Если Зеленский сохранит власть, то он продолжит выжигать украинское политическое пространство. Ощущая свою слабость и шаткость положения (ведь враги никуда не денутся – посадить Залужного и Порошенко нельзя), начнет закручивать гайки внутри украинской элиты. Собственно, уже начал.8 комментариев
ВСУ потеряли до 205 военных на Донецком направлении за сутки
Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении за сутки составили до 205 военнослужащих, сообщили в Минобороны России.
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены: самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, две самоходные артиллерийские установки «Акация», гаубица «Мста-Б», орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30, говорится в Telegram-канале ведомства.
На Купянском направлении отражены три атаки штурмовых групп 60-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 25 военнослужащих, танк, три автомобиля и самоходная артиллерийская установка «Акация».
На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» отразили атаку штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики. Потери противника составили до 195 военнослужащих, танк, три пикапа, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Акация» и САУ «Гвоздика».
На Южно-Донецком направлении потери противника составили до 150 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».
На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск отражена атака штурмовой группы 117-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, два автомобиля, орудие Д-20.
На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».
Средствами противовоздушной обороны сбито два самолета Су-24 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Жовтень Николаевской области и Николаевка Днепропетровской области. Перехвачено пять реактивных снарядов HIMARS.
Кроме того, уничтожено 24 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Токаревка Харьковской области, Кременная, Сватово, Лисичанск Луганской народной республики, Горловка, Александровка, Старомихайловка Донецкой народной республики, Обрывка Херсонской области.