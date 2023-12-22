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    22 декабря 2023, 14:44

    Названы главные политические события недели в России

    Политолог Чеснаков: Старт президентской кампании стал самым популярным событием среди россиян

    Названы главные политические события недели в России
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Главные политические события прошедшей недели в России – это заседание инициативной группы по выдвижению Владимира Путина в качестве кандидата в президенты и XXI съезд «Единой России», на котором прошло первое крупное политическое выступление Путина в качестве кандидата, сказал политолог Алексей Чеснаков на площадке-студии Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

    «Основное событие, которое прошло за последнюю неделю – это заседание инициативной группы по выдвижению Владимира Путина в качестве кандидата в президенты. По сути дела, это стало базовым событием после того, как ранее глава государства заявил о готовности баллотироваться», – рассказал Алексей Чеснаков, научный руководитель Центра политической конъюнктуры.

    «Затем 17 декабря здесь на выставке прошел съезд «Единой России». Это новый формат работы в большом публичном пространстве, где, с одной стороны, присутствуют представительства регионов, а с другой – проходит съезд крупнейшей российской политической силы. Это было первое крупное политическое выступление Путина именно в качестве кандидата. Мне кажется, это как раз демонстрация особого отношения к выставке, к ЕР и вообще к тематике избирательной кампании», – отметил он.

    «Эта выставка является некой находкой для создания нового политического пространства и символизирует достижения, гордость за прошлое, уверенность в настоящем и надежду на будущее. И это сквозит в презентациях регионов, в идеологических конструктах, которыми выставка наполнена. И мне кажется, то же самое сквозило и в выступлении Путина, и в целом – на съезде ЕР», – добавил он.

    «Вообще, голосование на выборах президента – это голосование за персоналии, а не за идеологии. Но когда партии выдвигают своих кандидатов, это тоже имеет особое значение, это позволяет в какой-то мере сверить часы и понять, насколько их позиции, их программы соответствуют ожиданиям. К тому же это позволяет не только увидеть какие-то перспективы, связанные с конкретными президентскими выборами, но позволяет прокинуть мостик к следующим выборам в Госдуму, которые состоятся в 2026 году», – подчеркнул эксперт.

    По его словам, в последнюю неделю «Итоги года» с Путиным заняли первое место по популярности в обществе, а на второе переместилась СВО. «На протяжении последних почти двух лет СВО была на первом месте и единственный раз она уступала первое место только нападению ХАМАС на Израиль. Все остальное время СВО однозначно, полноценно возглавляла топ. Это показывает понимание аудиторией важности того, что уже начинается избирательная кампания и процесс выдвижения кандидатов. «Прямая линия» стала драматургически важным событием первой части кампании», – пояснил аналитик.

    «Вместе с тем будут нарастать попытки вмешательства в кампанию извне. Это не только медийные мероприятия, но и действия официальных органов. Например, Евросоюз в 12-м пакете антироссийских санкций ввел ограничения против 14 членов ЦИК. Мне это кажется несомненной попыткой давления и на ЦИК, и на российскую избирательную систему в целом», – акцентировал политолог.

    «В ЦИК при регистрации самовыдвиженцев недавно говорили о том, что 16 человек заявили о намерении выдвинуться в качестве кандидатов в президенты. Это показатель развития нашей политической системы и доверия к ней со стороны самих участников», – подчеркнул собеседник.

    «Что касается кажущегося отсутствия интриги на выборах, то в любом политическом событии, даже в котором результат известен, очень много зашито внутренних интриг. Они интересуют тех избирателей, которые хотели бы поучаствовать в разного рода мероприятиях по поддержке своих кандидатов. К примеру, в ближайшие дни мы поймем, кто выдвинут от КПРФ и от ЛДПР, за которых совокупно голосует почти 25% избирателей на разного рода выборах, то есть – около 20 млн человек», – напомнил Чеснаков.

    Ранее Владимир Путин лично предложил художественному руководителю Театра Олега Табакова Владимиру Машкову, главврачу московской больницы № 52 Марьяне Лысенко и председателю Народного совета ДНР Артему Жоге стать сопредседателями его избирательного штаба. Сопредседатели штаба уже провели совещание с главой исполкома Народного фронта Михаилом Кузнецовым в режиме ВКС.

