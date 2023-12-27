В Newsweek предположили, что первые истребители F-16 уже на Украине

Украинцы паразитируют на польских социальных выплатах, лишают работы местных фермеров и дальнобойщиков. А теперь они претендуют и на польскую землю.5 комментариев
Украинцы паразитируют на польских социальных выплатах, лишают работы местных фермеров и дальнобойщиков. А теперь они претендуют и на польскую землю.5 комментариев
Чтобы решить задачу и осуществить мечту Галицкого, «быкам» нужно срочно усиливаться, причем радикально. «Зенит», забиравший золотые медали РПЛ последние пять лет, явно не смирится со вторым местом. А следующего шанса краснодарцы могут ждать еще долго.3 комментария
Западные лидеры не смотрели фильм «Чучело», и чем больше я думаю об их мировоззрении, тем больше понимаю – у них не было и опыта настоящих, простых отношений. Была только борьба за деньги и власть. Страшная судьба, но они ее выбрали сами.6 комментариев
ВСУ попытались контратаковать, но вынуждены были отступить в Харьковской области
Нанесены шесть ракетно-бомбовых авиаударов по ВСУ у Синьковки, Песчаного, Берестового. Тяжелые огнеметные системы нанесли удары по украинским войскам у Котляровки. Сбито два украинских беспилотника «Фурия» в районе Токаревки, передает ТАСС.
Напомним, ВСУ потеряли до 25 человек, танк Т-64, САУ 2С3 «Акация» и три автомобиля.
Военный эксперт Артамонов: Новая бикалиберная РСЗО «Возрождение» сможет выполнять несколько боевых задач
«Земледелие» – это машина дистанционного минирования, которая позволяет расположить осколочно-фугасные заряды в требуемом порядке, например, с проходами, без проходов или в шахматном порядке. Для этого машина оснащена специальным программным обеспечением. Сам процесс занимает около пяти-десяти минут. Техника есть на фронте в достаточном количестве. «Линия Суровикина» выстраивалась в том числе с ее помощью», – сказал военный эксперт Александр Артамонов.
«Основное преимущество новой машины «Возрождение» может заключаться в ее универсальности. Она способна выполнять на поле боя несколько задач в зависимости от ситуации. При необходимости выстраивания обороны она может заниматься минированием полей, как и изначальная конфигурация «Земледелия», а в случае, когда надо поразить противника на больших площадях, использоваться как РСЗО. Аналогов такой техники у нашего противника нет», – отмечает собеседник.
«Более того, возможна модификация уже существующих на фронте машин «Земледелие», что позволяет сэкономить на парке техники. Однако экипажам предстоит пройти дополнительное обучение для того, чтобы они могли решать все типы задач на поле боя, которые позволяет новая бикалиберная система. Кроме того, необходимо обновить программное обеспечение на «Возрождении», что очень важно», – резюмировал Артамонов.
Ранее стало известно, что на базе системы дистанционного минирования «Земледелие» создается бикалиберная реактивная система залпового огня «Возрождение», сообщил гендиректор Ростеха Сергей Чемезов. Он отметил, что «Земледелие» – «прекрасная боевая машина», возможности которой были продемонстрированы в ходе специальной военной операции на Украине.
Поэтому было решено «нарастить ее потенциал» для использования одновременно и как машины дистанционного минирования, и как РСЗО. Для этого «Земледелие» оснащают «унифицированным транспортно-пусковым контейнером», позволяющим производить пуски реактивных снарядов, например, от «Урагана» или ТОС-1, ТОС-1А и ТОС-2.
Как заявил Чемезов, испытания продемонстрировали «правильность выбранного пути». Серийный выпуск планируется начать в первой половине 2024 года. В результате за несколько месяцев получена первая серийная бикалиберная машина, способная минировать местность реактивными снарядами в калибре 140 мм и поражать цели реактивными снарядами в калибре 220 мм, сказал Чемезов.
Кроме того, Чемезов заявил и о модернизации танка Т-14 «Армата». По его словам, Ростех в скором будущем продемонстрирует результат работы, которая значительно повысит потенциал и боевую мощь машины.
Осужден выдававший ВСУ данные о военном аэродроме на Кубани житель Ростовской области
Подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы и ограничения свободы на один год, сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.
Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима, приговор еще не вступил в законную силу.
