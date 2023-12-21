Хорошо, что в Европе есть такие здравомыслящие политики, как премьеры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо. Они готовы сотрудничать с Россией, но они всё равно остаются частью западной системы и действуют в ее рамках.6 комментариев
Израиль объявил об эвакуации на юге сектора Газа
Израиль объявил об эвакуации на юге сектора Газа, где расположены убежища с переехавшими с севера анклава
Израильские власти отдали приказ об эвакуации населения на юге сектора Газа в городе Хан-Юнис, там расположены 32 убежища, в которых находится 141 тыс. внутренне перемещенных лиц, сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).
В ООН отметили, что новая территория, которая подлежит немедленной эвакуации, охватывает 20% центральной и южной частей города Хан-Юнис, передает ТАСС.
Как отмечает УКГВ, на этой территории находятся 32 убежища, в которых укрываются более 141 тыс. внутренне перемещенных лиц с севера анклава.
Ранее глава минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что зона проведения израильской операции в секторе Газа будет расширена и охватит дополнительные районы палестинского анклава.