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    Олег Хавич Олег Хавич Украинцев обвинили в пятом разделе Польши

    Украинцы паразитируют на польских социальных выплатах, лишают работы местных фермеров и дальнобойщиков. А теперь они претендуют и на польскую землю.

    5 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Футбольный «Краснодар» созрел для чемпионства

    Чтобы решить задачу и осуществить мечту Галицкого, «быкам» нужно срочно усиливаться, причем радикально. «Зенит», забиравший золотые медали РПЛ последние пять лет, явно не смирится со вторым местом. А следующего шанса краснодарцы могут ждать еще долго.

    3 комментария
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Запретить Россию – это все равно что запретить океан

    Западные лидеры не смотрели фильм «Чучело», и чем больше я думаю об их мировоззрении, тем больше понимаю – у них не было и опыта настоящих, простых отношений. Была только борьба за деньги и власть. Страшная судьба, но они ее выбрали сами.

    6 комментариев
    27 декабря 2023, 23:22

    МВД в ряде регионов вынесло решения о прекращении гражданства за преступления

    Главки МВД ряда регионов России вынесли первые решения о прекращении приобретенного гражданства за преступления

    Tекст: Антон Антонов

    Главками МВД по Москве, Подмосковью, Тверской области, Санкт-Петербургу и Ленинградской области вынесены решения о прекращении гражданства России в отношении приобретших его лиц, совершивших преступления, сообщило ведомство.

    Преступников выдворят из России после того, как завершится отбытие ими наказания в местах лишения свободы, передает ТАСС.

    МВД принимает меры для выявления граждан, которые, получив гражданство России, совершили преступления. За совершение некоторых из них или в случае создания угроз нацбезопасности гражданства могут лишить. Отмечается, что для принятия соответствующего решения «не имеет значения, когда были совершены преступления».

    Напомним, соответствующий закон вступил в силу 26 октября. В декабре было впервые вынесено решение о лишении гражданства за преступления, у двух принятых в российское гражданство приезжих изъяли паспорта за незаконный оборот наркотиков.

    27 декабря 2023, 14:06
    Вассерман прокомментировал мольбу Ивлеевой о прощении

    Вассерман – об извинениях Ивлеевой: Наш народ склонен прощать обычную глупость

    Вассерман прокомментировал мольбу Ивлеевой о прощении
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    В России живет отходчивый народ, склонный прощать звездам глупости, если не было никакого злого умысла, заявил газете ВЗГЛЯД член комитета Госдумы по просвещению, публицист Анатолий Вассерман, комментируя мольбу блогера Анастасии Ивлеевой дать ей второй шанс после «голой» вечеринки. При этом он усомнился, что это последняя подобная ошибка девушки.

    Блогер и актриса Анастасия Ивлеева, устроившая «голую» вечеринку в московском клубе, записала видео, в котором попросила прощение и второй шанс у народа России. Также она отметила, что «прилюдную казнь никто не отменял», подчеркнув, что не станет «уворачиваться и готова к любым исходам».

    «Народ у нас отходчивый и, убедившись, что незачем объяснять злым умыслом то, что вполне объяснимо обычной глупостью, чаще всего склонен эту глупость простить. Но вряд ли она сможет не совершать в дальнейшем другие глупости такого рода», – говорит Вассерман.

    По его мнению, главная глупость заключается не в том, что на этой «голой» вечеринке собралась толпа демонстрировать друг другу свои «многочисленные телесные недостатки и немногочисленные телесные достоинства», ведь «за закрытыми дверями каждый вправе вытворять любую глупость», а в том, что присутствующие решили «похвастаться публично». Это указывает на тотальное непонимание артистов ни народа, на котором они зарабатывает, ни эпохи, в которой живут. «Раз они это не понимают, то, скорее всего, будут и впредь время от времени вытворять что-нибудь такое, что ни матом сказать, ни на заборе написать», – считает депутат.

