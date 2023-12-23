Хирург: Ивлеева сделала пластику ушей и век

Хирург Володченков: Ивлеева сделала пластику ушей и век

Tекст: Алексей Дегтярев

Ивлеева проделывала пластические операции постепенно, потому они резко не бросались в глаза, не меняли восприятие ее лица, сказал Володченков «Комсомольской правде».

Возрастных изменений у 32-летней телеведущей немного, но еще несколько лет назад у нее наблюдались грыжи нижних век – наплывающие мешки под глазами. По всей видимости, ей сделали трансконъюктивальную блефаропластику – удаление этих грыж через слизистую без разреза на коже, продолжил эксперт.

Также, по всей видимости, она провела отопластику или коррекцию лопоухости.

Ранее общественники заявили на Ивлееву в прокуратуру из-за «голой» вечеринки. Сама блогер заявила, что не видит ничего «бесовского» в организованном ею мероприятии, и пообещала продолжение. Участвовавшего в вечеринке рэпера Николая Васильева задержали, суд оштрафовал его.