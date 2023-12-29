Раскрыты планы по отправке станции «Луна-27б» на Северный полюс Луны

Академик Зеленый: «Луна-27б» может отправиться на Северный полюс Луны

Tекст: Вера Басилая

Зеленый рассказал, что в случае, если первый аппарат послать на Южный полюс и операции пройдут успешно, второй уже посылать в на Северный полюс, который остался обделен вниманием международного научного сообщества, передает ТАСС.

По его словам, армада космических аппаратов нацелена на Южный полюс из-за данных с российского прибора LEND на американском аппарате LRO, которые свидетельствуют о том, что на Южном полюсе больше водяного льда.

Ученый отметил, что сейчас нас должно принципиальная возможность исследовать и подтвердить его состав, сравнение измерений на Северном и Южном полюсе даст очень много.

Также академик поделился идеей отправить аппарат на обратную сторону Луны, сравнение полярных и приполярных областей будет так же интересно. Зеленый заявил, что запуск автоматических межпланетных станций «Луна-27а» и «Луна-27б» может пройти с промежутком в шесть-девять месяцев. Он считает, что вполне возможно выполнить миссию в 2028 году.

В рамках миссии «Луна-27» планируется отработать технологии высокоточной и безопасной посадки на естественный спутник Земли, а также провести исследования Луны в районе Южного полюса.

Ранее глава Роскосмоса Юрий Борисов рассматривает предложение Российской академии наук о создании двух аппаратов «Луна-27» в целях повышения надежности.

Президент России Владимир Путин признался, что его расстроил инцидент с «Луной-25», но отметил, что это опыт, хотя и отрицательный. До этого Борисов доложил президенту Владимиру Путину о причинах аварии станции «Луна-25».

Напомним, в августе Роскосмос сообщил о прекращении существования станции «Луна-25» после столкновения с поверхностью Луны. НАСА показало кратер в месте падения станции. В сентябре глава Роскосмоса рассказал, что стало причиной происшествия.