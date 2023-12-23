Выполнит ли Израиль требования США прекратить военную операцию в Газе до января 2024 года? Сомнительно. Команда Байдена продолжит маневрировать, как корабль Одиссея. Только навряд ли повторит его успех.0 комментариев
Умер композитор Мурад Кажлаев
В Дагестане на 93-м году жизни умер композитор Мурад Кажлаев
Герой Труда России, народный артист СССР композитор Мурад Кажлаев умер в Дагестане на 93-м году жизни, сообщили в министерстве культуры республики.
В ведомстве сообщили, что творческое наследие и многогранная профессиональная деятельность Мурада Кажлаева стали одним из самых высоких достижений дагестанской культуры XX века, передает ТАСС.
Министр культуры Дагестана Зарема Бутаева отметила работу Кажлаева по созданию республиканской школы для особо одаренных детей.
Мурад Кажлаев родился 15 января 1931 года, он один из основоположников дагестанской композиторской школы, автор первого национального балета «Горянка».