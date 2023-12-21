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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Зачем США устроили переполох в Красном море

    Нагнетая обстановку вокруг Красного моря, администрация США пытается развлечь избирателей новыми военными играми. За пару десятилетий после холодной войны они создали собственное представление о своей способности вмешиваться в любой региональный конфликт.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как научиться быть русским

    Мы прежде всего должны сами себя полюбить и русское в себе полюбить. Например, перестать экспортировать русскую чернуху и безнадегу. Мир должен видеть в России страну мечты, страну возможностей, центр мира, а не глухую окраину.

    4 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России стоит ограниченно надеяться на Орбана и Фицо

    Хорошо, что в Европе есть такие здравомыслящие политики, как премьеры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо. Они готовы сотрудничать с Россией, но они всё равно остаются частью западной системы и действуют в ее рамках.

    9 комментариев
    21 декабря 2023, 19:36

    Сбита летевшая в сторону Крымского моста украинская ракета

    Сбита летевшая в сторону Крымского моста украинская ракета
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские средства ПВО уничтожили украинскую ракету над Азовским морем, которая была обнаружена в четверг днем, сообщили в Минобороны.

    «21 декабря киевским режимом была предпринята попытка ракетной атаки по объектам на территории Российской Федерации. Российскими средствами ПВО украинская ракета была уничтожена над акваторией Азовского моря», – приводит ТАСС сообщение Минобороны России.

    Ранее сообщалось, что артиллеристы Вооруженных сил России уничтожили скрытые позиции ВСУ под Донецком. Воздушная разведка выявила места расположения украинских сил, после чего артиллеристы 9-й мотострелковой бригады первого армейского корпуса уничтожили цели.

    20 декабря 2023, 20:48
    В США придумали план развития Украины без денег
    В США придумали план развития Украины без денег
    @ Guillaume Payen/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    У Вашингтона есть план развития Украины, не предусматривающий ей выделение средств на нынешнем уровне, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    По его словам, согласно плану, Украина сможет стоять на собственных ногах в экономическом, военном и демократическом отношении, который предполагает, что в выделении ей помощи на нынешнем уровне не будет необходимости, передает РИА «Новости».

    Блинкен уточнил, что для этого США и союзники должны помочь Украине «преодолеть эти зиму, весну и лето».

    Напомним, Вашингтон предлагает передать Киеву замороженные активы России с помощью траншей Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития.

    Коментарии (34)
    21 декабря 2023, 08:48
    Немецкие СМИ подсчитали ежедневные потери ВСУ

    Focus: Ежедневные потери среди украинских военных составляют около 800 человек

    Немецкие СМИ подсчитали ежедневные потери ВСУ
    @ Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    Украинская армия ежедневно теряет убитыми и ранеными около 800 человек, пишет немецкое издание Focus.

    По данным издания, в среднем подсчитаны потери украинских военных, они ежедневно составляют около 800 человек, передает RT.

    В статье отмечается, что ВСУ необходимо набирать более 20 тыс. человек в месяц для восполнения потерь.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери вооруженных сил Украины (ВСУ) за контрнаступление превысили 159 тыс. военных, 121 самолет, 766 танков.

    Коментарии (27)
    21 декабря 2023, 13:56
    Рар: Запад начинает осознавать переоценку возможностей Украины

    Политолог Рар: На Западе стали понимать, что помощь Украине не приведет к поражению России

    Рар: Запад начинает осознавать переоценку возможностей Украины
    @ Artur Widak/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    На Западе пока не могут прийти к мысли о том, что Россия не проиграет, хотя начинают осознавать переоценку возможностей Украины. В высказывании президента Франции Эммануэля Макрона слышится понимание о том, что скоро будут нужны мирные переговоры. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее Макрон признал сомнения США и Европы по поводу будущего Украины.

    «Запад медленно начинает осознавать переоценку военных возможностей Украины. Там понимают, что дальнейшая военная поддержка украинцев приведет не к желаемому поражению России, а к финансовому и военному ослаблению самих США и ЕС», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «В Вашингтоне и Брюсселе судорожно обдумывают дальнейший план действий, пытаясь реалистично оценить силы Украины. Даже начались разговоры о принятии страны в ЕС и НАТО без утерянных территорий», – подчеркнул собеседник.