    Он рассказывает, что в одном из десятилетий наполеоновской эпохи главный разработчик гражданского кодекса, известный под названием «наполеоновский», Антуан Буле де ла Мерт однажды сказал об одном из деяний Наполеона Бонапарта «это хуже чем преступление – это ошибка». «Ошибки, совершаемые по глупости, зачастую еще хуже преступлений, совершаемых по злому умыслу. А поскольку преступник хоть как-то пытается предугадать возможные последствия своих действий, и хотя далеко не всегда угадывает правильно, но пытается, то дураки даже и не пытаются подумать о том, что их действия публикуют», – заключил Вассерман.

    В ночь на 21 декабря в клубе «Мутабор» прошла вечеринка Ивлеевой, на которую гостям предлагалось прийти «практически голыми». Мероприятие посетили многие российские звезды. Позже на Ивлееву подали в суд на 1 млрд рублей. При этом блогер сообщила, что все вырученные средства от продажи билетов во второй день вечеринки лично направит в благотворительные организации.

    Киркоров записал видеообращение, в котором извинился за неподобающее поведение. Собчак тоже попросила прощения за свой внешний вид, отметив, что «никого не хотела обидеть или оскорбить». Билан и Лолита также объяснили свое присутствие на «голой» вечеринке.

    Коментарии (65)
    27 декабря 2023, 08:18
    Стало известно о модернизации «Арматы»

    Чемезов: Идут работы по повышению огневой мощи танка «Армата»

    Стало известно о модернизации «Арматы»
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ведутся работы по повышению огневой мощи танка Т-14 «Армата», поэтому все самое неприятное у противников России впереди, сообщил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

    По его словам, Ростех в скором будущем продемонстрирует результат работы, которая значительно повысит потенциал и боевую мощь «Арматы», поэтому все самое неприятное у противников России впереди, передает РИА «Новости». Чемезов добавил, что «сам танк готов, его мы сделали давно».

    Глава Ростеха заявил, что машина имеет систему управления огнем следующего поколения, насыщена новейшими электронными системами, максимально защищен экипаж.

    Чемезов также добавил, что уже сейчас «Армата» на голову выше той же «Меркавы», которую позиционировали как сверхзащищенную, а на деле она имеет защиту на уровне тяжелой БМП, что стало очевидно в Палестине.

    Ранее американский журнал Military Watch Magazine написал, что доказавшие свою мощь в ходе спецоперации на Украине российские танки Т-14 «Армата» являются более совершенными, чем танки производства западных стран.

    Коментарии (102)
    27 декабря 2023, 17:19
    Названа сумма долга Ивлеевой перед налоговой

    Названа сумма долга Ивлеевой перед налоговой

    Названа сумма долга Ивлеевой перед налоговой
    @ Валерий Мельников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Блогер Анастасия Ивлеева предварительно должна налоговой около 137 млн рублей, сообщил Telegram-канал Mash.

    Отмечается, что это сумма неуплаченных налогов за период работы с 2020 по 2022 год. Изначально общая сумма необлагаемых доходов превышала 150 млн рублей, но блогер оплатила 13 млн, передает Ura.ru.

    ФНС проверяет незадекларированную выручку от продажи газировки, чипсов «Изи пизи», курсов «Лютый флекс» и рекламы.

    Сообщалось, что Ивлееву начала проверять Федеральная налоговая служба (ФНС) после вечеринки в московском клубе «Мутабор».

    В декабре в клубе «Мутабор» прошла вечеринка Ивлеевой. Гостям предлагалось прийти «практически голыми». На ней отметились несколько знаменитостей, включая Филиппа Киркорова, Дмитрия Билана, Лолиты Милявской и других. Киркоров записал видеообращение, в котором извинился за неподобающее поведение. Ксения Собчак тоже извинилась за свой внешний вид. Билан и Лолита также объяснили свое присутствие на «голой» вечеринке.

    Ивлеева заявляла о передаче вырученных средств в благотворительные организации. Она также просила «второй шанс у народа России». При этом сообщалось, что на нее подали в суд на 1 млрд рублей.

    Коментарии (50)
    27 декабря 2023, 07:57
    Ивлеева попросила второй шанс у народа России

    Ивлеева после «голой» вечеринки попросила второй шанс у народа России

    Ивлеева попросила второй шанс у народа России
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Блогер и актриса Анастасия Ивлеева, устроившая «голую» вечеринку, заявила, что очень хотела бы попросить второй шанс у народа России.

