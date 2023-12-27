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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Футбольный «Краснодар» созрел для чемпионства

    Чтобы решить задачу и осуществить мечту Галицкого, «быкам» нужно срочно усиливаться, причем радикально. «Зенит», забиравший золотые медали РПЛ последние пять лет, явно не смирится со вторым местом. А следующего шанса краснодарцы могут ждать еще долго.

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    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Запретить Россию – это все равно что запретить океан

    Западные лидеры не смотрели фильм «Чучело», и чем больше я думаю об их мировоззрении, тем больше понимаю – у них не было и опыта настоящих, простых отношений. Была только борьба за деньги и власть. Страшная судьба, но они ее выбрали сами.

    7 комментариев
    27 декабря 2023, 14:48

    Российские войска нанесли поражение трем бригадам ВСУ на Запорожском направлении

    Российские войска нанесли поражение трем бригадам ВСУ на Запорожском направлении
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России в последние сутки поразили живую силу и технику 33-й, 65-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад в Запорожской области, сообщило российское Министерство обороны.

    Украинские бригады поражены у поселков Работино и Вербовое, они потеряли убитыми и ранеными до 45 человек, две бронемашины, гаубицы «Мста-Б» и Д-30, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 20 человек, САУ «Акация», орудие Д-20 и четыре САУ «Гвоздика».

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили командно-наблюдательные пункты 67-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины, склад топлива, живую силу и военную технику в 127 районах.

    На Купянском направлении Западная группировка отразила шесть атак украинских штурмовиков 60-й, 115-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад у поселка Синьковка в Харьковской области. Там ВСУ потеряли до 45 человек, САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-30.

    На Краснолиманском направлении группировка «Центр» отразила две атаки 63-й механизированной и 12-й бригады спецназа ВСУ у Червоной Дибровы в ЛНР. Поражены скопления живой силы украинской армии в районе Серебрянского лесничества. На этом направлении ВСУ за сутки потеряли до 190 человек, танк, две БМП и гаубицу Д-30.

    На Донецком направлении Южная группировка отразила две атаки украинских штурмовиков 24-й механизированной бригады у Новгородского в ДНР. Поражена живая сила и техника ВСУ у Веселого, Красного, Клещеевки, Васюковки, Богдановки и Андреевки в ДНР. На этом направлении украинская армия потеряла до 280 человек и два БТР.

    При контрбатарейной борьбе поражены две гаубицы «Мста-Б», две САУ «Акация», две гаубицы Д-30 и САУ «Гвоздика».

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» поразила живую силу 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ у Новомихайловки в ДНР. Там украинская сторона потеряла до 90 человек и три пикапа.

    26 декабря 2023, 18:15
    Командующего Воздушными силами ВСУ Олещука объявили в розыск
    Командующего Воздушными силами ВСУ Олещука объявили в розыск
    @ Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    МВД России объявило в розыск по уголовной статье командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука, который заочно обвиняется в террористическом акте после атаки беспилотников на территорию России.

    В ведомстве сообщили, что он разыскивается по статье УК, но по какой именно, не указывается, передает ТАСС.

    Ранее Басманный суд Москвы во второй раз заочно арестовал главу украинской разведки Кирилла Буданова по обвинению в причастности к 104 терактам.

    Коментарии (16)
    27 декабря 2023, 06:53
    ВСУ пришлось отступить после провала контратак в Харьковской области

    ВСУ попытались контратаковать, но вынуждены были отступить в Харьковской области

    Tекст: Антон Антонов

    Отражены три контратаки штурмовых групп вооруженных сил Украины в районе Синьковки на Купянском направлении, ВСУ пришлось отойти в южном и юго-западном направлениях, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Запад» Сергей Зыбинский.

    Нанесены шесть ракетно-бомбовых авиаударов по ВСУ у Синьковки, Песчаного, Берестового. Тяжелые огнеметные системы нанесли удары по украинским войскам у Котляровки. Сбито два украинских беспилотника «Фурия» в районе Токаревки, передает ТАСС.

    Напомним, ВСУ потеряли до 25 человек, танк Т-64, САУ 2С3 «Акация» и три автомобиля.