    «Но поскольку на Западе пока не могут прийти к мысли о том, что Россия не проиграет, соответствующие решения откладываются. Например, в Германии особенно упорно надеются на то, что у Украины может еще что-то получиться. Однако в высказывании французского президента Макрона уже проявляется понимание, что в 2024 году сторонам нужно будет садиться за стол переговоров», – резюмировал Рар.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности приглашения российского лидера Владимира Путина в 2024 году на торжества по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии, но только в случае проведения мирных переговоров по Украине.

    Кроме того, он отметил, что Франция считает важным не допустить победы России в конфликте, но среди европейских стран и США есть сомнения по поводу дальнейшей судьбы Украины.

    По его словам, сейчас на Украине решается вопрос о способности Европы жить в мире, Франция не воюет с Россией, но не может допустить, чтобы Россия победила. Макрон призвал и дальше поддерживать Украину, усилить оборону Киева и других уязвимых мест», отметив, что «в ближайшие месяцы придется принимать важные решения», не уточнив, какие.

    Также Макрон заявил, что при помощи Запада Украина одержала «стратегические победы», а именно недопущение продвижения России «дальше позиций, занятых в первые недели». Кроме того, он считает успехом западных стран включение в НАТО до сих пор остававшихся нейтральными Швеции и Финляндии. Вместе с тем он отметил, что ЕС и США мало преуспели в обрушении экономики России, обвинив в этом страны, которые помогают Москве обходить санкции.

    В Вашингтоне, в свою очередь, заявили, что у Соединенных Штатов есть план развития Украины, не предусматривающий ей выделение средств на нынешнем уровне. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена она сможет стоять на собственных ногах в экономическом, военном и демократическом отношении.

    Коментарии (15)
    21 декабря 2023, 13:20
    Лукьянов оценил изменение риторики США и Европы по Украине

    Политолог Лукьянов: Вряд ли у США есть план развития Украины без финансовой помощи

    Лукьянов оценил изменение риторики США и Европы по Украине
    @ Alexandros Michailidis/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Изменение риторики западных политиков обусловлено текущей ситуацией в мире. Госсекретарь США Блинкен успокаивает ЕС и Украину в условиях застрявшей в американском Конгрессе помощи. Макрон же традиционно говорит много ярких фраз, за которыми не следуют дела. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Федор Лукьянов. Ранее в Париже допустили приглашение президента России Владимира Путина во Францию.

    «Меняется ситуация и, как следствие, меняется отношение к ней», – сказал Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор клуба «Валдай. По его мнению, к риторике западных политиков следует относиться очень осторожно.

    Собеседник напомнил, что вопрос финансовой помощи Украине «застрял в Конгрессе, и администрация Байдена пока ничего с этим сделать не может». Поэтому госсекретарь США пока выступает с успокоительными речами, указал Лукьянов. «Блинкену важно убедить Киев и Европу в том, что Вашингтон сможет найти решение, якобы у них есть способы и возможности, а также то, что ситуация не фатальна», – пояснил политолог.

    При этом Лукьянов усомнился, что у США есть план развития Украины, не предусматривающий ей выделения средств на нынешнем уровне. «На мой взгляд, Вашингтон безуспешно пытается предпринять усилия по разрешению текущих противоречий», – считает собеседник.

    Аналогичная ситуация и с европейцами, добавил Лукьянов. Макрона он описал выражением «язык без костей». «Президент Франции говорит массу разных ярких фраз, за которыми ничего не стоит и из которых ничего не следует. И его заявления о возможности приглашения Путина во Францию из этой категории», – указал он.

    «Вместе с тем для европейцев очевидна надвигающаяся проблема: если в США действительно возникнет существенное торможение помощи Украине, то для Европы развитие событий станет близким к катастрофическому сценарию. И европейские чиновники не знают, что с этим делать. Взять на себя финансирование и помощь Киеву они не могут. Поэтому и звучат заявления о необходимости искать новые возможности», – детализировал политолог, отметив, что европейцы пока действуют в пожарном режиме – «что горит, то и тушим».

