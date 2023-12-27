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Путин поручил узаконить доплаты за наставничество
Президент России Владимир Путин в ходе заседания Госсовета поручил законодательно предусмотреть доплаты за наставничество.
Глава государства подчеркнул, что материальные поощрения за наставничество не менее важны, чем моральные стимулы. «Поэтому возможности начисления доплат за работу наставником нужно предусмотреть законодательно», – сказал Путин, передает ТАСС.
Российский лидер указал на то, что наставничество имеет большое значение для экономического развития России.
«Подчеркну, наставничество для отечественной экономики – это новое качество роста, сокращение издержек, повышение производительности труда, а это, как всем известно, ключевой элемент развития страны в целом», – сказал президент.
Ранее Путин назвал улучшение условий труда педагогов важнейшим вопросом.