Пескова спросили о вечеринке Ивлеевой в «Мутаборе»

Ивлеева попросила второй шанс у народа России

Ивлеева после «голой» вечеринки попросила второй шанс у народа России

Tекст: Антон Антонов

«Говорят, Россия умеет прощать. Если это так, я бы очень хотела попросить второй шанс у вас, у народа, а если нет, то прилюдную казнь никто не отменял», – заявила Ивлеева, добавив, что это, «наверное, сейчас уже происходит». Она сказала, что не станет «уворачиваться и готова к любым исходам». При этом Ивлеева заявила о желании найти «новые возможности коммуникации» и понять новую себя.

Как заявила Ивлеева, она хочет понять, что может предложить аудитории, чтобы сохранить «связь». «И я в первую очередь обращаюсь именно к вам, а не к кому-то еще, потому что все, что у меня имеется сейчас, это благодаря вашей любви», – приводит ее слова РИА «Новости».

Ивлеева считает, что участвовавшие в вечеринке не заслуживают наказаний. Она извинилась перед артистами: «Мне больно осознавать, что все попали под общую гребенку и происходят отмены, происходят расторжения. Чувствовать себя человеком, который в единственном экземпляре несет за это ответственность, очень сложно».

По ее словам, она устроила вечеринку, чтобы «презентовать своей арт-проект». Однако, признала Ивлеева, «это можно было сделать более гуманно, более в ногу со временем, с учетом нынешнего положения». «Но, видимо, это случилось так, как случилось, чтобы я поняла какие-то очень важные вещи в своей жизни и оказалась на самом дне», – заявила она.

Напомним, в ночь на 21 декабря в клубе «Мутабор» прошла вечеринка Ивлеевой. Гостям предлагалось прийти «практически голыми». На ней отметились Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти и Ксения Собчак. Киркоров записал видеообращение, в котором извинился за неподобающее поведение. Собчак тоже извинилась за свой внешний вид. Билан и Лолита также объяснили свое присутствие на «голой» вечеринке.

Сама Ивлеева сообщила, что все вырученные средства от продажи билетов во второй день вечеринки лично направит в благотворительные организации. При этом сообщалось, что на нее подали в суд на 1 млрд рублей.