    22 декабря 2023, 09:09
    Путин передал акции «Рольфа» во временное управление Росимущества
    Путин передал акции «Рольфа» во временное управление Росимущества
    @ Антон Ваганов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Акции автодилера «Рольф» и его дочерние компании передаются во временное управление Росимущества, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

    Согласно документу, во временное управление переходят 15 198 акций «Рольфа», принадлежащих «Рольф моторс», и 660 759 610 акций «Рольфа», которыми владел кипрский офшор «Деланс лимитед», передает ТАСС.

    Под временное управление попадут также все доли в уставном капитале «Рольф эстейт Санкт-Петербург», «Рольф моторс» и «Рольф тех».

    Ранее прокуратура просила приговорить директора департамента развития бизнеса группы компаний «Рольф» Анатолия Кайро к девяти годам колонии общего режима.

    Напомним, в 2019 году СК возбудил в отношении главы «Рольфа» и ряда руководителей компании уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд рублей.

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    21 декабря 2023, 16:27
    Путин прервал совещание ради разговора с участницей акции «Елка желаний»
    Путин прервал совещание ради разговора с участницей акции «Елка желаний»
    @ t.me/news_kremlin

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин прервал заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, чтобы узнать, как выполнено желание девочки – участницы акции «Елка желаний». Президент назвал звонок Ксении Мазневой не менее важным делом, чем работа Совета.

    «Мы с вами занимаемся очень важным делом, но есть не менее важные дела. Например, все вы участвовали в акции «Елка желаний» и сопровождаете своих подопечных. Я должен отлучиться на несколько минут и узнать, как идут дела у Ксении Мазневой, которая хотела попробовать себя в роли ведущей новостей», – сказал Путин.

    Глава государства исполнил мечту 13-летней Ксении из Санкт-Петербурга – попробовать себя в роли ведущей новостей.

    Вместе с телеведущей Екатериной Андреевой Ксения записала подводку в виртуальной студии Первого канала, а также к сюжету программы «Время». Своими впечатлениями школьница поделилась с Путиным в телефонном разговоре, говорится на сайте Кремля.

    4 декабря на площадке международной премии #МыВместе Путин присоединился к всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» и выбрал три шара-открытки с новогодними желаниями детей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации.

    Ксения учится в седьмом классе, увлекается рисованием. В будущем девочка хочет стать журналистом. Она из многодетной семьи – у Ксении есть два младших брата. Врачи поставили Ксении диагноз – врожденный порок развития конечностей. Девочка передвигается на коляске, но на маленькие дистанции ходит в сопровождении родителей.



    Коментарии (9)
    21 декабря 2023, 19:28
    Мадуро рассказал Путину о переговорах с президентом Гайаны

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе телефонного разговора проинформировал российского лидера Владимира Путина о переговорах с президентом Гайаны по ситуации вокруг района Эссекибо.

    Путин поддержал разрешение территориального спора Венесуэлы и Гайаны относительно района Эссекибо политико-дипломатическим путем, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    В ходе переговоров венесуэльский и российский лидеры также затронули вопросы сотрудничества в области энергетики, торговли и инвестиций, а также культурно-гуманитарной сфере. Они обсудили общность подходов к формированию справедливого многополярного миропорядка, непринятие противозаконных санкций и вмешательства во внутренние дела стран.

    Кроме того, президенты поздравили друг друга с наступающими новогодними и рождественскими праздниками и договорились продолжать контакты. Путин пригласил Мадуро посетить Россию в следующем году.

    Ранее лидер Бразилии и премьер-министр договорились с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро о прямых переговорах с Гайаной по территориальному спору вокруг района Эссекибо. В ходе переговоров президенты Венесуэлы и Гайаны условились не применять силу в территориальном споре.

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    21 декабря 2023, 15:59
    Путин назвал способ избежать всплесков цен на отдельные товары
    Путин назвал способ избежать всплесков цен на отдельные товары
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Избежать резких скачков цен на отдельные товары можно посредством построения экономики предложения на российском рынке, заявил президент России Владимир Путин.

