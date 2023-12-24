ВС России поразили американскую установку Paladin на Херсонском направлении

Tекст: Валерия Городецкая

Потери ВСУ на этом направлении составили до 80 военнослужащих и три автомобиля. Также нанесено поражение гаубице «Мста-Б», установке «Гвоздика» и гаубице Д-30», говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

На Запорожском направлении ВС России поразили живую силу и технику 33-й, 117-й, 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой и 71-й егерской бригад ВСУ в районах Работино, Вербового, Жеребянок и Мирного Запорожской области.

Украинская армия потеряла на этом направлении до 70 военнослужащих, одну бронемашину, три автомобиля, а также артиллерийскую установку «Гвоздика».

На аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области Российская армия нанесла поражение ЗРК NASAMS производства Норвегии и Crotale-NG производства Франции. Также поражены авиационная техника, средства навигационного обеспечения полетов и авиационные боеприпасы на аэродромах Канатово Кировоградской области и Днепр, живая сила и военная техника ВСУ в 127 районах.

Российская ПВО сбила три украинских Су-27 и один Су-24 в районах Широкого, Одаровки Запорожской области и Григоровки Днепропетровской области. Перехвачены три противорадиолокационные ракеты HARM, три снаряда РСЗО HIMARS и противокорабельная ракета «Нептун».

Также уничтожены 49 украинских БПЛА в районах Старомихайловки ДНР, Золотаревки ЛНР, Василевки, Голой Пристани Херсонской области, Бердянска, Новогоровки и Мирного Запорожской области.

Всего с начала СВО уничтожено 558 самолетов, 261 вертолет, 10 040 беспилотников, 442 ЗРК, 14 299 танков и других бронемашин, 1189 РСЗО, 7479 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 660 единиц спецтехники.