приводит слова Миллера ТАСС.

    По его словам, достижение технологического суверенитета – это системная, кропотливая работа, которая ведется в тесном взаимодействии с российскими предприятиями на основе тех соглашений, которые заключены с регионами и с профильными министерствами Российской Федерации.

    При этом Газпром успешно реализует уникальные проекты, в том числе в условиях санкционного давления и ухода иностранных партнеров, подчеркнул глава компании.

    Ранее Миллер на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Газпром выполнит задачу полной газификации России к 2030 году.

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    29 декабря 2023, 12:54
    Власти России решили упростить визовый режим с дружественными странами
    Власти России решили упростить визовый режим с дружественными странами
    @ Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

    Tекст: Денис Тельманов

    Правительство старается создать условия, чтобы как можно больше туристов из дружественных стран приезжали в Россию, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

    «У России огромный потенциал для развития туристической сферы – все климатические зоны, уникальные туристические маршруты, памятники культуры и архитектуры, широкие возможности для отдыха и оздоровления», – цитирует РИА «Новости» Чернышенко.

    По его словам, вопрос дальнейшей либерализации визового режима с дружественными государствами прорабатывается сейчас на правительственном уровне.

    «Но прежде всего мы стараемся создать все условия, чтобы как можно больше гостей приезжало к нам», – подчеркнул Чернышенко.

    На стратегической сессии по вопросам развития туристской отрасли под руководством премьер-министра Михаила Мишустина был одобрен список из 17 приоритетных стран для продвижения сотрудничества. Среди них Китай, Турция, Индия, Вьетнам, Таиланд, Египет.

    Чернышенко сообщил, что с января по ноябрь 2023 года в России приняли порядка 7,7 млн иностранных граждан, в основном это «туристы из Казахстана, Китая, Узбекистана, Таджикистана, Армении, Монголии, Беларуси и Азербайджана».

    Вице-премьер добавил, что с 2024 года правительство России запускает программу по продвижению российского туристического бренда за рубежом.

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    28 декабря 2023, 18:55
    Политолог Асафов: Список доверенных лиц Путина получился народным

    Политолог Асафов: Путин – кандидат, которого выдвигает общественное большинство

    Политолог Асафов: Список доверенных лиц Путина получился народным
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Владимир Путин – кандидат, которого выдвигает общество, потому что в списке его доверенных лиц представлены люди совершенно разных специальностей и сфер общества: военные, медики, артисты, ученые, политики, общественные деятели и другие, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. Ранее ЦИК утвердил список из 346 доверенных лиц кандидата в президенты Владимира Путина.

    «Доверенными лицами Путина ЦИК зарегистрировал тех людей, которые поддержали его выдвижение в качестве кандидата на выборах президента. Среди них есть представители общественных, культурных, некоммерческих, политических организаций. Мы видим, как люди совершенно разных профессий и специальностей объединяются, чтобы помогать кандидату», – пояснил Александр Асафов, политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов.

    «Мы видим, что Путин – действительно тот кандидат, которого выдвигает общество, народ, потому что в этом списке представлены люди совершенно разных специальностей и сфер общества – военные, медики, артисты, ученые, политики, общественные деятели», – сказал собеседник. – «Это говорит о том, что Путин представляет большинство граждан нашего государства, и лучшие представители этого большинства стали доверенными лицами, чтобы помочь кандидату. Они будут разъяснять позицию своего кандидата, встречаться с людьми по всей стране, собирать их пожелания, потому что одной «Прямой линией» невозможно охватить всю страну. Вообще, для такой работы мало и 346 человек, я думаю, этот список будет расширяться».

    «Теперь мы ждем, когда доверенные лица получат свои удостоверения, затем ЦИК – после сдачи подписей – зарегистрирует Путина в качестве кандидата. И затем начнется работа доверенных лиц», – подчеркнул эксперт.

    «Поскольку все доверенные лица – профессионалы в своих направлениях деятельности, лидеры, к мнению которых прислушиваются, они точно знают, какие успехи и достижения произошли в каждой отрасли за годы президентства Путина. И они могут рассказать об этих достижениях на основе своего опыта. Они готовы делиться этими знаниями для того, чтобы показать людям важность выборов президента и то, чем мы все можем гордиться», – резюмировал аналитик.

