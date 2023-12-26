Сколько запущено болячек из-за стресса, сидения в подвалах. Сколько инфарктов, инсультов. Сколько раз скорая не смогла доехать к больным просто потому, что связь не ловит. Эти люди могли бы жить, но не живут. И это тоже преступление украинского режима.12 комментариев
«Грады» уничтожили замаскированные позиции ВСУ под Артемовском
Минобороны: «Грады» ВДВ уничтожили замаскированные позиции ВСУ под Артемовском
Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» российских десантников уничтожили замаскированные позиции Вооруженных сил Украины на Артемовском направлении, сообщили в Министерстве обороны России.
Артиллерийские подразделения ВДВ на Артемовском направлении в зоне проведения специальной военной операции подавили пункты управления, артиллерийских батарей ВСУ, уничтожили склады с боеприпасами, передает ТАСС.
В сообщении Минобороны уточняется, что десантники выпускают 122-мм осколочно-фугасные снаряды и накрывают мощным огнем огромную площадь, уничтожают замаскированные позиции ВСУ с живой силой противника. В ходе нанесения огневого поражения было уничтожено до взвода пехоты противника.
В военном ведомстве отметили, что расчеты боевых машин находятся на круглосуточном дежурстве, а перезаряжание РСЗО «Град» расчеты производят в запасных районах, после чего выдвигаются на новые огневые позиции для нанесения ударов по вновь выявленным целям.
Ранее сообщалось, что российские военнослужащие под Артемовском начали применять беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для доставки снарядов и провизии на позиции в первой линии обороны.