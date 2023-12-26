Если Зеленский сохранит власть, то он продолжит выжигать украинское политическое пространство. Ощущая свою слабость и шаткость положения (ведь враги никуда не денутся – посадить Залужного и Порошенко нельзя), начнет закручивать гайки внутри украинской элиты. Собственно, уже начал.6 комментариев
«Калашников» передал Минобороны первую серийную партию СВЧ
«Калашников» передал Минобороны России первую серийную партию СВЧ
Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) успешно прошла приемку, первая серийная партия оружия передана заказчику, сообщили в пресс-службе концерна «Калашников».
По сообщению пресс-службы, СВЧ производства АО «Концерн «Калашников» успешно прошла приемку, первая серийная партия отгружена заказчику, передает ТАСС.
Как отметил президент концерна Алан Лушников, СВЧ обладает улучшенной кучностью стрельбы и эргономикой и позволяет использовать любые прицельные комплексы.
Напомним, в начале октября снайперскую винтовку Чукавина отправили в серийное производство.