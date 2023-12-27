Tекст: Алексей Дегтярев

Украинские бригады поражены у поселков Работино и Вербовое, они потеряли убитыми и ранеными до 45 человек, две бронемашины, гаубицы «Мста-Б» и Д-30, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 20 человек, САУ «Акация», орудие Д-20 и четыре САУ «Гвоздика».

Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили командно-наблюдательные пункты 67-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины, склад топлива, живую силу и военную технику в 127 районах.

На Купянском направлении Западная группировка отразила шесть атак украинских штурмовиков 60-й, 115-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад у поселка Синьковка в Харьковской области. Там ВСУ потеряли до 45 человек, САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-30.

На Краснолиманском направлении группировка «Центр» отразила две атаки 63-й механизированной и 12-й бригады спецназа ВСУ у Червоной Дибровы в ЛНР. Поражены скопления живой силы украинской армии в районе Серебрянского лесничества. На этом направлении ВСУ за сутки потеряли до 190 человек, танк, две БМП и гаубицу Д-30.

На Донецком направлении Южная группировка отразила две атаки украинских штурмовиков 24-й механизированной бригады у Новгородского в ДНР. Поражена живая сила и техника ВСУ у Веселого, Красного, Клещеевки, Васюковки, Богдановки и Андреевки в ДНР. На этом направлении украинская армия потеряла до 280 человек и два БТР.

При контрбатарейной борьбе поражены две гаубицы «Мста-Б», две САУ «Акация», две гаубицы Д-30 и САУ «Гвоздика».

На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» поразила живую силу 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ у Новомихайловки в ДНР. Там украинская сторона потеряла до 90 человек и три пикапа.