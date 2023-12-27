Украинцы паразитируют на польских социальных выплатах, лишают работы местных фермеров и дальнобойщиков. А теперь они претендуют и на польскую землю.0 комментариев
Россельхознадзор: Россия не зависит от продуктов из недружественных стран
Глава Россельхознадзора Данкверт: Россия не зависит от импорта продовольствия из недружественных стран
Россия полностью независима от импорта продуктов питания из недружественных государств, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.
«Никакой вообще зависимости от недружественных стран нет», – сказал Данкверт в интервью телеканалу «Россия 24», напомнив, что в 2014 году Россия запретила ввоз некоторых видов продовольствия в ответ на санкции, передает РИА «Новости».
Говоря о поставках продовольствия из дружественных стран, глава Россельхознадзора сообщил, что половина импорта осуществляется из Белоруссии, а оставшаяся часть – из Бразилии и других дружественных государств. В первую очередь в Россию импортируется продукция, которая не производится на территории страны, например, цитрусовые и бананы, отметил Данкверт.
«А все остальное достаточно соразмерно, учитывая, что если, например, увеличилось производство яблок, то сократился импорт яблок», – сказал он. Россия же поставляет свою продукцию в страны ближнего зарубежья, Средней и Юго-Восточной Азии, добавил глава Россельхознадзора.
В октябре премьер-министр Михаил Мишустин продлил продовольственное эмбарго до конца следующего года.