    Коментарии (22)
    26 декабря 2023, 17:12
    Залужный опроверг слова Зеленского о запросе на мобилизацию

    Залужный опроверг запрос на мобилизацию 500 тыс. человек

    Залужный опроверг слова Зеленского о запросе на мобилизацию
    @ Eugen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Военное командование Украины не делало запрос на мобилизацию 500 тыс. человек, о чем ранее заявлял президент республики Владимир Зеленский, сказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

    Он отметил, что военное командование не делало запрос на конкретные цифры. При этом Залужный подчеркнул, что на регулярной основе делаются запросы на боеприпасы, оружие и человеческий ресурс, передает РИА «Новости».

    При этом он добавил, что на 2024 год уже сформирована цифра, которая учитывает покрытие текущего недокомплекта, формирования новых военных частей и потерь, которые ВСУ может понести в следующем году.

    Ранее сообщалось, что руководство украинской армии предложило президенту страны Владимиру Зеленскому провести дополнительную мобилизацию. Военные предложили мобилизовать дополнительно 450-500 тыс. человек, сказал Зеленский.

    Коментарии (12)
    26 декабря 2023, 17:44
    Залужный признал отступление ВСУ из Марьинки

    Главком ВСУ Залужный признал отступление из Марьинки

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украинские войска отступили из города Марьинки в ДНР, заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в ходе пресс-конференции.

    По его словам, ВСУ отошли из города, но в некоторых местах в окрестностях Марьинки смогли окопаться, передает ТАСС.

    При этом Залужный отметил, что «города Марьинки больше нет».

    В понедельник глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Марьинки.

    Коментарии (8)
    27 декабря 2023, 05:53
    В Раде отказались поддержать законопроект о мобилизации на Украине

    В партиях Тимошенко и Порошенко отказались поддержать законопроект о мобилизации на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Лидер фракции «Батькивщина» в Верховной раде Юлия Тимошенко и депутат Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) из фракции «Европейская солидарность» отказались поддержать законопроект о мобилизации на Украине.

    Тимошенко заявила, что в нынешнем виде документ «неэффективен и неконституционен». По ее словам, предложенный проект закона «не решает проблему», фракция за него голосовать не станет, передает ТАСС.

    Представляющий фракцию экс-президента Украины Петра Порошенко Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) счел законопроект «неуместным». По его словам, требуется «значительная доработка» документа. При этом он пояснил, что высказывает свое личное мнение, фракция пока не рассматривала данный вопрос.

    Напомним, кабмин Украины внес в Верховную раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета. Если вступит в силу новый законопроект о мобилизации, власти Украины могут отправить на фронт инвалидов. Также речь идет об усилении административной и уголовной ответственности за нарушение правил воинского учета и мобилизации.


    Коментарии (7)
    27 декабря 2023, 03:59
    Экс-помощник главы Пентагона заявил, что Одесса основана как российский город

    Бывший помощник министра обороны США Фриман заявил, что Одесса основана Екатериной II как российский город

    Tекст: Антон Антонов

    Императрица Екатерина II основала Одессу как российский город, Одесса всегда была преимущественно русскоговорящей, заявил экс-помощник главы Пентагона по вопросам международной безопасности Час Фриман.

    Комментируя слова российского президента Владимира Путина о том, что Одесса – русский город, Фриман заявил, что они могут свидетельствовать о планах лишить Украину черноморского побережья. Фриман сказал, что нужно «дождаться объяснения, что это значило», передает РИА «Новости».

    Напомним, Путин в ходе пресс-конференции и прямой линии заявил, что Причерноморье – это российская земля, а «Одесса – вообще русский город».

    Коментарии (12)
    27 декабря 2023, 12:32
    Военный эксперт назвал преимущества новой бикалиберной РСЗО «Возрождение»

    Военный эксперт Артамонов: Новая бикалиберная РСЗО «Возрождение» сможет выполнять несколько боевых задач

    Военный эксперт назвал преимущества новой бикалиберной РСЗО «Возрождение»
    @ mil.ru

    Tекст: Илья Абрамов

    Новая РСЗО может выполнять как задачи дистанционного минирования, так и уничтожения войск противника на большой площади. Более того, для ее внедрения в войска можно просто модернизировать уже существующие машины «Земледелия». Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Александр Артамонов. Ранее Ростех сообщил о планах начать серийное производство бикалиберной РСЗО на базе «Земледелия».