    «Говорят, Россия умеет прощать. Если это так, я бы очень хотела попросить второй шанс у вас, у народа, а если нет, то прилюдную казнь никто не отменял», – заявила Ивлеева, добавив, что это, «наверное, сейчас уже происходит». Она сказала, что не станет «уворачиваться и готова к любым исходам». При этом Ивлеева заявила о желании найти «новые возможности коммуникации» и понять новую себя.

    Как заявила Ивлеева, она хочет понять, что может предложить аудитории, чтобы сохранить «связь». «И я в первую очередь обращаюсь именно к вам, а не к кому-то еще, потому что все, что у меня имеется сейчас, это благодаря вашей любви», – приводит ее слова РИА «Новости».

    Ивлеева считает, что участвовавшие в вечеринке не заслуживают наказаний. Она извинилась перед артистами: «Мне больно осознавать, что все попали под общую гребенку и происходят отмены, происходят расторжения. Чувствовать себя человеком, который в единственном экземпляре несет за это ответственность, очень сложно».

    По ее словам, она устроила вечеринку, чтобы «презентовать своей арт-проект». Однако, признала Ивлеева, «это можно было сделать более гуманно, более в ногу со временем, с учетом нынешнего положения». «Но, видимо, это случилось так, как случилось, чтобы я поняла какие-то очень важные вещи в своей жизни и оказалась на самом дне», – заявила она.

    Напомним, в ночь на 21 декабря в клубе «Мутабор» прошла вечеринка Ивлеевой. Гостям предлагалось прийти «практически голыми». На ней отметились Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти и Ксения Собчак. Киркоров записал видеообращение, в котором извинился за неподобающее поведение. Собчак тоже извинилась за свой внешний вид. Билан и Лолита также объяснили свое присутствие на «голой» вечеринке.

    Сама Ивлеева сообщила, что все вырученные средства от продажи билетов во второй день вечеринки лично направит в благотворительные организации. При этом сообщалось, что на нее подали в суд на 1 млрд рублей.

    Коментарии (119)
    27 декабря 2023, 14:46
    Эксперты объяснили протесты в Абхазии против передачи России госдачи в Пицунде

    Эксперты: Абхазская оппозиция использовала земельный вопрос против властей республики

    Эксперты объяснили протесты в Абхазии против передачи России госдачи в Пицунде
    @ А. Клюев/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Передача России госдачи в Пицунде вызвала протесты, так как в стране очень мало политических разногласий, и оппозиция ищет любой повод для улучшения своего положения. Земельный вопрос, в свою очередь, является для Абхазии очень острым. Об этом газете ВЗГЛЯД сказали кавказовед Николай Силаев и политолог Станислав Ткаченко. Ранее оппозиция Абхазии выступила против передачи России госдачи в Пицунде.

    «Политическая борьба в Абхазии крутится вокруг очень узкой повестки дня, так как по большей части вопросов разногласий нет. Кроме того, в стране очень мало ресурсов, чтобы хорошо содержать одновременно власть и оппозицию. Поэтому оппоненты действующего руководства стараются использовать любой повод для того, чтобы улучшить свое положение», – сказал Николай Силаев, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО.

    «В то же время вопрос права собственности на землю в Абхазии очень острый и политизированный. Он лежал в основе местного национального движения. Более того, по этой в причине в стране до сих пор не удалось сформировать полноценный рынок недвижимости. Возможно, часть местного общества считает, что даже такой символический шаг, как передача дач, неприемлем для них», – отмечает собеседник.

    «Вероятно, России эта дача нужна потому, что она была в государственной собственности СССР. По соглашению стран СНГ такие объекты оставались контролем нашей страны, так как она закрыла все долги Союза. Абхазия в этих переговорах не участвовала, поэтому сейчас стороны могут решать именно этот вопрос», – пояснил он.

