Путин поручил узаконить доплаты за наставничество

Tекст: Валерия Городецкая

Глава государства подчеркнул, что материальные поощрения за наставничество не менее важны, чем моральные стимулы. «Поэтому возможности начисления доплат за работу наставником нужно предусмотреть законодательно», – сказал Путин, передает ТАСС.

Российский лидер указал на то, что наставничество имеет большое значение для экономического развития России.

«Подчеркну, наставничество для отечественной экономики – это новое качество роста, сокращение издержек, повышение производительности труда, а это, как всем известно, ключевой элемент развития страны в целом», – сказал президент.

Ранее Путин назвал улучшение условий труда педагогов важнейшим вопросом.