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможность приглашения президента России Владимира Путина в 2024 году на торжества по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии, но только в случае проведения мирных переговоров по Украине.

    Кроме того, позднее он отметил, что Франция считает важным не допустить победы России в конфликте, но среди европейских стран и США есть сомнения по поводу дальнейшей судьбы Украины.

    По его словам, сейчас на Украине решается вопрос о способности Европы жить в мире, Франция не воюет с Россией, но не может допустить, чтобы Россия победила. Макрон призвал и дальше поддерживать Украину, «усилить оборону Киева и других уязвимых мест», отметив, что «в ближайшие месяцы придется принимать важные решения», не уточнив, какие.

    Также Макрон заявил, что при помощи Запада Украина одержала «стратегические победы», а именно недопущение продвижения России «дальше позиций, занятых в первые недели». Кроме того, он считает успехом западных стран включение в НАТО до сих пор остававшихся нейтральными Швеции и Финляндии. Вместе с тем он отметил, что ЕС и США мало преуспели в обрушении экономики России, обвинив в этом страны, которые помогают Москве обходить санкции.

    В Вашингтоне, в свою очередь, заявили, что у Соединенных Штатов есть план развития Украины, не предусматривающий ей выделения средств на нынешнем уровне. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, страна сможет стоять на собственных ногах в экономическом, военном и демократическом отношении.

    Коментарии (5)
    20 декабря 2023, 21:12
    На Украине объявили в розыск банкира Фридмана

    На Украине объявили в розыск российского бизнесмена Фридмана

    На Украине объявили в розыск банкира Фридмана
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск российского бизнесмена Михаила Фридмана, следует из базы данных страны.

    Фридмана объявили в розыск как лицо, которое скрывается от досудебного расследования, датой исчезновения указано 10 октября 2023 года, передает ТАСС.

    Совладельца консорциума «Альфа-Групп» обвинили по статье о финансировании действий по изменению конституционного строя, захват власти и изменения границ Украины.

    Ранее на Украине Фридмана обвиняли в финансировании СВО и помощи Российский армии.

    Коментарии (14)
    21 декабря 2023, 00:52
    Макрон признал сомнения США и Европы по поводу будущего Украины

    Макрон признал, что Европа и США сомневаются по поводу будущего Украины

    Макрон признал сомнения США и Европы по поводу будущего Украины
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Франция считает важным не допустить победы России в конфликте, но среди европейских стран и США есть сомнения по поводу дальнейшей судьбы Украины, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в большом телеинтервью французским СМИ.

    В эфире телеканала France 5 Макрон заявил, что Европе повезло с нынешней администрацией в Вашингтоне, но есть сомнения по поводу будущего Украины, передает ТАСС.

    По его словам, сейчас на Украине решается вопрос о способности Европы жить в мире, Франция не воюет с Россией, но не может допустить, чтобы Россия победила. Макрон призвал и дальше поддерживать Украину, усилить оборону Киева и других уязвимых мест», отметив, что «в ближайшие месяцы придется принимать важные решения», не уточнив, какие.

    Также Макрон заявил, что при помощи Запада Украина одержала «стратегические победы», а именно недопущение продвижения России «дальше позиций, занятых в первые недели». Кроме того, он считает успехом западных стран включение в НАТО до сих пор остававшихся нейтральными Швеции и Финляндии. Вместе с тем он отметил, что ЕС и США мало преуспели в обрушении экономики России, обвинив в этом страны, которые помогают Москве обходить санкции.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у Вашингтона есть план развития Украины, не предусматривающий ей выделения средств на нынешнем уровне.

    Президент России Владимир Путин заявил, что мир на Украине будет тогда, когда будут достигнуты цели спецоперации. Президент отметил, что Украина сегодня не производит почти никаких вооружений, все получает «на халяву», но эта «халява» уже заканчивается.

    Коментарии (14)
    21 декабря 2023, 08:18
    В Германии заявили о дефиците военных ВСУ в учебных центрах

    RT: В учебных центрах Германии, где готовятся ВСУ, занято лишь половина мест

    В Германии заявили о дефиците военных ВСУ в учебных центрах
    @ Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дефицит личного состава ВСУ чувствуется не только на фронте: в учебных центрах Германии, где тренируются на Leopard 2, занято лишь около половины мест, заявил журналист Die Welt в Киеве Пауль Ронцхаймер.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале RT, Ронцхаймер подчеркнул, что заявление Зеленского о том, что военные просят дополнительно мобилизовать еще 450-500 тыс. человек, «вызвало шок».