В марте 2023 года обвиняемый сотрудничал с военнослужащим ВСУ, он собирал для него сведения о местонахождении аэродрома в Краснодарском крае, а также о дислокации на нем военной техники.
Украинские бригады поражены у поселков Работино и Вербовое, они потеряли убитыми и ранеными до 45 человек, две бронемашины, гаубицы «Мста-Б» и Д-30, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.
На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 20 человек, САУ «Акация», орудие Д-20 и четыре САУ «Гвоздика».
Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили командно-наблюдательные пункты 67-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины, склад топлива, живую силу и военную технику в 127 районах.
На Купянском направлении Западная группировка отразила шесть атак украинских штурмовиков 60-й, 115-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад у поселка Синьковка в Харьковской области. Там ВСУ потеряли до 45 человек, САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-30.
На Краснолиманском направлении группировка «Центр» отразила две атаки 63-й механизированной и 12-й бригады спецназа ВСУ у Червоной Дибровы в ЛНР. Поражены скопления живой силы украинской армии в районе Серебрянского лесничества. На этом направлении ВСУ за сутки потеряли до 190 человек, танк, две БМП и гаубицу Д-30.
На Донецком направлении Южная группировка отразила две атаки украинских штурмовиков 24-й механизированной бригады у Новгородского в ДНР. Поражена живая сила и техника ВСУ у Веселого, Красного, Клещеевки, Васюковки, Богдановки и Андреевки в ДНР. На этом направлении украинская армия потеряла до 280 человек и два БТР.
При контрбатарейной борьбе поражены две гаубицы «Мста-Б», две САУ «Акация», две гаубицы Д-30 и САУ «Гвоздика».
На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» поразила живую силу 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ у Новомихайловки в ДНР. Там украинская сторона потеряла до 90 человек и три пикапа.
В партиях Тимошенко и Порошенко отказались поддержать законопроект о мобилизации на Украине
Тимошенко заявила, что в нынешнем виде документ «неэффективен и неконституционен». По ее словам, предложенный проект закона «не решает проблему», фракция за него голосовать не станет, передает ТАСС.
Представляющий фракцию экс-президента Украины Петра Порошенко Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) счел законопроект «неуместным». По его словам, требуется «значительная доработка» документа. При этом он пояснил, что высказывает свое личное мнение, фракция пока не рассматривала данный вопрос.
Напомним, кабмин Украины внес в Верховную раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета. Если вступит в силу новый законопроект о мобилизации, власти Украины могут отправить на фронт инвалидов. Также речь идет об усилении административной и уголовной ответственности за нарушение правил воинского учета и мобилизации.
Бывший помощник министра обороны США Фриман заявил, что Одесса основана Екатериной II как российский город
Комментируя слова российского президента Владимира Путина о том, что Одесса – русский город, Фриман заявил, что они могут свидетельствовать о планах лишить Украину черноморского побережья. Фриман сказал, что нужно «дождаться объяснения, что это значило», передает РИА «Новости».
Напомним, Путин в ходе пресс-конференции и прямой линии заявил, что Причерноморье – это российская земля, а «Одесса – вообще русский город».
Чемезов указал на способность «Хризантем» и «Корнетов» пробивать танки Leopard «с любой стороны»
Представления о том, что западные танки лучше защищены, Чемезов назвал «еще одним мифом». «Горят они очень хорошо», – приводит его слова РИА «Новости».
Чемезов указал, что вооруженные силы Украины используют динамическую защиту советского производства на западных танках.
Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ в ходе провалившегося контрнаступления потеряли 37 танков Leopard.
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Сырский вновь заявил о сложной ситуации на восточном фронте
По его словам, ситуация на востоке остается сложной, ВСУ испытывают трудности на Северском, Краснолиманском, Купянском и Артемовском направлениях, передает ТАСС.
Ранее Сырский заявил, что ВСУ на нескольких направлениях на востоке Украины оказались в сложной ситуации из-за преимущества России в вооружении и личном составе.
Министр финансов Украины Марченко заявил об отсутствии ресурсов для мобилизации 500 тыс. человек
«Я не могу ставить вопрос поиска дополнительных источников [бюджетных доходов], не понимая, что вообще происходит», – приводит ТАСС слова Марченко.
Министр также добавил, что не вполне готов работать в формате «обеспечить любой ценой», потому что у него «много вопросов по поводу цены этого обеспечения».