    В четверг ЦИК утвердил список из 346 доверенных лиц кандидата в президенты России Владимира Путина. При этом подготовка документов на доверенных лиц кандидата продолжается. Их общее число может составить до 600 человек, сказала пресс-секретарь избирательного штаба политика Александра Суворова.

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    28 декабря 2023, 17:25
    В МИДе приняли копии верительных грамот у нового посла Израиля

    Замглавы МИД Богданов принял копии верительных грамот у нового посла Израиля в России Гальперин

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов встретился с назначенным послом Израиля Симоной Гальперин.

    В ходе встречи Богданов принял у Гальперин копии верительных грамот, стороны обсудили ближневосточное урегулирование и обменялись мнениями по этой теме, сообщили в МИД России, передает ТАСС.

    Ранее стало известно, что посол Израиля в России Александр Бен Цви завершил дипломатическую миссию.

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    29 декабря 2023, 12:09
    Опрос: Путину доверяют 79% россиян

    ФОМ: Путину доверяют 79% граждан

    Опрос: Путину доверяют 79% россиян
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Президенту России Владимиру Путину доверяют 79% россиян, а его деятельность положительно оценивают 80%, следует из результатов опроса ФОМ.

    По данным опроса, о доверии президенту России заявили 79% респондентов, 12% придерживаются противоположного мнения.

    Деятельность главы государства на его посту положительно оценивают 80% опрошенных, недовольны его работой 9%.

    Опрос «ФОМнибус» был проведен 22-24 декабря 2023 года среди 1,5 тыс. респондентов в 104 населенных пунктах в 53 субъектах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

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    29 декабря 2023, 13:24
    На экс-адвоката Новикова завели уголовное дело за фейки о российской армии

    В отношении экс-адвоката Ильи Новикова возбуждено уголовное дело за фейки о Вооруженных силах России

    Tекст: Денис Тельманов

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о фейках про российскую армию в отношении бывшего адвоката Ильи Новикова, который признан в России иноагентом.

    «В отношении бывшего адвоката и экс-члена Адвокатской палаты города Москвы Ильи Новикова возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ), ему заочно предъявлено обвинение», – сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    По его словам, поводом стало интервью Новикова на YouTube, в котором он заявил о причастности российской армии к убийствам мирного населения в Буче Киевской области.

    «В ходе экспертизы также установлено, что в высказываниях Новикова содержится мотив политической ненависти и вражды, в том числе по отношению к представителям высших органов управления России», – отмечается в сообщении.

    В октябре 2023 года ФСБ возбудила в отношении Новикова уголовное дело о госизмене в форме перехода на сторону противника, он объявлен в федеральный розыск.

    Ранее Адвокатская палата Москвы лишила статуса признанного иноагентом Илью Новикова с формулировкой «за недостойное поведение и направленные на подрыв доверия действия».

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    29 декабря 2023, 11:48
    В акции «Российский детский Дед Мороз» приняли участие более 100 тыс. граждан

    Tекст: Александра Юдина

    Участники «Движения Первых» по всей стране поздравили с наступающими новогодними праздниками военнослужащих СВО, сотрудников Пограничной службы ФСБ, а также врачей, спасателей, полицейских, пожарных и других в рамках Всероссийской акции «Российский детский Дед Мороз».

    Ребята в костюмах Деда Мороза и Снегурочки вручили сотрудникам предприятий и спецслужб, а также военным, которые будут трудиться в новогоднюю ночь, подарки, сделанные своими руками, исполнили новогодние стихотворения и песни.

    Как отметил председатель правления «Движения Первых» Григорий Гуров, в акции приняли участие более 100 тыс. человек.

    «Наши юные Деды Морозы и Снегурочки поздравляют представителей тех профессий, которые помогают каждому из нас комфортно и безопасно провести Новый год в кругу семьи. Это пожарные, врачи, спасатели, военнослужащие, работники коммунальных служб. Первые своими руками готовят подарки, чтобы создать новогоднее настроение и напомнить взрослым, что Новый год – это, прежде всего, время чудес и исполнения желаний», – сказал он.

