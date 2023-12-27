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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Футбольный «Краснодар» созрел для чемпионства

    Чтобы решить задачу и осуществить мечту Галицкого, «быкам» нужно срочно усиливаться, причем радикально. «Зенит», забиравший золотые медали РПЛ последние пять лет, явно не смирится со вторым местом. А следующего шанса краснодарцы могут ждать еще долго.

    3 комментария
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Запретить Россию – это все равно что запретить океан

    Западные лидеры не смотрели фильм «Чучело», и чем больше я думаю об их мировоззрении, тем больше понимаю – у них не было и опыта настоящих, простых отношений. Была только борьба за деньги и власть. Страшная судьба, но они ее выбрали сами.

    9 комментариев
    27 декабря 2023, 18:07

    Путин поручил узаконить доплаты за наставничество

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе заседания Госсовета поручил законодательно предусмотреть доплаты за наставничество.

    Глава государства подчеркнул, что материальные поощрения за наставничество не менее важны, чем моральные стимулы. «Поэтому возможности начисления доплат за работу наставником нужно предусмотреть законодательно», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Российский лидер указал на то, что наставничество имеет большое значение для экономического развития России.

    «Подчеркну, наставничество для отечественной экономики – это новое качество роста, сокращение издержек, повышение производительности труда, а это, как всем известно, ключевой элемент развития страны в целом», – сказал президент.

    Ранее Путин назвал улучшение условий труда педагогов важнейшим вопросом.

    27 декабря 2023, 03:59
    Экс-помощник главы Пентагона заявил, что Одесса основана как российский город

    Бывший помощник министра обороны США Фриман заявил, что Одесса основана Екатериной II как российский город

    Tекст: Антон Антонов

    Императрица Екатерина II основала Одессу как российский город, Одесса всегда была преимущественно русскоговорящей, заявил экс-помощник главы Пентагона по вопросам международной безопасности Час Фриман.

    Комментируя слова российского президента Владимира Путина о том, что Одесса – русский город, Фриман заявил, что они могут свидетельствовать о планах лишить Украину черноморского побережья. Фриман сказал, что нужно «дождаться объяснения, что это значило», передает РИА «Новости».

    Напомним, Путин в ходе пресс-конференции и прямой линии заявил, что Причерноморье – это российская земля, а «Одесса – вообще русский город».

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    27 декабря 2023, 00:01
    Путин встретился с Миллером в Петербурге
    Путин встретился с Миллером в Петербурге
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    В Санкт-Петербурге состоялась встреча российского президента Владимира Путина с главой Газпрома Алексеем Миллером, сообщают информационные агентства.

    Миллер отметил, что первая половина декабря в России выдалась холодной, Газпром в полной мере удовлетворил все потребности в газе. Как сообщил Миллер, Россия «прошла первый зимний пик», во многих регионах наблюдались «аномально холодные температуры». Также он рассказал, что в 2024 году Газпром выделит на газификацию и догазификацию в России рекордную сумму в 270,3 млрд рублей, на 33,5 млрд больше, чем в 2023 году. Миллер заверил, что задача по полной технически возможной газификации в России к 2030 году будет «абсолютно точно» выполнена, передает РИА «Новости».

    Глава Газпрома указал, что морозы пришли и в Узбекистан, который попросил увеличить поставки газа в объеме, превышающем «в два раза суточные обязательства по подписанному контракту». Сейчас в Узбекистан по газопроводу «Средняя Азия – Центр» идет «максимально технически возможный объем газа». Газпром полностью выполняет заявки на поставки, передает ТАСС.

    Кроме того, сообщил Миллер, в 2023 году «поставки газа в Китай будут в полтора раза больше, чем в 2022 году», сейчас поставки происходят с превышением обязательств, «23 декабря установили исторический рекорд суточных поставок газа в Китай». В 2025 году ожидается выход на «контрактные обязательства», поставки составят 38 млрд кубометров.

    Путин, выслушав доклад Миллера, поздравил главу Газпрома с «результатами работы».

    Напомним, Путин и лидеры других стран СНГ приняли участие в неформальном саммите в музее-заповеднике «Петергоф».