    Ранее руководство украинской армии предложило президенту страны Владимиру Зеленскому провести дополнительную мобилизацию в несколько сотен тысяч человек.

    Коментарии (10)
    21 декабря 2023, 09:20
    В США предсказали скверное будущее для Украины в 2024 году

    Bloomberg: Для Украины 2024 год будет скверным – ВСУ истощены, поднимается вопрос, удержится ли Киев

    Tекст: Александра Юдина

    Для Украины следующий год обещает быть скверным, украинские военные после неудавшегося контрнаступления истощены, возникает вопрос, сможет ли Киев удержаться, выразил мнение Bloomberg колумнист Хэл Брэндс.

    По его словам, широко разрекламированное контрнаступление завершилось провалом, а ВСУ окровавлены и истощены. Американская пресса гадает, виноваты в этом украинская трусливость или жадность Запада, передает РИА «Новости».

    Брэндс отметил, что в случае если Украина получит крупную помощь от США в следующем году, Киеву все равно придется экономить силы и «готовиться к следующему большому рывку».

    При этом автор подчеркнул, что в 2023 году вопрос заключался в том, сколько земли может освободить Украина, а на 2024 год возникает вопрос «сможет ли Украина удержаться?»

    Ранее немецкое издание Focus подсчитало, что украинская армия ежедневно теряет убитыми и ранеными около 800 человек.

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    21 декабря 2023, 17:22
    На Украине обвинили Bild в искажении слов Умерова о сроках захвата Крыма
    На Украине обвинили Bild в искажении слов Умерова о сроках захвата Крыма
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Немецкое издание Bild исказило высказывание главы министерства обороны Украины Рустема Умерова о планах по захвату Крыма, заявил спикер украинского оборонного ведомства Илларион Павлюк.

    По словам Павлюка, который присутствовал на интервью, Умеров заявил только о том, что Крым «на 100% будет освобожден», пишет украинское издание «Страна.ua», передает РИА «Новости».

    При этом никакие сроки не назывались, утверждает спикер украинского Минобороны.

    Ранее Bild опубликовало интервью с Умеровым, в котором он заявил, что Украина планирует захватить Крым в следующем году. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал заявление Умерова шизофренией.

    Коментарии (5)
    21 декабря 2023, 05:19
    Российские десантники уничтожили три моторных лодки ВСУ на Днепре

    Российские десантники уничтожили три моторных лодки с подразделением ВСУ на Днепре

    Tекст: Вера Басилая

    Расчеты FPV-дронов российских Воздушно-десантных войск уничтожили три моторных лодки ВСУ на Днепре в Херсонской области, перевозившие вооруженные подразделения противника, сообщили в Министерстве обороны России.

    Минобороны сообщило, что подразделения беспилотников  российских десантников постоянно уничтожают катера и моторные лодки ВСУ, на которых те пытаются переправить личный состав для высадки на левый берег Днепра, передает РИА «Новости».

    После запуска FPV-дрона оператор обнаружил моторную лодку украинских формирований, перевозившую по реке Днепр вооруженное подразделение ВСУ до пяти человек. Операторы дронов точно скорректировал полет, навели его на цель и уничтожили. Так же потоплены были аналогичные плавсредства украинских формирований.

    Ранее Министерство обороны обнародовало видео, на котором запечатлено, как российские десантники уничтожают живую силу и технику украинской армии с помощью ударных дронов.

    Коментарии (7)
    21 декабря 2023, 13:03
    Герасимов: ВСУ за полгода потеряли 160 тыс. человек, 766 танков и 121 самолет

    Генштаб России: ВСУ за полгода потеряли 160 тыс. человек, 766 танков и 121 самолет

    Герасимов: ВСУ за полгода потеряли 160 тыс. человек, 766 танков и 121 самолет
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные за шесть месяцев потеряли порядка 160 тыс. человек, 766 танков и 121 самолет, заявил первый замминистра обороны, начальник Генштаба России генерал армии Валерий Герасимов.