    Первые поменялись со взрослыми местами и постарались вернуть им радость от наступления Нового года. Дети взяли на себя создание новогодней атмосферы, чтобы подарить праздник представителям социально-значимых профессий и тем, кто защищает рубежи страны, прямо на их служебных местах.

    Для ребят заранее были организованы мастер-классы по изготовлению подарков и открыток, которые впоследствии отправились к своим получателям. По всей стране прошло более 14 тыс. мастер-классов. Каждый смог совершить добрый поступок и проявить свой творческий потенциал.

    Известно, что детские поздравления состоялись в разных уголках России. Так, активисты движения из Запорожской области поздравили военных батальона им. Павла Судоплатова и подарили им поделки и передали письма со словами поддержки.

    Первые из Мурманской области поздравили сотрудников пограничной комендатуры пограничного контрольно-пропускного пункта Ена.

    Ребята из Смоленской области совместно с клубом-музеем СССР и Смоленским госинститутом искусств подготовили гуманитарный груз и подарки для бойцов СВО – расписали чемоданы под новогоднюю тематику и сложили в них новогодние елки, сладости, поздравительные открытки с дизайном от участников «Движения Первых» из Вяземского района.

    Кроме того, учащиеся МБОУ СОШ №103 из Воронежской области поздравили докторов и младший медицинский персонал Военного госпиталя МО РФ, Первые из города Тырныауза Кабардино-Балкарской Республики – спасателей МЧС, активисты из Магаса Республики Ингушетия – сотрудников ОБ ДПС ГИБДД МВД по Республике Ингушетия, а ребята из Москвы – врачей Морозовской больницы.

    Главный врач Морозовской больницы Валерий Горев рассказал, что накануне праздников для врачей Морозовской больницы стало большой радостью получить поздравления от команды «Движения Первых».

    «Спасибо им за новогоднюю атмосферу, эмоциональное тепло, за открытки и поделки, сделанные своими руками! Всероссийская акция команды Движения Первых – часть нашего большого и общего дела, которое объединяет разные поколения и показывает, какие замечательные дети растут в нашей стране!» – сказал он.

    Также сотрудники провели для ребят познавательные экскурсии по местам своей работы. Первые познакомились с обязанностями своих новых знакомых, узнали больше об их деятельности и о том, как они проведут новогоднюю ночь. Военные рассказали «первым» о важности защиты своей Родины.

    «Российский детский Дед Мороз» проходит с 15 декабря и продлится до 13 января. На сегодня в акции приняло участие более 46 тыс. ребят. Участники «Движения Первых» уже поздравили порядка 57 тыс. представителей различных профессий.

    Больше всего в акции приняли участие жители Дагестана, Челябинской и Мурманской областей.

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    29 декабря 2023, 14:02
    Песков оставил новогоднее обращение Путина сюрпризом для россиян

    Песков отказался анонсировать формат новогоднего обращения Путина

    Tекст: Денис Тельманов

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался сообщить подробности предстоящего новогоднего обращения Владимира Путина к россиянам.

    «Вы об этом узнаете в новогоднюю ночь», – сказал Песков, отвечая на вопрос, записано ли уже телеобращение, передает ТАСС.

    Кроме того, на вопрос, какой будет главная тема обращения Путина, Песков ответил: «Новый год», сохранив интригу.

    При этом Песков не стал скрывать, что во время новогодних праздников Путин запланировал рабочие мероприятия, о которых Кремль будет «своевременно сообщать».

    Ранее Песков сообщил, что Путин не станет поздравлять с Новым годом лидеров недружественных стран.

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    29 декабря 2023, 13:38
    Кремль: Путин в последний рабочий день 2023 года встретится с главой «Аэрофлота»

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин в последний будний день 2023 года проведет встречу с главой «Аэрофлота» Сергеем Александровским, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам представителя Кремля, в пятницу у Путина идут спокойные рабочие встречи, среди которых намечена встреча с генеральным директором и представителем правления «Аэрофлота» Сергеем Александровским, передает ТАСС.

    Также он указал, что «Путин посчитал необходимым заслушать Александровского в контексте темы плоских тарифов», которая поднималась в том числе и в ходе прошедшей 14 декабря прямой линии президента.

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    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

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