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Раскрыты планы по отправке станции «Луна-27б» на Северный полюс Луны
Академик Зеленый: «Луна-27б» может отправиться на Северный полюс Луны
Автоматическая межпланетная станция «Луна-27б» может быть запущена либо на Северный полюс естественного спутника Земли, либо на его обратную сторону, сообщил научный руководитель Института космических исследований РАН, научный руководитель первого этапа лунной программы академик Лев Зеленый.
Зеленый рассказал, что в случае, если первый аппарат послать на Южный полюс и операции пройдут успешно, второй уже посылать в на Северный полюс, который остался обделен вниманием международного научного сообщества, передает ТАСС.
По его словам, армада космических аппаратов нацелена на Южный полюс из-за данных с российского прибора LEND на американском аппарате LRO, которые свидетельствуют о том, что на Южном полюсе больше водяного льда.
Ученый отметил, что сейчас нас должно принципиальная возможность исследовать и подтвердить его состав, сравнение измерений на Северном и Южном полюсе даст очень много.
Также академик поделился идеей отправить аппарат на обратную сторону Луны, сравнение полярных и приполярных областей будет так же интересно. Зеленый заявил, что запуск автоматических межпланетных станций «Луна-27а» и «Луна-27б» может пройти с промежутком в шесть-девять месяцев. Он считает, что вполне возможно выполнить миссию в 2028 году.
В рамках миссии «Луна-27» планируется отработать технологии высокоточной и безопасной посадки на естественный спутник Земли, а также провести исследования Луны в районе Южного полюса.
Ранее глава Роскосмоса Юрий Борисов рассматривает предложение Российской академии наук о создании двух аппаратов «Луна-27» в целях повышения надежности.
Президент России Владимир Путин признался, что его расстроил инцидент с «Луной-25», но отметил, что это опыт, хотя и отрицательный. До этого Борисов доложил президенту Владимиру Путину о причинах аварии станции «Луна-25».
Напомним, в августе Роскосмос сообщил о прекращении существования станции «Луна-25» после столкновения с поверхностью Луны. НАСА показало кратер в месте падения станции. В сентябре глава Роскосмоса рассказал, что стало причиной происшествия.