    «Подчеркну, построение именно такой экономики – экономики предложения, в том числе позволит в будущем избегать всплесков цен на отдельные товары. А такие проблемы, как вы знаете, есть. Наши граждане столкнулись с подобными ценовыми скачками в последние месяцы», – сказал глава государства в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, передает ТАСС.

    Необходимо обеспечить достаточное предложение товаров на внутреннем рынке России, заявил Путин. Это касается как потребительского сегмента, так и инвестиционного, подчеркнул президент.

    «За счет деловой активности обеспечить растущий спрос внутреннего рынка достаточным предложением по широкой группе товаров, имею в виду как товары потребительского сегмента, так и продукцию инвестиционного спроса: машины, станки, технологическое оборудование», – сказал Путин.

    Ранее Путин заявил, что преодолевать бедность нужно с помощью экономики квалифицированных кадров.

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    21 декабря 2023, 15:54
    Путин: Тенденцию на снижение рождаемости в России пока не удается переломить

    Tекст: Валерия Городецкая

    Наличие тенденции на снижение рождаемости в России известно, однако пока ее не удается преломить, заявил президент России Владимир Путин.

    «Мы знаем это хорошо, пока не удается переломить тенденцию на снижение рождаемости», – сказал российский лидер на заседании по стратегическому развитию и национальным проектам, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что все планы по развитию инфраструктуры, социальной сферы и демографии в России предельно реалистичны.

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    21 декабря 2023, 17:05
    Путин: Америке и Европе пора закончить валять дурака
    Путин: Америке и Европе пора закончить валять дурака
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия не закрывается от Америки и Европы, им «пора закончить валять дурака» в ожидании крушения России, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

    «Хочу отметить, что мы не закрываемся от американского континента, от Северной Америки, США и Канады, мы не закрываемся от европейских стран… Им [Америке и Европе] вообще пора закончить валять дурака и ждать, пока мы рухнем», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что Вашингтон специально втащил Россию и Европу в конфликт на Украине, чтобы добиться своих целей.

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    21 декабря 2023, 21:38
    Эксперт: Развитие дорожной сети России находится под личным контролем президента

    Эксперт Корякин: Крупные федеральные автотрассы в России строятся с опережением сроков, несмотря на санкции

    Эксперт: Развитие дорожной сети России находится под личным контролем президента
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Строительство современных автомагистралей приводит к созданию новых рабочих мест, росту оборота грузов, развитию туризма и в целом оказывает огромный мультипликативный эффект на экономику регионов. Поэтому развитие транспортного комплекса России находится под личным контролем президента, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Союза российских городов Станислав Корякин. В четверг Путин принял участие в церемонии открытия автомобильной дороги М-12 «Восток».

    «Я сам часто езжу на машине, в том числе на юг – работаю в Южном федеральном округе. И я лично вижу, что наличие хорошей трассы оживляет всю придорожную инфраструктуру. Вдоль всего моего пути стремительно появляется много кафе, мотелей и других элементов сервиса. Это обеспечивает туристические пассажиропотоки в Краснодарский край, Крым, Севастополь, Ростовскую область, оказывает мультипликативный эффект на экономики целых регионов», – пояснил Станислав Корякин, политконсультант, член Экспертного совета Союза российских городов и член Общественного совета при Минприроды РФ.

    «Любая страна развивает свою дорожную сеть как стратегический актив. Поэтому то, что президент Путин уделяет этому направлению строительства особое внимание, абсолютно логично. Дороги – очень серьезный инвестиционный инфраструктурный проект. Благодаря вниманию главы государства обеспечивается и своевременное выделение средств на проекты, и качественное их исполнение подрядчиками – проектировщиками и строителями. В итоге под личным контролем президента расширяются возможности транспортного комплекса страны, модернизируется логистическая инфраструктура по всей России», – подчеркнул собеседник.

    «При этом и в 2014 году, и в 2022 году, когда происходило усиление санкций, Запад рассчитывал, что давление может «схлопнуть» все инфраструктурные проекты в нашей стране. Что скрывать, такие опасения были и в России. А теперь даже по другую сторону баррикад рождается понимание, что российская экономика справилась с рестрикциями и даже развивается. А введение в эксплуатацию масштабных проектов, в том числе и крупных федеральных автотрасс, происходит даже с опережением сроков», – отмечает аналитик.