    «Земледелие» – это машина дистанционного минирования, которая позволяет расположить осколочно-фугасные заряды в требуемом порядке, например, с проходами, без проходов или в шахматном порядке. Для этого машина оснащена специальным программным обеспечением. Сам процесс занимает около пяти-десяти минут. Техника есть на фронте в достаточном количестве. «Линия Суровикина» выстраивалась в том числе с ее помощью», – сказал военный эксперт Александр Артамонов.

    «Основное преимущество новой машины «Возрождение» может заключаться в ее универсальности. Она способна выполнять на поле боя несколько задач в зависимости от ситуации. При необходимости выстраивания обороны она может заниматься минированием полей, как и изначальная конфигурация «Земледелия», а в случае, когда надо поразить противника на больших площадях, использоваться как РСЗО. Аналогов такой техники у нашего противника нет», – отмечает собеседник.

    «Более того, возможна модификация уже существующих на фронте машин «Земледелие», что позволяет сэкономить на парке техники. Однако экипажам предстоит пройти дополнительное обучение для того, чтобы они могли решать все типы задач на поле боя, которые позволяет новая бикалиберная система. Кроме того, необходимо обновить программное обеспечение на «Возрождении», что очень важно», – резюмировал Артамонов.

    Ранее стало известно, что на базе системы дистанционного минирования «Земледелие» создается бикалиберная реактивная система залпового огня «Возрождение», сообщил гендиректор Ростеха Сергей Чемезов. Он отметил, что «Земледелие» – «прекрасная боевая машина», возможности которой были продемонстрированы в ходе специальной военной операции на Украине.

    Поэтому было решено «нарастить ее потенциал» для использования одновременно и как машины дистанционного минирования, и как РСЗО. Для этого «Земледелие» оснащают «унифицированным транспортно-пусковым контейнером», позволяющим производить пуски реактивных снарядов, например, от «Урагана» или ТОС-1, ТОС-1А и ТОС-2.

    Как заявил Чемезов, испытания продемонстрировали «правильность выбранного пути». Серийный выпуск планируется начать в первой половине 2024 года. В результате за несколько месяцев получена первая серийная бикалиберная машина, способная минировать местность реактивными снарядами в калибре 140 мм и поражать цели реактивными снарядами в калибре 220 мм, сказал Чемезов.

    Кроме того, Чемезов заявил и о модернизации танка Т-14 «Армата». По его словам, Ростех в скором будущем продемонстрирует результат работы, которая значительно повысит потенциал и боевую мощь машины.

    Коментарии (3)
    27 декабря 2023, 02:22
    Чемезов указал на способность российских ПТРК пробивать танки Leopard

    Чемезов указал на способность «Хризантем» и «Корнетов» пробивать танки Leopard «с любой стороны»

    Чемезов указал на способность российских ПТРК пробивать танки Leopard
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские противотанковые ракетные комплексы «Хризантема» и «Корнет» способны пробивать немецкие танки Leopard «с любой стороны», сообщил гендиректор Ростеха Сергей Чемезов.

    Представления о том, что западные танки лучше защищены, Чемезов назвал «еще одним мифом». «Горят они очень хорошо», – приводит его слова РИА «Новости».

    Чемезов указал, что вооруженные силы Украины используют динамическую защиту советского производства на западных танках.

    Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ в ходе провалившегося контрнаступления потеряли 37 танков Leopard.

    Коментарии (10)
    27 декабря 2023, 03:25
    Ростех сообщил о планах начать серийное производство бикалиберной РСЗО

    Чемезов рассказал о превращении системы дистанционного минирования «Земледелие» в бикалиберную РСЗО

    Ростех сообщил о планах начать серийное производство бикалиберной РСЗО
    @ mil.ru

    Tекст: Антон Антонов

    На базе системы дистанционного минирования «Земледелие» создается бикалиберная реактивная система залпового огня «Возрождение», сообщил гендиректор Ростеха Сергей Чемезов.

