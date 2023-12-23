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Хирург: Ивлеева сделала пластику ушей и век
Хирург Володченков: Ивлеева сделала пластику ушей и век
Телеведущая Анастасия Ивлеева, вероятно, перенесла несколько пластических операций, убрав мешки под глазами, а также, по всей видимости, провела коррекцию лопоухости, заявил член российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Иван Володченков.
Ивлеева проделывала пластические операции постепенно, потому они резко не бросались в глаза, не меняли восприятие ее лица, сказал Володченков «Комсомольской правде».
Возрастных изменений у 32-летней телеведущей немного, но еще несколько лет назад у нее наблюдались грыжи нижних век – наплывающие мешки под глазами. По всей видимости, ей сделали трансконъюктивальную блефаропластику – удаление этих грыж через слизистую без разреза на коже, продолжил эксперт.
Также, по всей видимости, она провела отопластику или коррекцию лопоухости.
Ранее общественники заявили на Ивлееву в прокуратуру из-за «голой» вечеринки. Сама блогер заявила, что не видит ничего «бесовского» в организованном ею мероприятии, и пообещала продолжение. Участвовавшего в вечеринке рэпера Николая Васильева задержали, суд оштрафовал его.