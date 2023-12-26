Если Зеленский сохранит власть, то он продолжит выжигать украинское политическое пространство. Ощущая свою слабость и шаткость положения (ведь враги никуда не денутся – посадить Залужного и Порошенко нельзя), начнет закручивать гайки внутри украинской элиты. Собственно, уже начал.8 комментариев
Басманный суд арестовал журналистку Гессен за фейки
Суд в Москве заочно арестовал журналистку Машу Гессен по делу о фейках о Российской армии
Басманный суд Москвы заочно арестовал журналистку Марию Гессен по делу о распространении ложной информации о Вооруженных силах России, сообщили в пресс-службе суда.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия, избрав М. А. Гессен меру пресечения в виде заочного ареста на срок два месяца с момента экстрадиции или задержания», – приводит ТАСС сообщение суда.
Гессен обвиняют по ст. 207.3 УК России – публичное распространение заведомо ложной информации о российских войсках по мотивам политической ненависти.
По данным ТАСС, причиной уголовного дела стало интервью Гессен блогеру Юрию Дудю** (признан иноагентом) на YouTube, в котором она «сообщила недостоверную информацию о якобы имевших место преступлениях военнослужащих Российской армии в Буче Киевской области».
Гессен – бывший директор русской службы «Радио Свобода*» (признано СМИ-иноагентом), а также бывший редактор и директор журнала и издательства «Вокруг света», известна как активистка ЛГБТ-движения (признано экстремистским).
* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента
** Признан(а) в РФ иностранным агентом