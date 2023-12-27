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Пескова спросили о вечеринке Ивлеевой в «Мутаборе»
Представитель Кремля Песков предпочел не комментировать вечеринку Ивлеевой в «Мутаборе»
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков предпочел не комментировать вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой, чтобы в стране «остался хоть кто-то, кто это не обсуждает».
Песков попросил его «помиловать» и предложил журналистам стать теми немногими в России, кто это не обсуждает, передает ТАСС.
Напомним, в клубе «Мутабор» прошла вечеринка Ивлеевой. Гостям предлагалось прийти «практически голыми». На ней отметились несколько знаменитостей, включая Филиппа Киркорова, Дмитрия Билана, Лолиты Милявской и других. Киркоров записал видеообращение, в котором извинился за неподобающее поведение. Ксения Собчак тоже извинилась за свой внешний вид. Билан и Лолита также объяснили свое присутствие на «голой» вечеринке.
Ивлеева заявляла о передаче вырученных средств в благотворительные организации. Она также просила «второй шанс у народа России». При этом сообщалось, что на нее подали в суд на 1 млрд рублей.
Федеральная налоговая служба уже начала проверять телеведущую.