Нагнетая обстановку вокруг Красного моря, администрация США пытается развлечь избирателей новыми военными играми. За пару десятилетий после холодной войны они создали собственное представление о своей способности вмешиваться в любой региональный конфликт.0 комментариев
Арестованы четверо обвиняемых по делу о нападении на полицию у рынка «Садовод»
По делу о нападении на правоохранителей у московского рынка «Садовод» арестовано еще четверо обвиняемых, сообщили в Кузьминском суде.
Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Юсупова С. Х., Абдулоева С. С., Шарипова И. Д. и Гуриевой М. Б, сообщили в суде ТАСС.
Всех подозреваемых оставят под стражей до середины февраля 2024 года.
Всего по делу проходят 11 человек. Семерым предъявлено обвинение, одному из них – по статье о применении насилия в отношении представителя власти, оскорбление представителя власти. Пятерым предъявили обвинение по статье о хулиганстве.
Напомним, полицейские задержали 82 иностранцев, напавших на служебный автомобиль. В итоге следователи установили причастность 11 мигрантов к нападению на полицейских у рынка «Садовод».