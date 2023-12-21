Арестованы четверо обвиняемых по делу о нападении на полицию у рынка «Садовод»

Tекст: Алексей Дегтярев

Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Юсупова С. Х., Абдулоева С. С., Шарипова И. Д. и Гуриевой М. Б, сообщили в суде ТАСС.

Всех подозреваемых оставят под стражей до середины февраля 2024 года.

Всего по делу проходят 11 человек. Семерым предъявлено обвинение, одному из них – по статье о применении насилия в отношении представителя власти, оскорбление представителя власти. Пятерым предъявили обвинение по статье о хулиганстве.

Напомним, полицейские задержали 82 иностранцев, напавших на служебный автомобиль. В итоге следователи установили причастность 11 мигрантов к нападению на полицейских у рынка «Садовод».