    «Действительно, вопрос о земле является очень острым для Абхазии. Даже гражданам России там очень долгое время нельзя было покупать недвижимость. Соответственно, сейчас мы видим одно из проявлений трепетного отношения жителей страны к своей территории», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Дело в том, что Абхазия – это маленькая страна с очень ограниченным количеством ресурсов. Земля с хорошим климатом, расположенная на побережье Черного моря является очень ценным активом государства и приносит доходы. Кроме того, на территорию могли положить глаз и представители местного бизнеса, которые заинтересованы в ее использовании под свои нужды. Поэтому протесты оппозиции неудивительны», – резюмировал эксперт.

    Ранее депутаты парламента Абхазии на внеочередном заседании ратифицировали соглашение о передаче России госдачи в Пицунде, сообщает РИА «Новости». Президент республики Аслан Бжания также подписал закон о ратификации документа.

    Госдача в Пицунде, территория которой составляет более 180 гектаров, находится в аренде у Москвы по соглашению между правительством Абхазии и Главным управлением охраны России от 14 сентября 1995 года. Новое соглашение между правительствами двух стран о передаче в собственность Москве объекта на территории республики и порядке его использования подписали в январе 2022 года.

    Напомним, оппозиция Абхазии выступала против ратификации парламентом соглашения, считая, что в документе есть пункты, противоречащие конституции страны. Оппоненты власти даже объявили о старте бессрочной акции протеста около здания парламента республики.

    Представители оппозиции отмечают, что люди не против прежнего соглашения, согласно которому госдача находится в бессрочной аренде у России с 1990-х годов, однако текст нового договора, по мнению протестующих, необходимо привести в соответствие с конституцией Абхазии.

    Генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба призвал граждан воздержаться от участия в несанкционированном митинге, обратив внимание на то, что вокруг комплекса правительственных зданий установлены камеры видеонаблюдения и ведется круглосуточная запись. Глава МВД республики Роберт Киут тем временем заверил, что правоохранительные органы обеспечат правопорядок в случае проведения акции протеста.

    Коментарии (13)
    27 декабря 2023, 12:32
    Военный эксперт назвал преимущества новой бикалиберной РСЗО «Возрождение»

    Военный эксперт Артамонов: Новая бикалиберная РСЗО «Возрождение» сможет выполнять несколько боевых задач

    Военный эксперт назвал преимущества новой бикалиберной РСЗО «Возрождение»
    @ mil.ru

    Tекст: Илья Абрамов

    Новая РСЗО может выполнять как задачи дистанционного минирования, так и уничтожения войск противника на большой площади. Более того, для ее внедрения в войска можно просто модернизировать уже существующие машины «Земледелия». Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Александр Артамонов. Ранее Ростех сообщил о планах начать серийное производство бикалиберной РСЗО на базе «Земледелия».

    «Земледелие» – это машина дистанционного минирования, которая позволяет расположить осколочно-фугасные заряды в требуемом порядке, например, с проходами, без проходов или в шахматном порядке. Для этого машина оснащена специальным программным обеспечением. Сам процесс занимает около пяти-десяти минут. Техника есть на фронте в достаточном количестве. «Линия Суровикина» выстраивалась в том числе с ее помощью», – сказал военный эксперт Александр Артамонов.

    «Основное преимущество новой машины «Возрождение» может заключаться в ее универсальности. Она способна выполнять на поле боя несколько задач в зависимости от ситуации. При необходимости выстраивания обороны она может заниматься минированием полей, как и изначальная конфигурация «Земледелия», а в случае, когда надо поразить противника на больших площадях, использоваться как РСЗО. Аналогов такой техники у нашего противника нет», – отмечает собеседник.

    «Более того, возможна модификация уже существующих на фронте машин «Земледелие», что позволяет сэкономить на парке техники. Однако экипажам предстоит пройти дополнительное обучение для того, чтобы они могли решать все типы задач на поле боя, которые позволяет новая бикалиберная система. Кроме того, необходимо обновить программное обеспечение на «Возрождении», что очень важно», – резюмировал Артамонов.

    Ранее стало известно, что на базе системы дистанционного минирования «Земледелие» создается бикалиберная реактивная система залпового огня «Возрождение», сообщил гендиректор Ростеха Сергей Чемезов. Он отметил, что «Земледелие» – «прекрасная боевая машина», возможности которой были продемонстрированы в ходе специальной военной операции на Украине.