    По его словам, в настоящее время в России происходит структурная перестройка экономики: «Ранее мы были завязаны на поставщиков из Европы или других западных производителей. А сейчас идет процесс запуска собственного производства. Это касается и выпуска всего необходимого для развития транспортной инфраструктуры».

    Эксперт подчеркнул, что успешная реализация президентского нацпроекта «Качественные безопасные дороги» подтверждается статистикой – в России увеличилась скорость перемещения грузов по дорогам, что привело к более быстрому обороту товаров и, соответственно, более быстрому обороту денег. «Также очевидно, что появление современных безопасных магистралей повлекло снижение аварийности и количества смертей в ДТП», – резюмировал он.

    В четверг президент Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в церемонии открытия завершающих участков автомобильной дороги М-12 «Восток» до Казани. «Сегодня мы делаем еще один важный шаг в развитии трассы М-12 «Восток», которая станет частью международного, евразийского транспортного маршрута «Россия», – сказал глава государства.

    «В целом поездки на автомобиле на этом направлении станут более удобными и – что немаловажно – безопасными. Возрастут объемы и эффективность грузоперевозок. Хороший стимул получит развитие внутреннего туризма», – отметил президент. По его словам, трасса, которая проходит через Московскую, Нижегородскую, Владимирскую области, Чувашию и Татарстан, повысит инвестиционную привлекательность этих регионов, будет способствовать созданию рабочих мест, строительству жилья, открытию и росту компаний в сфере промышленности, сельского хозяйства, логистики, в сфере услуг.

    Строительство трассы протяженностью 810 км завершили на семь месяцев раньше срока. Благодаря новой автостраде, время в пути от Москвы до столицы Татарстана сократится с 12 до 6,5 часов. Федеральная трасса М-12 «Восток» Москва – Казань – Екатеринбург – Тюмень, общая протяженность которой составит 1980 км, является одним из основных участков международного транспортного маршрута «Россия». В 2024 году магистраль планируется продлить до Екатеринбурга, а в 2025 году – до Тюмени. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что новая магистраль станет ключевой транспортной артерией России.

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    21 декабря 2023, 16:11
    Путин поручил оперативно установить единый федеральный статус многодетных

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам дал поручение оперативно установить на федеральном уровне единый статус многодетной семьи.

    «Я прошу коллег из правительства и из регионов самым внимательным образом проработать меры, направленные на защиту материнства и детства, на укрепление семейных ценностей, в том числе важно возродить традиции многодетной семьи», – приводит его слова ТАСС.

    Он подчеркнул, что «как мы и договаривались, нужно установить статус многодетной семьи на федеральном уровне. Люди просят об этом, это справедливая просьба и справедливое требование. [Установить статус с] соответствующими льготами и механизмами поддержки, которые будут гарантированы, причем гарантированы по всей стране единообразно. Принять такое решение нужно оперативно».

    Также Путин рассказал, что ожидаемая продолжительность жизни россиян по итогам 10 месяцев 2023 года превысила допандемийный уровень.

    «По итогам 10 месяцев текущего года ожидаемая продолжительность жизни в России превысила допандемийный уровень, снижается смертность, в том числе младенческая. Она сейчас на историческом минимуме», – сказал он.

    Ранее Путин заявил, что наличие тенденции на снижение рождаемости в России известно, однако пока ее не удается преломить.

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    21 декабря 2023, 16:23
    Путин назвал сбережение россиян приоритетом «на поколения вперед»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сбережение народа является приоритетом «на поколения вперед», заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

    «Вновь хочу подчеркнуть: сбережение народа – это наш приоритет на поколения вперед. Повторю, что в ходе подготовки и реализации долгосрочной стратегии развития страны, обновленных национальных проектов первостепенное значение нужно уделять именно вопросам поддержки семьи», – цитирует Путина ТАСС.

    Также на заседании президент поручил оперативно установить на федеральном уровне единый статус многодетной семьи.

