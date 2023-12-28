Гинеколог объяснила необходимость понизить возраст для первого осмотра девочек

Tекст: Татьяна Косолапова

В Министерстве здравоохранения России предложили в ходе профилактических медосмотров проводить первый осмотр девочек гинекологом не в 14, а в 13 лет. Изменение возраста необходимо в рамках мер по раннему выявлению заболеваний репродуктивного здоровья подростков.



«Чем раньше девочка впервые посетит гинеколога, тем лучше. 13 лет – это хороший возраст для того, чтобы определить аномалии развития, какие-то дисфункции первые. Я как раз не против того, чтобы, чтобы это было в 13, раньше, чем сейчас», – говорит Ерофеева.

В подростковом возрасте происходит формирование организма, поэтому следить за его изменениями крайне тяжело, рассказывает врач. В 13 лет по большей части девушка уже может отслеживать свой цикл, если таковой уже наступил, у нее есть частичное понимание работы своего организма, чего нельзя сказать о более раннем возрасте.

«Это обусловлено еще и тем, что если у подростка будут замечены какие-либо отклонения, то нужно успеть маленькой пациентке что-то скорректировать. Чем раньше проблемы будут выявлены, тем раньше начнется лечение. В некоторых ситуациях также есть необходимость проведения хирургической операции», – объясняет гинеколог.

Ранее в Центральной НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава предложилиперераспределить ряд медицинских задач от врачей к среднему медперсоналу. В ведомстве уверены, что это повысит доступность медпомощи без потери ее качества. Так многие врачи готовы передать, например, медсестрам доврачебный прием и активное посещение маломобильных пациентов на дому для динамического наблюдения.