Оппозиция Абхазии выступила против соглашения о передаче России госдачи в Пицунде

Tекст: Александра Юдина

Как отметил представитель оппозиционного экспертного фонда «Аамта» (Время) Алхас Джинджолия, возле стен парламента Абхазии собрались представители гражданского общества и интеллигенции, политических и общественных организаций, чтобы заявить о том, что начинается бессрочная акция по недопущению ратификации соглашения по пицундской госдаче, передает «Интерфакс».

Другой участник акции Леван Микаа добавил, что люди не против прежнего соглашения, согласно которому госдача находится в бессрочной аренде у России с 1990-х годов, однако текст соглашения, по мнению протестующих, необходимо привести в соответствие с нашей Конституцией.

Председатель оппозиционного Абхазского народного движения Адгур Ардзинба в свою очередь сообщил, что накануне уже попросил от имени оппозиционных организаций отложить рассмотрение вопроса о ратификации соглашения по госдаче в Пицунде.

«В тексте соглашения есть пункты, которые возмущают общественность. Можно создать согласительную комиссию, выработать общую позицию по документу и после Нового года спокойно провести процедуру ратификации», – подчеркнул он.

Генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба тем временем призвал граждан воздержаться от участия в несанкционированном митинге, обратив внимание на то, что вокруг комплекса правительственных зданий установлены камеры видеонаблюдения и ведется круглосуточная запись.

«В случае возникновения угрозы безопасности гражданского населения правоохранительные органы будут действовать в соответствии со своими полномочиями», – предупредил он.

Глава МВД Роберт Киут тем временем заверил, что правоохранительные органы обеспечат правопорядок в случае проведения акции протеста.

«Депутаты – это народные избранники, и они должны спокойно провести заседание. Никаких противоправных действий со стороны гражданского населения не должно быть», – заключил он.