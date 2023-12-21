Tекст: Алексей Дегтярев

На этом направлении Южная группировка отразила 17 атак за сутки, также поразила живую силу и технику ВСУ у Богдановки, Белой Горы, Артемово, Георгиевки в ДНР, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Украинская сторона потеряла там до 210 человек, поражены британская САУ AS-90, три САУ «Акация», две САУ «Гвоздика», гаубица Д-20 и американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

На Купянском направлении Западная группировка отразила девять атак украинских штурмовиков 95-й десантно-штурмовой, 14-й, 43-й механизированных бригад у Синьковки (Харьковская область) и Ямполовки (ДНР). Поражена живая сила и техника ВСУ у Петропавловки (Харьковская область) и Терн (ДНР). Общие потери украинской армии на этом направлении составили до 55 человек и две гаубицы Д-30.

На Краснолиманском направлении группировки «Центр» отразила атаку 12-й бригады спецназа ВСУ у Червоной Дибровы (ЛНР). Поражена живая сила и техника 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ у Торского (ДНР) и Серебрянского лесничества. Украинская сторона потеряла там до 190 человек, три БМП и гаубицу Д-20.

На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» поразила живую силу и технику украинских 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад у Катериновки и Новомихайловки в ДНР. Общие потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, танк, самоходная пушка «Гиацинт-С» и гаубица Д-20.

На Запорожском направлении отражена атака украинских штурмовиков 65-й механизированной бригады у Работино (Запорожская область). Также поражены живая сила и техника ВСУ у Новоданиловки и Малой Токмачки в Запорожской области. Украинская сторона потеряла до 75 человек и четыре автомобиля.

На Херсонском направлении ВСУ потеряли более 70 человек, гаубицу «Мста-Б» и пушку «Гиацинт-Б».

ПВО за сутки сбила 29 украинских беспилотников и четыре снаряда РСЗО HIMARS.

С начала СВО уничтожено: 553 самолета, 260 вертолетов, 9928 беспилотников, 442 ЗРК, 14 226 танков и других боевых бронированных машин, 1189 машин РСЗО, 7430 орудий полевой артиллерии и минометов.