По словам Марченко, мобилизация полумиллиона человек приведет к сокращению ВВП Украины и потере налоговых доходов, и дополнительных возможностей для их урезания нет. При этом министр выразил надежду на обещанную помощь США и ЕС.
При этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опроверг слова Зеленского о запросе на мобилизацию 500 тыс. человек.
Ранее сообщалось, что в украинских консульствах в ЕС возникли очереди из-за новостей об изменениях правил мобилизации.
Чемезов рассказал о превращении системы дистанционного минирования «Земледелие» в бикалиберную РСЗО
Чемезов сказал, что «Земледелие» – «прекрасная боевая машина», возможности которой были продемонстрированы в ходе специальной военной операции на Украине, передает РИА «Новости».
Предложено «нарастить ее потенциал», используя одновременно и как машину дистанционного минирования, и как РСЗО. Для этого «Земледелие» оснащают «унифицированным транспортно-пусковым контейнером», позволяющим производить пуски реактивных снарядов, например, от «Урагана» или ТОС-1, ТОС-1А и ТОС-2.
Как заявил Чемезов, испытания продемонстрировали «правильность выбранного пути». Серийный выпуск планируется начать в первой половине 2024 года. В результате за несколько месяцев получена первая серийная бикалиберная машина, способная минировать местность реактивными снарядами в калибре 140 мм и поражать цели реактивными снарядами в калибре 220 мм, сказал Чемезов.
Напомним, предприятия Ростеха досрочно поставили российским войскам партию комплексов инженерной системы дистанционного минирования «Земледелие».
Financial Times: Украина может перестать выплачивать пенсии без денег Запада
По ее словам, если иностранная помощь не поступит, Киеву придется задержать выплату зарплат 500 тыс. госслужащих и 1,4 млн учителей, а также пенсий 10 млн пенсионеров, передает РИА «Новости».
Издание пишет, что сокращение государственных расходов и стремительно растущая инфляция могут подорвать экономику Украины и ослабить налоговую базу.
Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Украина оказалась в тяжелом положении из-за сокращения помощи от Вашингтона, 61 млрд долларов будет сложно найти.
Взрывы произошли и в подконтрольном Киеву Херсоне, передает ТАСС.
Кроме того, воздушная тревога объявлена в Николаевской и Хмельницкой областях Украины, а также на той части Херсонской области, которая удерживается украинскими войсками, передает РИА «Новости».
Накануне сообщалось о взрывах в Николаеве и пригороде Кривого Рога.
«Насчет разборок в Киеве между различными ветвями власти, армейским командованием я никаких комментариев делать не буду», – передает ТАСС слова Лаврова.
Министр предложил тем, кто управляет Украиной, заботиться по этому поводу.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко обвинил Владимира Зеленского в том, что Украина скатывается в авторитаризм. Тогда киевский мэр поддержал главкома ВСУ Валерия Залужного, у которого с Зеленским продолжаются конфликтные отношения.
Financial Times сообщила о разработке Евросоюзом резервного плана помощи Украине на сумму до 20 млрд евро
В соответствии с планом страны ЕС предоставят бюджету Евросоюза гарантии, дав Еврокомиссии возможность занять для Киева средства на рынках капитала. План пока обсуждается, точную сумму определят в зависимости от потребностей Киева. Как пишет Financial Times, такое решение похоже на схему предоставления средств в 2020 году для краткосрочных программ поддержки занятости во время пандемии коронавируса. Отмечается, что ряд стран должны одобрить такие меры на уровне парламента. Источники рассчитывают, что процесс завершат к марту, передает ТАСС.
Напомним, во время голосования стран ЕС по вопросу о начале переговоров с Украиной премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вышел из зала заседаний, но вето не применил. При этом он заблокировал программу бюджетной помощи Украине на 50 млрд евро.
Губернатор Голубев сообщил о сбитом над Ростовской областью беспилотнике
Голубев сообщил в Telegram, что сейчас устанавливаются «последствия на земле».
В воскресенье вооруженные силы Украины обстреляли село Зерново в Брянской области, в результате пострадал местный житель. Во вторник сообщалось, что в результате удара украинских Су-24 по Феодосии был поврежден большой десантный корабль «Новочеркасск», украинские самолеты сбиты.