    Чемезов сказал, что «Земледелие» – «прекрасная боевая машина», возможности которой были продемонстрированы в ходе специальной военной операции на Украине, передает РИА «Новости».

    Предложено «нарастить ее потенциал», используя одновременно и как машину дистанционного минирования, и как РСЗО. Для этого «Земледелие» оснащают «унифицированным транспортно-пусковым контейнером», позволяющим производить пуски реактивных снарядов, например, от «Урагана» или ТОС-1, ТОС-1А и ТОС-2.

    Как заявил Чемезов, испытания продемонстрировали «правильность выбранного пути». Серийный выпуск планируется начать в первой половине 2024 года. В результате за несколько месяцев получена первая серийная бикалиберная машина, способная минировать местность реактивными снарядами в калибре 140 мм и поражать цели реактивными снарядами в калибре 220 мм, сказал Чемезов.

    Напомним, предприятия Ростеха досрочно поставили российским войскам партию комплексов инженерной системы дистанционного минирования «Земледелие».

    Коментарии (6)
    27 декабря 2023, 01:28
    Взрывы прогремели в Одессе
    Взрывы прогремели в Одессе

    Tекст: Антон Антонов

    В Одесской области Украины прозвучала воздушная тревога, в Одессе прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ.

    Взрывы произошли и в подконтрольном Киеву Херсоне, передает ТАСС.

    Кроме того, воздушная тревога объявлена в Николаевской и Хмельницкой областях Украины, а также на той части Херсонской области, которая удерживается украинскими войсками, передает РИА «Новости».

    Накануне сообщалось о взрывах в Николаеве и пригороде Кривого Рога.

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    26 декабря 2023, 17:20
    Польские перевозчики ужесточили блокаду границы с Украиной

    Таможня: Польские перевозчики ужесточили блокаду границы с Украиной, время ожидания превышает месяц

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Польские перевозчики ужесточили блокаду границы с Украиной в пункте пропуска Дорохуск, время ожидания выросло до месяца, сообщает Налоговая таможенно-налоговая служба Люблина.

    Как говорится в сообщении, расчетное время ожидания сейчас составляет более месяца, передает РИА «Новости».

    В ведомстве рассказали, что если ранее протестующие пропускали в сторону Украины один автомобиль в час, то теперь они пропускают один грузовик в три часа. По словам очевидцев, очередь перед пунктом пропуска уже достигла 40 километров и начинается около населенного пункта Марынин района Седлище.

    Руководитель акции протеста в Дорохуске Эдита Ожигала рассказала, что ужесточение протеста связано с тем, что предыдущие действия перевозчиков не принесли никакого результата. По ее словам, протест продолжается уже восьмую неделю и уступки поляков украинской стороне не принесли результатов, поэтому протест ужесточили.

    Ранее один из протестующих сообщил, что польские перевозчики возобновят блокирование пункта пропуска «Дорохуск – Ягодин» на границе с Украиной.

    Коментарии (2)
    26 декабря 2023, 15:59
    ВСУ потеряли до 205 военных на Донецком направлении за сутки
    ВСУ потеряли до 205 военных на Донецком направлении за сутки

    Tекст: Ольга Иванова

    Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении за сутки составили до 205 военнослужащих, сообщили в Минобороны России.

    Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены: самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, две самоходные артиллерийские установки «Акация», гаубица «Мста-Б», орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30, говорится в Telegram-канале ведомства.

    На Купянском направлении отражены три атаки штурмовых групп 60-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 25 военнослужащих, танк, три автомобиля и самоходная артиллерийская установка «Акация».

    На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» отразили атаку штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики. Потери противника составили до 195 военнослужащих, танк, три пикапа, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Акация» и САУ «Гвоздика».

    На Южно-Донецком направлении потери противника составили до 150 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

    На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск отражена атака штурмовой группы 117-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, два автомобиля, орудие Д-20.

