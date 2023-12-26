Мурашко: Регионы начали закупку обновленной вакцины от COVID «Спутник лайт»

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, во вторник начал выпускаться новый антигенный состав вакцины «Спутник лайт», и регионы уже начали ее закупать, передает ТАСС.

Мурашко добавил, что по одному из видов вакцин у производителя были технологические сложности, но сейчас они преодолены – вакцина вышла в гражданский оборот и поступила в медорганизации.

Отвечая на вопрос о росте заболеваемости, он отметил, что подъем заболеваемости действительно наблюдается, но он происходит практически в тот же период ежегодно. Мурашко добавил, что коронавирусная инфекция приобрела определенную сезонность, в этом году циркулирует еще грипп А, плюс еще ряд возбудителей.

Он также отметил, что «не для всех категорий граждан в программе государственных гарантий включается вакцинация от пневмококка, но рекомендовать ее нужно каждому».

Напомним, 11 декабря Минздрав зарегистрировал обновленную вакцину «Спутник лайт».