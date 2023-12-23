Эксперт: Ставить подписи в поддержку Путина будут представители всех социальных групп

Политолог Асафов: Для Путина значим каждый шаг в электоральных процедурах

Tекст: Андрей Резчиков

«Президент, как юрист, понимает значимость каждого шага в электоральных процедурах, закрепленных законом. Несмотря на часто легкомысленное отношение к законодательству разных политических субъектов, представителей разных партий, безусловно, чистыми и прозрачными делает выборы только соблюдение законодательства и обеспечение общественного наблюдения», – считает Александр Асафов, политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной Палаты по общественной экспертизе законопроектов.

«В такой ответственной кампании, как выборы президента России, предельно важно обеспечить юридическую чистоту, сделать каждый шаг прозрачным и понятным для всех, – продолжил политолог. – Поэтому важно не только соблюдение законодательства, но и широкое информирование избирателей о том, какие это этапы и почему у них такая последовательность».

Владимир Путин, его избирательный штаб и инициативная группа, которая выдвинула кандидатуру действующего главы государства на президентские выборы, «стараются, чтобы все избирательные процедуры были соблюдены, и вся кампания прошла на высоком правовом уровне». «Есть законодательная рамка по поводу времени сбора подписей, но учитывая социологические показатели, это количество наберется достаточно быстро. Люди поддерживают Путина и с готовностью будут оставлять подписи в его поддержку. Это совершенно очевидно», – добавил собеседник.

По мнению Асафова, свои подписи за Путина будут ставить люди из самых разных социальных сфер. «Как мы видим по составу инициативной группы и по высказываниям различных представителей общества, это люди от медиков до военных, выходцы из сферы культуры, здравоохранения, образования, это артисты, спортсмены, руководители театров. Определить, какой категории людей будет больше, невозможно, поскольку Путин – это кандидат всего народа. Поэтому, я думаю, будет равное представительство всех социальных групп в том виде, как они представлены в обществе», – уверен политолог.

В субботу по всей стране стартовал сбор подписей за кандидатуру Владимира Путина на выборах президента России. Как сообщили в штабе кандидата, сбор продолжится до конца января. Как самовыдвиженцу главе государства нужно собрать не менее 300 тыс. и не более 315 тыс. подписей, причем не более 7,5 тыс. в одном субъекте. Подписные листы и другие документы кандидаты смогут подать в Центризбирком в период с 27 декабря по 31 января включительно.

В избирательном штабе Путина в Москве юристы проводят обучение волонтеров, которые будут собирать подписи в своих регионах. Им рассказывают о возможных нарушениях, которые могут возникнуть в ходе сбора, и как этого избежать.

Собирать подписи будут не только в региональных штабах за поддержку Путина, но и в отделениях «Народного фронта». «Фронтовики» опубликуют в соцсетях контактные данные штабов и график приема подписей, чтобы избежать очередей.