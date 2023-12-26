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Мурашко: Регионы начали закупку обновленной вакцины от COVID
Мурашко: Регионы начали закупку обновленной вакцины от COVID «Спутник лайт»
Регионы России уже начали закупать обновленную вакцину от коронавируса «Спутник лайт», сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
По его словам, во вторник начал выпускаться новый антигенный состав вакцины «Спутник лайт», и регионы уже начали ее закупать, передает ТАСС.
Мурашко добавил, что по одному из видов вакцин у производителя были технологические сложности, но сейчас они преодолены – вакцина вышла в гражданский оборот и поступила в медорганизации.
Отвечая на вопрос о росте заболеваемости, он отметил, что подъем заболеваемости действительно наблюдается, но он происходит практически в тот же период ежегодно. Мурашко добавил, что коронавирусная инфекция приобрела определенную сезонность, в этом году циркулирует еще грипп А, плюс еще ряд возбудителей.
Он также отметил, что «не для всех категорий граждан в программе государственных гарантий включается вакцинация от пневмококка, но рекомендовать ее нужно каждому».
Напомним, 11 декабря Минздрав зарегистрировал обновленную вакцину «Спутник лайт».