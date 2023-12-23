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Москвичам пообещали морозы в новогоднюю ночь
В ночь с 31 декабря на 1 января синоптики прогнозируют легкие морозы до минус трех градусов и гололедицу в Москве.
Как рассказал синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин, 29 декабря в Москву придет похолодание, оно не продлится долго. Уже 30 и 31 декабря днем температура будет колебаться от нуля до плюс двух градусов, но к вечеру похолодает до минус трех градусов, передает «Вечерняя Москва».
Ильин добавил, что в новогоднюю ночь может пойти снег. Ветер ожидается юго-западный, достаточно плотный по силе — от 4 до 7 метров в секунду.
Также синоптик предупредил о вероятности гололедицы в новогоднюю ночь.