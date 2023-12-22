Названы главные политические события недели в России

Политолог Чеснаков: Старт президентской кампании стал самым популярным событием среди россиян

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Основное событие, которое прошло за последнюю неделю – это заседание инициативной группы по выдвижению Владимира Путина в качестве кандидата в президенты. По сути дела, это стало базовым событием после того, как ранее глава государства заявил о готовности баллотироваться», – рассказал Алексей Чеснаков, научный руководитель Центра политической конъюнктуры.

«Затем 17 декабря здесь на выставке прошел съезд «Единой России». Это новый формат работы в большом публичном пространстве, где, с одной стороны, присутствуют представительства регионов, а с другой – проходит съезд крупнейшей российской политической силы. Это было первое крупное политическое выступление Путина именно в качестве кандидата. Мне кажется, это как раз демонстрация особого отношения к выставке, к ЕР и вообще к тематике избирательной кампании», – отметил он.

«Эта выставка является некой находкой для создания нового политического пространства и символизирует достижения, гордость за прошлое, уверенность в настоящем и надежду на будущее. И это сквозит в презентациях регионов, в идеологических конструктах, которыми выставка наполнена. И мне кажется, то же самое сквозило и в выступлении Путина, и в целом – на съезде ЕР», – добавил он.

«Вообще, голосование на выборах президента – это голосование за персоналии, а не за идеологии. Но когда партии выдвигают своих кандидатов, это тоже имеет особое значение, это позволяет в какой-то мере сверить часы и понять, насколько их позиции, их программы соответствуют ожиданиям. К тому же это позволяет не только увидеть какие-то перспективы, связанные с конкретными президентскими выборами, но позволяет прокинуть мостик к следующим выборам в Госдуму, которые состоятся в 2026 году», – подчеркнул эксперт.

По его словам, в последнюю неделю «Итоги года» с Путиным заняли первое место по популярности в обществе, а на второе переместилась СВО. «На протяжении последних почти двух лет СВО была на первом месте и единственный раз она уступала первое место только нападению ХАМАС на Израиль. Все остальное время СВО однозначно, полноценно возглавляла топ. Это показывает понимание аудиторией важности того, что уже начинается избирательная кампания и процесс выдвижения кандидатов. «Прямая линия» стала драматургически важным событием первой части кампании», – пояснил аналитик.

«Вместе с тем будут нарастать попытки вмешательства в кампанию извне. Это не только медийные мероприятия, но и действия официальных органов. Например, Евросоюз в 12-м пакете антироссийских санкций ввел ограничения против 14 членов ЦИК. Мне это кажется несомненной попыткой давления и на ЦИК, и на российскую избирательную систему в целом», – акцентировал политолог.

«В ЦИК при регистрации самовыдвиженцев недавно говорили о том, что 16 человек заявили о намерении выдвинуться в качестве кандидатов в президенты. Это показатель развития нашей политической системы и доверия к ней со стороны самих участников», – подчеркнул собеседник.

«Что касается кажущегося отсутствия интриги на выборах, то в любом политическом событии, даже в котором результат известен, очень много зашито внутренних интриг. Они интересуют тех избирателей, которые хотели бы поучаствовать в разного рода мероприятиях по поддержке своих кандидатов. К примеру, в ближайшие дни мы поймем, кто выдвинут от КПРФ и от ЛДПР, за которых совокупно голосует почти 25% избирателей на разного рода выборах, то есть – около 20 млн человек», – напомнил Чеснаков.

Ранее Владимир Путин лично предложил художественному руководителю Театра Олега Табакова Владимиру Машкову, главврачу московской больницы № 52 Марьяне Лысенко и председателю Народного совета ДНР Артему Жоге стать сопредседателями его избирательного штаба. Сопредседатели штаба уже провели совещание с главой исполкома Народного фронта Михаилом Кузнецовым в режиме ВКС.