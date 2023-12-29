Песков: Власти России будут защищать отечественных производителей до конца

Дмитрий Песков пообещал, что власти России будут защищать отечественных производителей до конца

Tекст: Денис Тельманов

«Отечественных производителей защищали и будем защищать до конца... Эта тема есть, неоднократно фигурировала, об этой теме хорошо известно президенту», – цитирует Пескова ТАСС.

При этом само обращение «Балтики» пресс-секретарь президента комментировать отказался. «Мы служебную переписку никогда не комментируем», – пояснил он.

Агентство напоминает, что первый президент российской пивоваренной компании «Балтика» Александр Дедегкаев попросил руководителя администрации президента РФ Антона Вайно помочь защитить ее бренды в дружественных странах, чтобы бывшие зарубежные совладельцы не смогли зарегистрировать в них аналогичные торговые марки.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что речь о национализации пивоваренной компании «Балтика» в настоящее время не идет.

Он подчеркнул, что «Балтика» находится во временном управлении по аналогии с теми решениями, которые принимали недружественные страны по отношению к активам компаний России за рубежом.