    Поэтому было решено «нарастить ее потенциал» для использования одновременно и как машины дистанционного минирования, и как РСЗО. Для этого «Земледелие» оснащают «унифицированным транспортно-пусковым контейнером», позволяющим производить пуски реактивных снарядов, например, от «Урагана» или ТОС-1, ТОС-1А и ТОС-2.

    Как заявил Чемезов, испытания продемонстрировали «правильность выбранного пути». Серийный выпуск планируется начать в первой половине 2024 года. В результате за несколько месяцев получена первая серийная бикалиберная машина, способная минировать местность реактивными снарядами в калибре 140 мм и поражать цели реактивными снарядами в калибре 220 мм, сказал Чемезов.

    Кроме того, Чемезов заявил и о модернизации танка Т-14 «Армата». По его словам, Ростех в скором будущем продемонстрирует результат работы, которая значительно повысит потенциал и боевую мощь машины.

    Коментарии (12)
    27 декабря 2023, 06:53
    ВСУ пришлось отступить после провала контратак в Харьковской области

    ВСУ попытались контратаковать, но вынуждены были отступить в Харьковской области

    Tекст: Антон Антонов

    Отражены три контратаки штурмовых групп вооруженных сил Украины в районе Синьковки на Купянском направлении, ВСУ пришлось отойти в южном и юго-западном направлениях, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Запад» Сергей Зыбинский.

    Нанесены шесть ракетно-бомбовых авиаударов по ВСУ у Синьковки, Песчаного, Берестового. Тяжелые огнеметные системы нанесли удары по украинским войскам у Котляровки. Сбито два украинских беспилотника «Фурия» в районе Токаревки, передает ТАСС.

    Напомним, ВСУ потеряли до 25 человек, танк Т-64, САУ 2С3 «Акация» и три автомобиля.


    Коментарии (25)
    27 декабря 2023, 09:58
    В России создан новый дрон-камикадзе «Суперкам»

    Чемезов: В России создали новый дрон-камикадзе «Суперкам» с защитой от систем РЭБ

    В России создан новый дрон-камикадзе «Суперкам»
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    России создан новый барражирующий боеприпас «Суперкам» с высокой степенью защиты от систем радиоэлектронной борьбы, сообщил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

    По его словам, в контуре Ростеха создается БПЛА серии «Суперкам», который будет представлен как и в разведывательной, так и в версии камикадзе, последний уже проходит испытания, передает РИА «Новости».

    Чемезов отметил, что одной из особенностей новых дронов станет «высокая степень защиты от средств радиоэлектронной борьбы».

    Ранее глава ОАК Юрий Слюсарь сообщил, что Объединенная авиастроительная корпорация (входит в Ростех) приступает к изготовлению установочной партии БПЛА военного назначения.

    Коментарии (38)
    27 декабря 2023, 15:14
    Осужден выдававший ВСУ данные о военном аэродроме на Кубани

    Осужден выдававший ВСУ данные о военном аэродроме на Кубани житель Ростовской области

    Осужден выдававший ВСУ данные о военном аэродроме на Кубани
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вынесен приговор жителю Ростовской области, который выдавал украинским военным секретные данные о нахождении российской военной техники на аэродроме в Краснодарском крае, сообщили в объединенной пресс-службе судов края.

    Подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы и ограничения свободы на один год, сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.

    Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима, приговор еще не вступил в законную силу.

    В марте 2023 года обвиняемый сотрудничал с военнослужащим ВСУ, он собирал для него сведения о местонахождении аэродрома в Краснодарском крае, а также о дислокации на нем военной техники.

    Коментарии (23)
    27 декабря 2023, 11:05
    Администратора двух Telegram-каналов приговорили к 14 годам за госизмену в Москве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Второй Западный окружной военный суд приговорил к 14 годам колонии администратора двух леворадикальных Telegram-каналов Феликса Елисеева, признав его виновным в госизмене и двух эпизодах публичного оправдания терроризма.