    За полгода на всех направлениях ВСУ потеряли порядка 160 тыс. человек, более 3 тыс. боевых бронированных машин, в том числе 766 танков, 121 самолет и 23 вертолета, сказал Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.

    До этого министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что ВСУ с начала спецоперации потеряли более 383 тыс. человек.

    Коментарии (28)
    21 декабря 2023, 14:14
    Орбан предложил не давать Украине денег в течение пяти лет

    Премьер Венгрии Орбан предложил странам Евросоюза воздержаться от помощи Киеву в течение пяти лет

    Орбан предложил не давать Украине денег в течение пяти лет
    @ Marton Monus/DPA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Венгрия предлагает ЕС отказаться от оказания финансовой помощи Киеву из бюджета сообщества в течение пяти лет, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    По его словам, вскоре на саммите ЕС снова будет обсуждаться вопрос о внесении поправок в бюджет ЕС на 2024–2027 годы, предусматривающих выделение Украине 50 млрд евро, «которых у ЕС нет», передает ТАСС.

    Орбан подчеркнул, что позиция Венгрии состоит в том, чтобы не давать деньги в течение пяти лет.

    Еврокомиссия тем временем призывает получить эти деньги путем заимствования, чтобы затем выделить их через бюджет.

    В Вашингтоне, в свою очередь, заявили, что у Соединенных Штатов есть план развития Украины, не предусматривающий ей выделения средств на нынешнем уровне. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, она сможет стоять на собственных ногах в экономическом, военном и демократическом отношении.

    Коментарии (17)
    21 декабря 2023, 03:56
    РСЗО «Торнадо-Г» уничтожили место скопления ВСУ на Купянском направлении

    Минобороны: РСЗО «Торнадо-Г» уничтожили место скопления ВСУ на Купянском направлении

    Tекст: Вера Басилая

    Расчеты РСЗО «Торнадо-Г» группировки войск «Запад» уничтожили опорный пункт и место скопления ВСУ на Купянском направлении, сообщили в Министерстве обороны России.

    В ведомстве уточнили, что координаты целей военные получили благодаря воздушной разведке, они находились на удалении в 18 км. Боевые машины «Торнадо-Г» снаряжены боекомплектом в 40 снарядов, выпустить которые расчет может за 20 секунд в случае интенсивной атаки. В Минобороны России подчеркнули, что украинские системы ПВО были бессильны перед таким ударом, передает РИА «Новости».

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска за сутки отразили восемь атак на Купянском направлении.

    Коментарии (3)
    20 декабря 2023, 23:53
    ВСУ атаковали республиканский травматологический центр в Донецке

    При обстреле ВСУ травматологического центра в Донецке ранены четыре человека

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военные обстреляли центр Донецка, снаряды попали в республиканский травматологический центр (РТЦ), ранены четыре человека, сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.

    В Минздраве уточнили, что среди раненых в травматологическом центре Донецка, есть сотрудники больницы, пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, передает ТАСС.

    Министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев заявил, что республиканский травматологический центр продолжит работу в своем привычном режиме, все повреждения будут устранены в оперативном порядке.

    В свою очередь, мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате удара ВСУ по троллейбусному депо повреждены и полностью уничтожены несколько троллейбусов.

    Коментарии (2)
    21 декабря 2023, 15:14
    На Украине футбольных арбитров наказали за русскую речь

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская ассоциация футбола (УАФ) применила дисциплинарные взыскания к арбитрам, которые использовали негосударственный язык в ходе матчей 15-го тура чемпионата страны, сообщил уполномоченный по защите госязыка в стране Тарас Кремень.

    Футбольным судьям, использовавшим русский как негосударственный язык, вынесены предупреждения, сказал Кремень, передает ТАСС.

    Между тем глава комитета арбитров УАФ Лучиано Лучи заявил, что в случае несоблюдения требований и положений, указанных в письме уполномоченного по защите госязыка, комитет применит к нарушителям собственные дисциплинарные меры. В их числе – отстранение от матчей и направление заявления в комитет этики и честной игры УАФ.

    Коментарии (9)
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