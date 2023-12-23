Москвичам пообещали морозы в новогоднюю ночь

Tекст: Кристина Цыцура

Как рассказал синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин, 29 декабря в Москву придет похолодание, оно не продлится долго. Уже 30 и 31 декабря днем температура будет колебаться от нуля до плюс двух градусов, но к вечеру похолодает до минус трех градусов, передает «Вечерняя Москва».

Ильин добавил, что в новогоднюю ночь может пойти снег. Ветер ожидается юго-западный, достаточно плотный по силе — от 4 до 7 метров в секунду.

Также синоптик предупредил о вероятности гололедицы в новогоднюю ночь.