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    26 декабря 2023, 19:12
    Путин анонсировал расширение расчетов в нацвалютах между странами СНГ

    Россия в период своего председательства в СНГ в 2024 году намерена уделить самое пристальное внимание углублению экономических связей в рамках Содружества, в частности, расширению расчетов в национальных валютах, заявил президент РФ Владимир Путин, открывая неформальный саммит СНГ в Константиновском дворце.

    «Естественно, мы уделим самое пристальное внимание дальнейшему укреплению экономического сотрудничества в рамках СНГ. В уходящем году товарооборот между нашими странами продемонстрировал устойчивый рост. По данным за 10 месяцев, он увеличился на два процента и составил 83,7 млрд долларов», – передает его слова РИА «Новости».

    Президент РФ подчеркнул, что Россия «продолжит работу с партнерами по Содружеству в пользу более активного перехода во взаимных расчетах на национальные валюты». «Убеждены, что это позволит надежнее обеспечить экономический и финансовый суверенитет наших государств», – отметил Путин.

     Он также пообещал, что Россия в качестве председателя Содружества «в конструктивном ключе будет стараться выстраивать совместную работу по тематике поддержания безопасности и стабильности в... общем евразийском регионе, в борьбе с терроризмом и экстремизмом, трансграничной преступностью и незаконным оборотом наркотиков, коррупцией».

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    26 декабря 2023, 22:15
    Путин провел встречи с Токаевым и Мирзиеевым

    Состоялись двусторонние встречи Путина с Токаевым и Мирзиеевым

    Tекст: Антон Антонов

    После неформального саммита СНГ состоялись двусторонние встречи президента России Владимира Путина с лидерами Казахстана и Узбекистана Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиеевым, сообщил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

    Как сообщил Песков, «по завершении неформального саммита Путин, проводив гостей», провел отдельные встречи с президентами Казахстана и Узбекистана, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Известия».

    Напомним, Путин и лидеры других стран СНГ приняли участие в неформальном саммите в музее-заповеднике «Петергоф».

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    26 декабря 2023, 19:44
    Путин пригласил лидеров стран СНГ на открытие «Игр будущего»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин пригласил лидеров стран СНГ на открытие инновационных «Игр будущего» в Казань в 2024 году.

    «Уже в феврале следующего года у нас в Казани пройдут инновационные «Игры будущего». Это предложенный Россией новый формат спортивных мероприятий, объединяющий и более динамичные спортивные дисциплины, и киберспорт», – сказал российский лидер на неформальной встрече лидеров стран СНГ.

    «Хотел бы пригласить всех вас в качестве почетных гостей на церемонию торжественного открытия «Игр будущего» 21 февраля 2024 года в Казань», – передает слова Путина ТАСС.

    Он отметил, что спорт и физическая культура – неотъемлемая часть гуманитарного сотрудничества. Путин выразил благодарность коллегам из Белоруссии за успешную организацию и проведение в республике Вторых игр стран Содружества. Путин также напомнил, что еще одним крупным международным мероприятием станет Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи, который пройдет с 1 по 7 марта 2024 года. «Ожидаем, что на него приедут молодые люди из более чем 180 стран мира, в том числе и из стран нашего Содружества», – заключил президент.

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    26 декабря 2023, 19:20
    Путин: Сотрудничество в борьбе с нацизмом востребовано в СНГ

    Путин: Сотрудничество в борьбе с нацизмом и фальсификацией истории востребовано в СНГ

    Tекст: Ольга Иванова

    Сотрудничество стран СНГ в вопросах фальсификации истории и борьбы с нацизмом востребовано, заявил президент России Владимир Путин на неформальной встрече лидеров стран объединения.

    «Самое тесное сотрудничество участников Содружества по-прежнему востребовано, особенно в вопросах борьбы с попытками фальсификации истории и героизации нацизма», – цитирует его ТАСС.

    По его словам, в связи с этим следует и далее проводить ставшие уже знаковыми акции памяти павших в годы Великой Отечественной войны, такие как «Бессмертный полк», «Георгиевская лента» и «Поезд памяти». Российский лидер заметил, что об историческом контексте связей между странами СНГ и народами он планирует поговорить со своими гостями позже в неформальной обстановке.

    Ранее Путин вместе с лидерами других стран СНГ прибыл для участия в неформальном саммите в музее-заповеднике «Петергоф».