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    21 декабря 2023, 15:28
    Путин призвал запустить обновленные национальные проекты

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Необходимо начать обновленные национальные проекты, расширив планирование до 2036 года, сказал президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

    Действующие сейчас национальные проекты, сформированные в 2018 году, завершаются в 2024 году, напомнил президент, передает ТАСС.

    «А значит, нам предстоит уточнить национальные цели развития, расширить горизонт планирования до 2036 года. Поставить задачи, определить целевые параметры развития, которые соответствуют и нашим возросшим возможностям, и более высоким запросам общества, это естественно. И конечно, нужно подготовить и своевременно запустить обновленные национальные проекты», – добавил он.

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    21 декабря 2023, 15:34
    Путин: Преодолевать бедность нужно с помощью экономики квалифицированных кадров

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Проблема бедности решается с помощью формирования экономики квалифицированных кадров и хороших заработных плат, заявил президент Владимир Путин на совещании по стратегическому развитию и нацпроектам.

    «Сегодня в России сложились уникальные рыночные возможности для открытия современных производств и модернизации действующих предприятий, для создания новых, и хочу это особо отметить, хорошо оплачиваемых рабочих мест. Наша экономика должна стать экономикой квалифицированных кадров и хороших, высоких зарплат», – цитирует президента ТАСС.

    По его словам, квалифицированные кадры – это ключ к повышению доходов граждан и преодолению проблем бедности. «Нужно обязательно закрепить позитивную динамику инвестиций в экономику в целом», – добавил он.

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    21 декабря 2023, 15:46
    Путин: Все планы по развитию России предельно реалистичны

    Tекст: Валерия Городецкая

    Планы, касающиеся развития инфраструктуры, социальной сферы и демографии в России, предельно реалистичны, заявил президент России Владимир Путин.

    «Все наши планы в развитии инфраструктуры, социальной сферы, в поддержке демографии предельно реалистичны. <…> Они опираются на экономические возможности страны, учитывают динамику ее отраслей, индустриальный рост», – подчеркнул российский лидер, открывая заседание Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам по итогам года, его слова приводит сайт Кремля.

    Ранее Путин призвал запустить обновленные национальные проекты.

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    21 декабря 2023, 15:40
    Путин назвал ключевым индикатором работы властей оценку граждан

    Tекст: Ольга Иванова

    Оценка граждан является главным индикатором работы властей, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

    «Ключевой критерий эффективности нашей работы – это оценка граждан, мы с вами об этом многократно говорили. Как они [граждане] воспринимают динамику и темп, качество изменений в их жизни. Хочу еще раз обратить на это внимание всех коллег», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что необходимо начать обновленные национальные проекты, расширив планирование до 2036 года.


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    21 декабря 2023, 15:25
    Путин предложил «сверить часы» по целям на заседании Совета по нацпроектам

    Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин по видеосвязи проводит заседание Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, в ходе которого глава государства призвал «сверить часы» по поставленным целям.

    «Национальные цели определены на горизонте до 2030 года, и та «сверка часов», которую мы с вами регулярно проводим в конце года, важна не просто для оценки текущей ситуации, <…> но прежде всего для принятия конкретных управленческих решений по тем направлениям, которые требуют особого внимания, концентрации дополнительных сил, средств, ресурсов как на федеральном уровне, так и в регионах, на местах», – приводятся слова президента в Telegram-канале Кремля.

    «При этом ключевой критерий эффективности нашей работы – это оценка граждан, <…> как они воспринимают динамику, темп, качество изменений в их жизни. Хочу еще раз обратить на это внимание всех коллег», – добавил Путин.

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    22 декабря 2023, 12:41
    Песков объяснил передачу акций «Рольфа» Росимуществу

    Песков объяснил передачу акций «Рольфа» Росимуществу экономической целесообразностью

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Указ президента Владимира Путина о передаче во временное управление Росимуществу акций автодилера «Рольф» связан с экономической целесообразностью, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Передача во временное управление Росимущества акций «Рольфа» связано исключительно с экономической целесообразностью, соблюдением законов России и с учетом известной международной экономической конъюнктуры, сказал Песков, передает ТАСС.

    Напомним, Путин подписал указ о передаче акций автодилера «Рольф» и его дочерних компаний во временное управление Росимущества.

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