    Как уточнили в пресс-службе суда, Елисеев признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

    Как сказала пресс-секретарь суда Ирина Жирнова, судом стороннику одного из леворадикальных движений Елисееву назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы, он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, а уголовное дело рассматривалось в особом порядке, передает ТАСС. Она добавила, что приговор не вступил в законную силу, решение суда пока не обжаловано.

    Ранее Хамовнический суд Москвы приговорил администратора Telegram-канала «Как-то вот так» Анатолия Спирина за вымогательство 150 тыс. рублей у директора по особым поручениям госкорпорации «Ростех».

    Коментарии (5)
    27 декабря 2023, 12:59
    ФСБ: Поджигатель машин с Z-символикой получил 15 лет

    Поджигателя машин с Z-символикой из Омска приговорили к 15 годам колонии строгого режима

    Tекст: Денис Тельманов

    Житель Омска, который совершал поджоги автомобилей с символикой Z, получил 15 лет колонии строгого режима, сообщает ФСБ.

    Решением 1-го Восточного окружного военного суда в ходе выездного заседания подсудимый признан виновным в «совершении поджога, повлекшего причинение значительного имущественного ущерба», и приговорен к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Омской области.

    Отмечается, что ноябре 2022 года осужденный совершил серию поджогов автомобилей с символикой Z на территории Омска. Мужчину задержали с поличным сотрудники регионального УФСБ, когда он решил поджечь трансформаторную будку.

    Во время следствия поджигатель признался, что хотел «устрашить жителей региона», а также «оказать влияние на принятие решения органами власти о прекращении специальной военной операции на Украине».

    Ранее сообщалось, что в Перми был задержан 82-летний руководитель ансамбля народного пения в местном ДК, который бросил «коктейль Молотова» в здание военкомата. Причиной правонарушения оказался обман со стороны телефонных мошенников.

    Коментарии (22)
    27 декабря 2023, 11:59
    Суд Москвы признал пропагандой гомосексуальных отношений «голую вечеринку» Ивлеевой

    Суд Москвы признал пропагандой гомосексуальных отношений «голую вечеринку» Ивлеевой в «Мутаборе»

    Суд Москвы признал пропагандой гомосексуальных отношений «голую вечеринку» Ивлеевой
    @ Bulkin Sergey/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Суд Москвы счел «голую вечеринку» в столичном клубе «Мутабор» пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений, следует из решения Лефортовского суда по делу рэпера Николая Васильева (Vacio).

    Так, из постановления следует, что гражданин Васильев участвовал в тематической вечеринке, направленной на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, о чем была распространена информация с помощью средств массовой информации через интернет, передает ТАСС.

    Напомним, в ночь на 21 декабря в клубе «Мутабор» прошла вечеринка Ивлеевой. Гостям предлагалось прийти «практически голыми». На ней отметились Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти и Ксения Собчак. Киркоров записал видеообращение, в котором извинился за неподобающее поведение. Собчак тоже извинилась за свой внешний вид. Билан и Лолита также объяснили свое присутствие на «голой» вечеринке.


    Сама Ивлеева сообщила, что все вырученные средства от продажи билетов во второй день вечеринки лично направит в благотворительные организации. Также она попросила «второй шанс у народа России». При этом сообщалось, что на нее подали в суд на 1 млрд рублей.

    Коментарии (45)
    27 декабря 2023, 14:48
    Российские войска нанесли поражение трем бригадам ВСУ на Запорожском направлении
    Российские войска нанесли поражение трем бригадам ВСУ на Запорожском направлении
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России в последние сутки поразили живую силу и технику 33-й, 65-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад в Запорожской области, сообщило российское Министерство обороны.

    Украинские бригады поражены у поселков Работино и Вербовое, они потеряли убитыми и ранеными до 45 человек, две бронемашины, гаубицы «Мста-Б» и Д-30, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 20 человек, САУ «Акация», орудие Д-20 и четыре САУ «Гвоздика».

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили командно-наблюдательные пункты 67-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины, склад топлива, живую силу и военную технику в 127 районах.

    На Купянском направлении Западная группировка отразила шесть атак украинских штурмовиков 60-й, 115-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад у поселка Синьковка в Харьковской области. Там ВСУ потеряли до 45 человек, САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-30.

