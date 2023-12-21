Нагнетая обстановку вокруг Красного моря, администрация США пытается развлечь избирателей новыми военными играми. За пару десятилетий после холодной войны они создали собственное представление о своей способности вмешиваться в любой региональный конфликт.0 комментариев
ВС России за сутки отразили 17 атак на Донецком направлении
Российские военные на Донецком направлении за последние сутки отбили 17 атак украинских штурмовиков, сообщило Министерство обороны России.
На этом направлении Южная группировка отразила 17 атак за сутки, также поразила живую силу и технику ВСУ у Богдановки, Белой Горы, Артемово, Георгиевки в ДНР, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Украинская сторона потеряла там до 210 человек, поражены британская САУ AS-90, три САУ «Акация», две САУ «Гвоздика», гаубица Д-20 и американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.
На Купянском направлении Западная группировка отразила девять атак украинских штурмовиков 95-й десантно-штурмовой, 14-й, 43-й механизированных бригад у Синьковки (Харьковская область) и Ямполовки (ДНР). Поражена живая сила и техника ВСУ у Петропавловки (Харьковская область) и Терн (ДНР). Общие потери украинской армии на этом направлении составили до 55 человек и две гаубицы Д-30.
На Краснолиманском направлении группировки «Центр» отразила атаку 12-й бригады спецназа ВСУ у Червоной Дибровы (ЛНР). Поражена живая сила и техника 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ у Торского (ДНР) и Серебрянского лесничества. Украинская сторона потеряла там до 190 человек, три БМП и гаубицу Д-20.
На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» поразила живую силу и технику украинских 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад у Катериновки и Новомихайловки в ДНР. Общие потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, танк, самоходная пушка «Гиацинт-С» и гаубица Д-20.
На Запорожском направлении отражена атака украинских штурмовиков 65-й механизированной бригады у Работино (Запорожская область). Также поражены живая сила и техника ВСУ у Новоданиловки и Малой Токмачки в Запорожской области. Украинская сторона потеряла до 75 человек и четыре автомобиля.
На Херсонском направлении ВСУ потеряли более 70 человек, гаубицу «Мста-Б» и пушку «Гиацинт-Б».
ПВО за сутки сбила 29 украинских беспилотников и четыре снаряда РСЗО HIMARS.
С начала СВО уничтожено: 553 самолета, 260 вертолетов, 9928 беспилотников, 442 ЗРК, 14 226 танков и других боевых бронированных машин, 1189 машин РСЗО, 7430 орудий полевой артиллерии и минометов.