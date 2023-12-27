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Зурабишвили заявила о «присвоении Россией земель Грузии»
Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала «очередным присвоением Россией грузинских земель» передачу Абхазией России госдачи в Пицунде, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Резко осуждаю очередное присвоение Россией земель Грузии, это является политикой ползучей аннексии. Призываю международное сообщество к спешной сильной реакции», – заявила она.
В свою очередь МИД Грузии назвал факт передачи России госдачи в Пицунде «незаконным» и «не имеющим юридической силы».
Происходящее МИД Грузии назвал «продолжением оккупации» – Тбилиси после войны-2008 называет Абхазию и Южную Осетию «оккупированными территориями».
Внешнеполитическое ведомство Грузии призвало международное сообщество «оценить очередной незаконный шаг России против суверенитета и территориальной целостности Грузии».
Также МИД призвал Россию «уважать суверенитет и территориальную целостность Грузии».
Ранее в среду депутаты парламента Абхазии ратифицировали соглашение о передаче России госдачи в Пицунде, президент республики Аслан Бжания подписал закон о ратификации документа.
Местная оппозиция выступила против этого решения.