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    27 декабря 2023, 00:52
    Путин поблагодарил МЧС за работу в новых регионах России

    Путин поблагодарил сотрудников МЧС за работу в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях

    Tекст: Антон Антонов

    Глава российского государства Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с Днем спасателя и поблагодарил пожарных, спасателей и саперов, работающих в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

    Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля, указал, что Россия «по праву гордится военнослужащими, сотрудниками, гражданскими специалистами МЧС», которые работают, «невзирая на риск и опасность». Он указал, что история этой службы «полна примерами героизма и мужества». «И сегодня российские спасатели делом подтверждают высокий статус и авторитет ведомства», – заявил президент.

    Он указал, что в 2023 году сотрудники МЧС устраняли последствия паводков и природных пожаров в Поволжье и Сибири, на Дальнем Востоке и юге России, а также занимались эвакуацией россиян из «опасных районов» и доставкой гуманитарной помощи. Президент выразил МЧС благодарность за «профессионализм и самоотверженность».

    Путин указал на важность совершенствования работы подразделений МЧС в новых регионах России. Он отдельно поблагодарил пожарных, спасателей и саперов, работающих в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Глава государства призвал «и впредь без промедления решать все возникающие там вопросы».

    Он отметил важность развития системы гражданской обороны, оснащения МЧС современной техникой. Также Путин указал, что требуется постоянно работать над профилактикой природных пожаров и безопасностью социальных учреждений.

    Напомним, в День сотрудника органов внутренних дел Путин поблагодарил сотрудников МВД за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции на Украине.

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    27 декабря 2023, 16:54
    Путин созвонился со школьником, которому помог попасть в Эрмитаж

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин позвонил по телефону 11-летнему учащемуся Никите Мирошниченко, который побывал в Эрмитаже благодаря главе государства.

    Президент позвонил мальчику и его семье, когда тот еще был в музее, сам Путин находится в Кремле, где проведет заседание Госсовета, передает ТАСС.

    «Мне больше всего понравились часы «Павлин». Еще я потом ходил в зал с Малахитовой гостиной», – рассказал школьник Путину.

    «Ты не устал, нет? Ну если устанешь, отдохни немножко, и дальше продолжай», – сказал президент ученику.

    Никита сказал главе государства, что не устал, и отметил, что с ним находятся мама, папа и его сестра. «Я мечтал посетить тронный зал, царские палаты, где они были», – добавил он.

    Мирошниченко – житель Костромы, он учится в пятом классе. У мальчика есть проблемы со здоровьем, но он посещает музыкальную школу и увлекается историей. Он захотел побывать в легендарном музее после того, как послушал аудиокнигу.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин планирует в среду созвониться с мальчиком, которому в ходе акции «Елка желаний» помог посетить Эрмитаж.

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    27 декабря 2023, 17:59
    Путин поручил правительству заняться повышением зарплат учителей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зарплата российских учителей должна стать более справедливой, необходимо увеличить оплату труда педагогов в тех регионах, где она ниже, заявил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета.

    «Нужно совершенствовать и делать более справедливыми механизмы оплаты труда педагогов. И прежде всего заметно увеличить доходы учителей в тех регионах страны, где сейчас они существенно ниже, чем в среднем по стране», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что при оплате труда учителей должны соблюдаться единые, понятные и прозрачные правила. Глава государства поручил правительству разработать и представить системные решения проблемы оплаты труда учителей.

    В июле Путин поручил правительству представить предложения о льготной ипотеке для учителей.

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    27 декабря 2023, 15:36
    Песков: Путин примет министра иностранных дел Индии

    Песков: Путин в среду примет министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин в среду вечером встретится с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    «Сегодня вечером президент имеет в виду принятие у себя господина Джайшанкара, это министр иностранных дел Индии», – приводит ТАСС слова Пескова.

    Джайшанкар находится с рабочим визитом в России. Индийский МИД, анонсируя приезд министра, сообщил, что в период с 25 по 29 декабря Джайшанкар должен встретиться с российским коллегой Сергеем Лавровым и министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым.

    В ходе встреч стороны планируют обсудить «вопросы, связанные с экономическим взаимодействием, а также двусторонние, многосторонние и международные вопросы». При этом о встрече Джайшанкара с Путиным ранее не сообщалось.

    Ранее на пресс-конференции по итогам встречи с Джайшанкаром Лавров отметил прогресс сотрудничества с Индией по производству современного оружия.

