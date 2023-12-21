Израиль объявил об эвакуации на юге сектора Газа, где расположены убежища с переехавшими с севера анклава

Tекст: Вера Басилая

В ООН отметили, что новая территория, которая подлежит немедленной эвакуации, охватывает 20% центральной и южной частей города Хан-Юнис, передает ТАСС.

Как отмечает УКГВ, на этой территории находятся 32 убежища, в которых укрываются более 141 тыс. внутренне перемещенных лиц с севера анклава.

Ранее глава минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что зона проведения израильской операции в секторе Газа будет расширена и охватит дополнительные районы палестинского анклава.