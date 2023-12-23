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Из Украины сбежали 10 волонтеров, отправившихся за гуманитарной помощью
На Украине 10 добровольцев воспользовались разрешением на выезд из страны для привоза гумпомощи и сбежали из нее, сообщил глава украинской военной администрации Херсонской области Александр Прокудин.
Прокудин заявил, что дал разрешение на пересечение границы для представителей организаций «Единая Украина» и «Аджалык», они выехали за границу страны и привезли гуманитарную помощь, сообщил Прокудин, передает РИА «Новости».
Он пояснил, что после этого они решили выехать во второй раз, но уже не вернулись, всего это 10 человек.
Сейчас дело расследуют правоохранители, нарушителей планируется привлечь к ответственности.
Ранее украинский журналист Алексей Печий получил аккредитацию на саммит ЕС в Брюсселе, но не стал возвращаться на Украину, и воспользовался им, чтобы сбежать из страны.