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    27 декабря 2023, 15:21
    Песков: Путин созвонится с загадавшим на «Елке желаний» визит в Эрмитаж мальчиком

    Представитель Кремля Песков: Путин созвонится с мальчиком, загадавшим на «Елке желаний» визит в Эрмитаж

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин планирует в среду созвониться с мальчиком, которому он в рамках акции «Елка желаний» помог исполнить заветную мечту – посетить Эрмитаж.

    По словам Пескова, сегодня президент планирует созвониться с Никитой Мирошниченко из Костромской области, который мечтал посетить Эрмитаж, передает ТАСС.

    Известно, что в данный момент желание мальчика уже исполнилось – он посещает музей.

    Ранее стало известно, что Путин исполнил мечту 13-летней Ксении Мазневой из Петербурга, которая со своей семьей смогла посетить выставку на ВДНХ.

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    27 декабря 2023, 14:50
    Песков: Рабочий день Путина в Петербурге продлился до двух часов ночи

    Tекст: Валерия Городецкая

    Рабочая программа президента Владимира Путина в Петербурге накануне завершилась в два часа ночи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Вчера работа президента завершилась около двух часов ночи, то есть фактически сегодня. Потому что состоялись отдельные двусторонние встречи с президентами Казахстана, Узбекистана. И потом еще была очень продолжительная, детальная встреча с главой Газпрома Алексеем Миллером», – рассказал Песков, передает ТАСС.

    В связи с этим было принято решение перенести совещание по развитию Петербургской агломерации, которое планировалось провести 26 декабря, сообщил представитель Кремля. По словам Пескова, оно состоится в последнюю декаду января.

    «Очень важный город и пригороды, агломерация, большие проекты развития, которые требуют серьезного обсуждения и с городскими властями, и с федеральным уровнем. Поэтому решили перенести», – пояснил он.

    Накануне после неформального саммита СНГ состоялись двусторонние встречи президента России Владимира Путина с лидерами Казахстана и Узбекистана Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиеевым. Также Путин встретился с главой Газпрома Алексеем Миллером.

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    27 декабря 2023, 14:54
    Песков рассказал о планах Путина осмотреть выставку, посвященную наставничеству

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин перед заседанием Государственного совета осмотрит выставку, посвященную наставничеству, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    На выставке президенту расскажут о наставниках знаменитых людей, передает ТАСС.

    По словам Пескова, выставка будет «достаточно объемной», а представлять ее будет министр просвещения России Сергей Кравцов. Далее президент выступит на заседании Госсовета по наставничеству.

    После этого с докладами выступят губернатор Севастополя, председатель комиссии Госсовета по направлению «Образование» Михаил Развожаев, а также заслушают доклады от министра просвещения, учителей и вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

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    27 декабря 2023, 17:52
    Путин поклонился учителям, воспитавшим героев СВО

    Путин призвал поклониться учителям, воспитавшим героев СВО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин на заседании Госсовета адресовал низкий поклон учителям, воспитавшим участников специальной военной операции (СВО).

    «Низкий поклон учителям и наставникам наших воинов, которые сражаются на передовой», – сказал он, передает ТАСС.

    «Учителя этих ребят вырастили, воспитали настоящих мужчин, героев, научили их помогать товарищам, быть смелыми, честными, порядочными людьми», – добавил глава государства.

    Ранее Путин поблагодарил Героев России за храбрость и силу духа.

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    27 декабря 2023, 17:44
    Путин назвал улучшение условий труда педагогов важнейшим вопросом

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин, выступая на заседании Государственного совета, назвал улучшение условий труда педагогов в России важнейшим вопросом.

    «Важнейший вопрос здесь – это улучшение условий труда педагогов», – сказал он, а также напомнил, что в текущем году был принят ряд законодательных решений, направленных на защиту прав учителя, а также на расширение охвата и географии учительских форумов и конкурсов профессионального мастерства, передает ТАСС.

    Путин призвал сформировать в стране целостную и не ограниченную исключительно рамками школы систему наставничества для детей и молодежи.

    «Воспитательная работа, конечно же, не должна быть ограничена рамками школы. Нам нужно сформировать именно целостную систему наставничества для детей и молодежи», – сказал он.

    Ранее Путин потребовал подтягивать образование в регионах до уровня Москвы и «Сириуса».

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