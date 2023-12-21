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При взрыве газа в двухэтажном доме в Татарстане пострадали четыре человека
Взрыв бытового газа произошел в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома в поселке Осиново в Татарстане, в результате ЧП четыре человека пострадали, сообщили в экстренных службах.
Как сообщил источник ТАСС, бытовой газ взорвался в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома по улице Центральная, пострадали четыре человека, возгорания в результате взрыва не последовало.
Повреждения и причины произошедшего устанавливаются. В пресс-службе ГУ МЧС по региону подтвердили, что в настоящее время проводится обследование поврежденных помещений, в Доме культуры в Осиново развернут пункт временного размещения.
Источник сообщил также, что в результате взрыва газа частично обрушилась несущая стена дома, повреждения получили как минимум две квартиры. Согласно данным из открытых источников, дом был введен в эксплуатацию в 1974 году, в нем два подъезда и 15 квартир, в доме установлено центральное газоснабжение.
Как рассказал представитель Минздрава Татарстана, один из пострадавших в тяжелом состоянии. По его информации, на месте работают бригада медицины катастроф и три бригады скорой помощи.
Ранее в Балашихе в жилой многоэтажке взорвался газ, обрушились несколько этажей. Основной причиной взрыва назвали утечку газа в одной из квартир.