    На Краснолиманском направлении группировка «Центр» отразила две атаки 63-й механизированной и 12-й бригады спецназа ВСУ у Червоной Дибровы в ЛНР. Поражены скопления живой силы украинской армии в районе Серебрянского лесничества. На этом направлении ВСУ за сутки потеряли до 190 человек, танк, две БМП и гаубицу Д-30.

    На Донецком направлении Южная группировка отразила две атаки украинских штурмовиков 24-й механизированной бригады у Новгородского в ДНР. Поражена живая сила и техника ВСУ у Веселого, Красного, Клещеевки, Васюковки, Богдановки и Андреевки в ДНР. На этом направлении украинская армия потеряла до 280 человек и два БТР.

    При контрбатарейной борьбе поражены две гаубицы «Мста-Б», две САУ «Акация», две гаубицы Д-30 и САУ «Гвоздика».

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» поразила живую силу 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ у Новомихайловки в ДНР. Там украинская сторона потеряла до 90 человек и три пикапа.

    Коментарии (9)
    27 декабря 2023, 12:27
    ФНС начала проверять Ивлееву

    Мизулина: Ивлееву начала проверять ФНС

    ФНС начала проверять Ивлееву
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Телеведущую Анастасию Ивлееву начала проверять Федеральная налоговая служба (ФНС) после вечеринки в московском клубе «Мутабор», заявила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

    Ведомство 26 декабря организовало выездную налоговую проверку Ивлеевой по материалам ГУЭБиПК МВД России, сообщила Мизулина, передает ТАСС.

    По словам Мизулиной, проверка «имеет все шансы» завершиться возбуждением уголовного дела.

    В декабре в клубе «Мутабор» прошла вечеринка Ивлеевой. Гостям предлагалось прийти «практически голыми». На ней отметились несколько знаменитостей, включая Филиппа Киркорова, Дмитрия Билана, Лолиты Милявской и других. Киркоров записал видеообращение, в котором извинился за неподобающее поведение. Ксения Собчак тоже извинилась за свой внешний вид. Билан и Лолита также объяснили свое присутствие на «голой» вечеринке.

    Ивлеева заявляла о передаче вырученных средств в благотворительные организации. Она также просила «второй шанс у народа России». При этом сообщалось, что на нее подали в суд на 1 млрд рублей.

    Коментарии (55)
    27 декабря 2023, 20:55
    Кадыров предложил гостям Ивлеевой пройти службу в университете спецназа
    Кадыров предложил гостям Ивлеевой пройти службу в университете спецназа
    @ Ministry of Culture Russia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров предложил участникам вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой пройти тренировки и службу в Российском университете спецназа в Гудермесе.

    В своем Telegram-канале он назвал вечеринку «сатанинской», а также предложил всем, «на кого обрушилось общественное негодование, поступить более достойно и доказать ощутимым поступком свою сопричастность к СВО и ее героям».

    По его словам, нет ничего постыдного в том, чтобы помочь в организации тренировок университета спецназа, в быту, в столовой, в постирочной, в медпункте. Кадыров отметил, что это поможет, во-первых, понять, какими принципами руководствуются российские патриоты, во-вторых, еще больше вдохновит последних, и, в-третьих, это будет настоящим действием, доказывающим патриотизм и сопереживание в трудный для страны период.

    Кадыров написал, что организацией этой программы может заняться министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

    На прошлой неделе блогер Настя Ивлеева организовала «голую» вечеринку в московском клубе «Мутабор». Присутствовавшего на мероприятии Филиппа Киркорова предложили лишить звания народного артиста, позже он принес извинения за участие в вечеринке.

    Суд Москвы признал пропагандой гомосексуальных отношений «голую вечеринку» Ивлеевой. Сама блогер сначала заявила, что не видит ничего «бесовского» в организованном ею мероприятии, но позже принесла извинения и попросила у народа России второй шанс. При этом сообщалось, что на нее подали в суд на 1 млрд рублей.

    ФНС начала проверку в отношении блогера, выяснилось, что Ивлеева задолжала налоговой около 137 млн рублей.

    Коментарии (12)
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    Названа сумма долга Ивлеевой перед налоговой
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