    На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

    Средствами противовоздушной обороны сбито два самолета Су-24 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Жовтень Николаевской области и Николаевка Днепропетровской области. Перехвачено пять реактивных снарядов HIMARS.

    Кроме того, уничтожено 24 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Токаревка Харьковской области, Кременная, Сватово, Лисичанск Луганской народной республики, Горловка, Александровка, Старомихайловка Донецкой народной республики, Обрывка Херсонской области.

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    27 декабря 2023, 06:23
    ЕС решил разработать план помощи Украине в обход Венгрии

    Financial Times сообщила о разработке Евросоюзом резервного плана помощи Украине на сумму до 20 млрд евро

    ЕС решил разработать план помощи Украине в обход Венгрии
    @ Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    ЕС готовит резервный план помощи Украине на сумму до 20 млрд евро, который должен работать в обход блокировки со стороны Венгрии, сообщили источники.

    В соответствии с планом страны ЕС предоставят бюджету Евросоюза гарантии, дав Еврокомиссии возможность занять для Киева средства на рынках капитала. План пока обсуждается, точную сумму определят в зависимости от потребностей Киева. Как пишет Financial Times, такое решение похоже на схему предоставления средств в 2020 году для краткосрочных программ поддержки занятости во время пандемии коронавируса. Отмечается, что ряд стран должны одобрить такие меры на уровне парламента. Источники рассчитывают, что процесс завершат к марту, передает ТАСС.

    Напомним, во время голосования стран ЕС по вопросу о начале переговоров с Украиной премьер-министр Венгрии Виктор  Орбан вышел из зала заседаний, но вето не применил. При этом он заблокировал программу бюджетной помощи Украине на 50 млрд евро.

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    26 декабря 2023, 18:23
    Залужный назвал возможные сроки сдачи Авдеевки

    Залужный: ВСУ могут оставить Авдеевку через два-три месяца

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы Украины могут покинуть Авдеевку под Донецком через два-три месяца, заявил главком украинской армии Валерий Залужный на пресс-конференции.

    По его словам, Украине «не нужно зацикливаться и устраивать какое-нибудь «шоу» вокруг конкретного населенного пункта», передает ТАСС.

    Залужный заявил, что ведение боевых действий подчиняется своим законам, которые не зависят от того, одобрят ли это депутаты или журналисты. Главком ВСУ добавил, что у российской армии есть возможность концентрировать свои силы на конкретном направлении.

    «И они могут через два-три месяца сделать то, что произошло с Бахмутом», – признал Залужный. При этом он пообещал оборонять Авдеевку столько, сколько будет сил. В случае недостатка сил приоритетом станет сохранение людей.

    Ранее Залужный признал, что ВСУ потеряли Марьинку.

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    27 декабря 2023, 13:38
    Украинский командующий пожаловался на ситуацию на восточном фронте

    Командующий Сухопутными войсками ВСУ Сырский вновь заявил о сложной ситуации на восточном фронте

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ находятся в сложной ситуации на четырех направлениях в зоне конфликта, заявил командующий украинскими Сухопутными войсками Александр Сырский.

    По его словам, ситуация на востоке остается сложной, ВСУ испытывают трудности на Северском, Краснолиманском, Купянском и Артемовском направлениях, передает ТАСС.

    Ранее Сырский заявил, что ВСУ на нескольких направлениях на востоке Украины оказались в сложной ситуации из-за преимущества России в вооружении и личном составе.

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      Многострадальный пригород Донецка – Марьинка – полностью освобожден от ВСУ. Это случилось почти через десять лет после того, как начались первые бои за этот населенный пункт. Он считался неприступной цитаделью и оказывал огневое давление на Донецк, но теперь наконец-то перешел под контроль ВС РФ, которым предстоит двигаться дальше.

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      Урсула фон дер Ляйен несет прямую ответственность за разжигание конфликта в секторе Газа, заявила депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли, обозвав главу ЕК «фрау геноцид». Обострение на Ближнем Востоке действительно несет для карьеры Урсулы серьезные риски. Может быть, даже в большей степени, чем провал контрнаступления ВСУ.

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